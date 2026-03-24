VPBank ưu đãi lãi suất cho vay từ việc duy trì số dư tài khoản thanh toán

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố chương trình giảm 0,5% lãi suất vay cho khách hàng đang vay có tài sản đảm bảo bằng cách duy trì số tiền trong tài khoản thanh toán trong thời gian chỉ từ 3 ngày. Đây là một trong những giải pháp ngân hàng hỗ trợ khách hàng tối ưu chi phí vay mà không cần các điều kiện ràng buộc phức tạp.

Từ cuối năm 2025, mặt bằng lãi suất tăng cao đã tạo ra áp lực đáng kể lên chi phí vốn của các hộ kinh doanh. Thách thức này càng trở nên rõ nét trong bối cảnh sức mua trên thị trường phục hồi chậm, khiến bài toán cân đối chi phí - hiệu quả kinh doanh trở nên phức tạp hơn đối với nhiều đơn vị.

Bà Minh - chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng tại Hà Đông cho biết khoản vay thế chấp 3 tỉ đồng của gia đình bà vừa kết thúc giai đoạn ưu đãi cố định, lãi suất lập tức điều chỉnh tăng khiến chi phí tài chính đội thêm gần 7-8 triệu đồng/tháng. "Tôi chỉ mong có chính sách nào đó để kéo bớt biên độ lãi vay xuống, đỡ gánh nặng xoay vòng vốn", bà chia sẻ.

Duy trì tiền trong tài khoản - giảm lãi thực ngay lập tức

Trong bối cảnh đó, tháng 3-2026, VPBank tung ra chương trình ưu đãi giảm 0,5% lãi suất trong 3 tháng khi khách hàng duy trì một số tiền nhất định tại tài khoản thanh toán trong thời gian ngắn từ 3 ngày. Chương trình được đánh giá là giải pháp linh hoạt, vừa giúp khách hàng "giảm nhiệt" chi phí vay, vừa khuyến khích duy trì dòng tiền tại ngân hàng.

Số tiền duy trì trong tài khoản càng lớn thì thời gian duy trì càng ngắn. Cụ thể, khách hàng cần duy trì 50% giá trị số tiền giải ngân trong thời gian 3 ngày, 22% số tiền giải ngân trong thời gian 7 ngày, 11% số tiền giải ngân trong thời gian 14 ngày hay chỉ 5% số tiền giải ngân trong thời gian 30 ngày.

Cơ chế này giúp khách hàng linh hoạt chọn mức phù hợp với dòng tiền của mình. Chương trình áp dụng cho các khách hàng cá nhân hiện hữu đang có các khoản vay sản xuất kinh doanh, vay mua nhà phố hoặc vay mua ô tô có tài sản bảo đảm tại ngân hàng trên toàn quốc. Để nhận ưu đãi, khách hàng cần đăng ký tham gia chương trình tại quầy giao dịch của VPBank, ngân hàng sẽ kiểm tra và thông báo áp dụng lãi suất ưu đãi mới cho khách hàng sau 1-2 ngày đăng ký thành công.

‎Giải pháp hỗ trợ khách hàng thích nghi với biến động lãi suất

Đối với khách hàng, ưu điểm lớn nhất nằm ở thời gian duy trì ngắn, không ràng buộc phức tạp. Khách hàng hoàn toàn chủ động lựa chọn tham gia hay không, lựa chọn kỳ duy trì nào và chương trình cũng không yêu cầu các điều kiện đi kèm như tăng chi tiêu thẻ hay chuyển đổi gói tài khoản. Giải pháp này phù hợp với khách hàng có những khoản tiền nhàn rỗi chờ thanh toán, chỉ cần duy trì trong thời gian ngắn là đã có thể giảm ngay lãi suất vay - một giải pháp "tiện đôi đường", tối ưu lợi nhuận mà không mất chi phí cơ hội.

Theo các chuyên gia tài chính, điều này còn tạo thêm động lực cho khách hàng duy trì sự gắn kết dài hạn. Ở khía cạnh này, chương trình mới của VPBank được xem như một giải pháp hợp lý: vừa hỗ trợ khách hàng qua giai đoạn biến động lãi suất, vừa thúc đẩy thói quen giữ tiền trong tài khoản - một tiêu chí quan trọng trong chiến lược phát triển khách hàng trung dài hạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng xem tại: https://www.vpbank.com.vn/uu-dai/retail/digital-banking-promotion-category/giam-0-5-lai-suat-vay-duy-tri-so-du