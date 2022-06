TP Phan Thiết đón đà phát triển với hệ thống hạ tầng “tỉ đô”

Hạ tầng hoàn thiện, diện mạo mới cho thành phố biển

Từ 2019 đến nay, TP Phan Thiết nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung tiến dần vào quá trình "thay da đổi thịt" với hàng loạt dự án hàng tầng cao cấp do Chính phủ phê duyệt thi công. Sau thời gian tất bật thi công, đến nay cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết nay cũng đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Tuyến cao tốc dài 99 km này dự kiến sẽ chính thức được đưa vào hoạt động vào cuối năm 2022, kết nối với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, tạo thành trục cao tốc liên hoàn kết nối xuyên suốt từ TP HCM đến thành phố Phan Thiết.

Một dãy nhà phố đã hoàn thiện tại Mũi Né Summerland

Khi đó, thời gian di chuyển từ TP HCM đến Phan Thiết được rút ngắn xuống chỉ còn tầm khoảng 2 giờ, giảm gần phân nửa thời gian so với đoạn đường quốc lộ hiện hành. Ngoài ra, khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, cao tốc này sẽ thành trục đường chính nói liền ba cực phát triển trọng điểm của khu vực phía Nam gồm TP HCM – thành phố sân bay Long Thành – TP du lịch Phan Thiết. Việc tăng kết nối giữa các tỉnh thành du lịch và trung tâm kinh tế lớn là động lực to lớn mở ra tương lai tươi sáng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Phan Thiết.

Không dừng lại đó, diện mạo tỉnh Bình Thuận nói chung và TP Phan Thiết nói riêng cũng đón sự thay đổi mạnh mẽ khi sân bay Phan Thiết hoàn thành và đi vào hoạt động. Tương lai, nơi đây sẽ trở thành một trong những tâm điểm về thương mại – dịch vụ - du lịch của khu vực Nam Trung Bộ, đón làn sóng du khách quốc tế ồ ạt đổ về. Song song với phát triển du lịch, thị trường bất động sản Phan Thiết cũng theo đà "cất cánh", thu hút sóng đầu tư từ khắp nơi đổ về.

"Đón sóng" với tổ hợp đô thị du lịch - giải trí

Thực tế cho thấy, trong 3 năm trở lại đây, Phan Thiết liên tục đón nhận làn sóng đầu tư mới với sự đổ bộ của nhiều "ông lớn" trong ngành bất động sản…Tuy nhiên, xu hướng đầu tư cũng có sự phân hóa mạnh sang các trục phát triển mới với các dự án quy mô lớn, quy hoạch chỉnh chu và có tính bền vững hơn so với trước đây.

Phối cảnh tổng thể tổ hợp đô thị du lịch giải trí Mũi Né Summmerland ngay mặt tiền đại lộ Võ Nguyên Giáp

Đại lộ Võ Nguyên Giáp, được mệnh danh là con đường ven biển đẹp nhất TP Phan Thiết với chiều dài 16,2 km kết nối xuyên suốt từ trung tâm thành phố đến sân bay Phan Thiết và "thủ phủ resort" Mũi Né. Trong tương lai, Võ Nguyên Giáp hứa hẹn trở thành cung đường "triệu đô" với các dự án resort, tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí đẳng cấp.



Hiện nay, bên cạnh các dự án đã đưa vào hoạt động như resort Sealink, khu biệt thự Minh Thành, Novahill Mũi Né… Trên trên trục đại lộ Võ Nguyên Giáp đang xuất hiện thêm tổ hợp đô thị du lịch giải trí Mũi Né Summerland do Hưng Lộc Phát Group làm chủ đầu tư. Dự án được kỳ vọng sẽ thành điểm đến trải nghiệm hàng đầu của du khách khi đến với thành phố biển Phan Thiết, mang đến cơ hội đầu tư sinh lời tuyệt vời.

Khi phát triển hoàn chỉnh, Mũi Né Summerland sẽ là điểm đến "check-in", giải trí thu hút đông đảo du khách

Đặc biệt, Mũi Né Summerland còn sở hữu tuyến phố đi bộ đêm đầu tiên tại trung tâm thành phố Phan Thiết với chiều dài 2.000 m. Đây sẽ là nơi quy tụ những dịch vụ vui chơi, giải trí hàng đầu từ từ shopping, thưởng thức ẩm thực, văn hóa nghệ thuật… góp phần bổ sung sản phẩm "du lịch đêm" mà thành phố biển Phan Thiết còn thiếu vắng. Qua đó, mở ra cơ hội phát triển kinh doanh cho các chủ sở hữu tại Mũi Né Summerland.

Mô hình tổ hợp du lịch – giải trí "all in one" như Mũi Né Summerland vốn không còn xa lạ ở các thành phố du lịch. Song tại Phan Thiết, nơi được đánh giá sẽ thành viên ngọc sáng trên bản đồ du lịch Đông Nam Á, lại khá hiếm màu sắc riêng biệt. Là đô thị tiên phong phát triển theo mô hình kinh tế đêm và nắm giữ lợi thế "vàng mười" ngay trung tâm thành phố biển Phan Thiết, giới đầu tư đánh giá Mũi Né Summerland là địa chỉ đầu tư sáng giá trong thời điểm thị trường hiện nay.

Với tổng diện tích 31,5 ha cùng ba phân khu chính The Island, The Summer, The Utopia Villas, dự án có thể đáp ứng mọi nhu cầu của cả nhà đầu tư khó tính lẫn những khách hàng mua để làm "second home" cho cả gia đình thư giãn vào mỗi cuối tuần hoặc dịp Lễ, Tết. Chưa kể đến ưu thế pháp lý sở hữu lâu dài hiếm có, Mũi Né Summerland càng xứng đáng là lựa chọn hoàn hảo cho những khách hàng thời thượng, biết nắm bắt thời cơ.