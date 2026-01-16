VPBank đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số trong đấu thầu công

Giải pháp này cho phép doanh nghiệp tạo đề nghị và nhận Thư bảo lãnh dự thầu điện tử 100% online ngay trên e-GP, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, và giảm rủi ro sai sót thông tin.

Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu trong cải cách thủ tục hành chính và hoạt động mua sắm công tại Việt Nam. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được triển khai đồng bộ với hệ thống của ngân hàng giúp quy trình đấu thầu từ đăng tải thông tin mời thầu, phát hành bảo lãnh, dự thầu, đánh giá hồ sơ đến lựa chọn nhà thầu ngày càng minh bạch, tự động hóa và giảm thiểu thủ tục giấy tờ.

Đồng hành cùng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Tài chính) - đơn vị vận hành Hệ thống e-GP, VPBank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số khi chính thức ra mắt dịch vụ Bảo lãnh dự thầu điện tử qua e-GP, mang đến cho doanh nghiệp giải pháp tài chính số toàn diện trong hoạt động đấu thầu qua mạng.

Theo đó, doanh nghiệp có thể dễ dàng tạo đề nghị bảo lãnh và nhận Thư bảo lãnh dự thầu điện tử do VPBank phát hành ngay trên e-GP với thời gian xử lý nhanh chóng thay vì phải tới trực tiếp ngân hàng như trước đây.

Điểm nổi bật của dịch vụ Bảo lãnh dự thầu điện tử VPBank là khả năng kết nối trực tiếp và liền mạch giữa Hệ thống e-GP và nền tảng ngân hàng số VPBank NEOBiz. Thông tin gói thầu sẽ được tự động điền vào biểu mẫu Đề nghị bảo lãnh và đồng bộ sang hệ thống ngân hàng, giúp doanh nghiệp giảm tối đa thao tác nhập liệu thủ công, hạn chế sai sót, từ đó giảm rủi ro trượt thầu.

Giải pháp được VPBank triển khai hoàn toàn trên nền tảng số, không yêu cầu cung cấp chứng từ giấy, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí chuyển phát, in ấn hồ sơ cũng như dễ dàng thực hiện, cập nhật thông tin giao dịch mọi lúc, mọi nơi.

Đại diện VPBank cho biết: "Việc kết nối trực tiếp giữa VPBank và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy nỗ lực của VPBank trong việc xây dựng các giải pháp tài chính số liền mạch, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Giải pháp giúp doanh nghiệp có thể nhận được Thư bảo lãnh và dự thầu nhanh chóng và hoàn toàn trực tuyến, từ đó tiết kiệm thời gian và tăng lợi thế cạnh tranh trong mọi gói thầu".

Để thực hiện bảo lãnh dự thầu trên eGP, khách hàng chỉ cần thực hiện ba bước đơn giản gồm: tạo đề nghị phát hành bảo lãnh trên e-GP, chọn Bên bảo lãnh là VPBank; xác thực giao dịch trên VPBank NEOBiz và nhận Thư bảo lãnh điện tử được về trực tiếp trên cả e-GP và VPBank NEOBiz.

Bảo lãnh dự thầu điện tử của VPBank được xây dựng phù hợp với các quy định mới nhất của Luật Đấu thầu, đảm bảo tính pháp lý, an toàn và chính xác cho các giao dịch. Việc triển khai Bảo lãnh dự thầu điện tử trên e-GP là bước đi chiến lược của VPBank trong hành trình xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số dành cho doanh nghiệp, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đấu thầu, mua sắm công, tăng hiệu quả quản lý và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ chi nhánh VPBank gần nhất hoặc Hotline 1900 234 568.