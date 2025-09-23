VPBank đồng hành cùng VTV2 ra mắt "Cảnh giác 247"

Trước thực trạng lừa đảo tài chính công nghệ cao ngày càng tinh vi, chương trình "Cảnh giác 247" mang sứ mệnh xây dựng "lá chắn cộng đồng" bảo vệ khách hàng trong kỷ nguyên số.

Bị lừa ngay trong họp báo ra mắt chương trình chống lừa đảo

Ngay tại họp báo ra mắt chương trình "Cảnh giác 247", một tình huống bất ngờ xảy ra: nhà báo Nguyễn Thu Hà, Trưởng ban Chuyên đề Khoa giáo của Đài Truyền hình Việt Nam, nhận được cuộc gọi với kịch bản quen thuộc nhưng đầy nguy hiểm "Gia đình chưa đóng tiền điện". Ở đầu dây bên kia, một giọng nói tự xưng là nhân viên điện lực, khéo léo dẫn dắt, tạo áp lực rồi nhanh chóng đưa ra đường link giả mạo, bẫy người dùng nhập thông tin để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Đây không phải là câu chuyện hiếm. Vài năm gần đây, những kịch bản lừa đảo như thế đã trở thành vấn nạn trên không gian mạng, lan rộng với tốc độ chóng mặt, không kém gì sự phát triển của công nghệ số.

Khi ứng dụng VNeID vừa ra mắt, ngay lập tức xuất hiện những chiêu trò lừa đảo ăn theo. Mùa du lịch, hàng loạt fanpage giả mạo khách sạn mọc lên, thậm chí còn đạt lượt tương tác cao hơn cả trang chính chủ. Ngay cả với sinh trắc học, thanh toán khi nhận hàng hay các dịch vụ thiết yếu khác, tội phạm công nghệ cao cũng nhanh chóng tìm cách cài bẫy. Ngày qua ngày, thủ đoạn được nâng cấp, tinh vi hơn, tận dụng triệt để mọi nền tảng số và công nghệ mới. Và mỗi cuộc gọi, mỗi tin nhắn, mỗi cú nhấp chuột vô tình có thể trở thành mồi nhử, biến người dân thành nạn nhân trong chớp mắt.

Người dùng chỉ cần một lần sơ suất nhập thông tin đăng nhập hay mã OTP, toàn bộ tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt trong chớp mắt. Song song với đó, hàng loạt ứng dụng "đầu tư" mọc lên, quảng cáo lợi nhuận khủng, lôi kéo người dân nộp tiền rồi nhanh chóng biến mất. Nhiều nạn nhân thậm chí còn không nhận ra mình bị lừa dù chuyển khoản một số tiền rất lớn.

Đó chính là lý do VTV2, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, ra mắt chương trình "Cảnh giác 247" - nơi những vụ việc được tái hiện cụ thể, thủ đoạn được phân tích rõ ràng, và giải pháp được chia sẻ kịp thời. Chương trình sẽ được phát sóng định kỳ trên VTV2, lúc 20 giờ 30 thứ bảy hàng tuần.

Đây không chỉ là lời cảnh báo, mà còn là "cẩm nang an ninh" giúp mỗi người dân củng cố lá chắn tự vệ, bảo vệ bản thân và gia đình trước "ma trận" tài chính số đang ngày càng phức tạp.

VPBank: Đồng hành xây dựng "Lá chắn cộng đồng"

Điểm đặc biệt của "Cảnh giác 247" không chỉ nằm ở format hiện đại, trực diện mà còn ở sự hội tụ của ba lực lượng quan trọng: truyền thông đại chúng, lực lượng an ninh chuyên trách (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an) và sự hỗ trợ của đại diện ngân hàng VPBank.

Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, VPBank từ lâu đã theo đuổi triết lý phát triển bền vững, gắn sự lớn mạnh của ngân hàng với lợi ích chung của xã hội. Đồng hành cùng "Cảnh giác 247", VPBank khẳng định vai trò tiên phong không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính, mà còn chủ động trở thành "người gác cổng" giúp khách hàng và xã hội an toàn hơn trước những rủi ro trên không gian mạng.

"Lý do khiến VPBank quyết định đồng hành cùng chương trình này xuất phát từ một niềm tin: Sự an toàn tài chính không phải chỉ là câu chuyện của riêng ngân hàng hay cơ quan quản lý, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội", ông Vũ Mạnh Hưng, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển dịch vụ Ngân hàng số VPBank, nhận xét.

Trong chương trình, các chuyên gia từ VPBank và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) sẽ cùng phân tích thủ đoạn tội phạm, giải thích cách thức chúng thao túng tâm lý nạn nhân, đồng thời hướng dẫn kỹ năng nhận diện và phòng tránh.

"Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là hành trình xây dựng một 'lá chắn cộng đồng' mà chúng tôi kiên định theo đuổi. Việc bảo vệ an toàn thông tin của khách hàng chính là bảo vệ sự thịnh vượng của mỗi gia đình và rộng hơn là sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế", đại diện VPBank cho hay.

Sự đồng hành này cũng nối dài chiến lược VPBank, trở thành ngân hàng của mọi nhà, đồng hành cùng sự thịnh vượng của khách hàng và cộng đồng. Nếu các sản phẩm tài chính mang lại cơ hội gia tăng giá trị, các chương trình xã hội như "Cảnh giác 247" chính là cách VPBank đảm bảo sự thịnh vượng đó được đặt trên nền tảng an toàn, minh bạch và bền vững.

Với cách tiếp cận này, VPBank đã nâng tầm vai trò của một ngân hàng thương mại thành một "lá chắn niềm tin" cho xã hội, nơi khách hàng tìm thấy không chỉ giải pháp tài chính mà còn sự bảo vệ, an tâm và đồng hành lâu dài.