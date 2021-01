Tinh thần rực lửa tại Lễ “kick off” dự án Him Lam Vạn Phúc

Với chủ đề "Đại lộ rực lửa", xuyên suốt sự kiện là không khí tưng bừng, tràn đầy nhiệt huyết và đam mê, khơi dậy tinh thần quyết tâm của các "chiến binh" khi mong muốn thắp lửa "đại lộ" Him Lam Vạn Phúc. Dự án được kiến tạo nhằm lưu giữ và tái hiện trọn vẹn Đại lộ Champs Elysees ở thủ đô Paris hoa lệ ngay tại thủ đô Hà Nội.

Hơn 300 chuyên viên tư vấn tham dự sự kiện "kick off"

Tại sự kiện, đơn vị Phát triển và Kinh doanh dự án – Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) đã chính thức hợp tác với những đơn vị phân phối bất động sản danh tiếng hàng đầu thị trường như: Công ty Cổ phần Bất động Sản Thế Kỷ - CENLAND, Công ty CP Thương Mại & Dịch vụ Bất động sản QueenLand; Công ty Cổ phần Bất động sản Mland Pro; Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Trung Tín; Công ty Bất động sản Redpro Việt Nam.



Với nghi thức trao chứng nhận đã đánh dấu sự kiện hợp tác quan trọng, mở ra một trang tiếp theo trên hành trình đưa dự án Him Lam Vạn Phúc – Shophouse cao cấp tốt nhất Việt Nam 2020 do Dot Property Vietnam Awards 2020 vinh danh, đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư.

Him Lam Land đã trao chứng nhận phân phối chính thức dự án Him Lam Vạn Phúc cho các đơn vị phân phối.

Cũng trong sự kiện, Him Lam Land đã giới thiệu các thông tin chuyên sâu, tiến độ mới nhất, chính sách bán hàng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho đội ngũ bán hàng, góp phần gia tăng tinh thần nhiệt huyết của các đơn vị phân phối, giúp đội ngũ có thêm động lực và hứng khởi trước thềm năm mới. Thông qua sự kiện "kick off", Him Lam Land muốn truyền tải tinh thần thần tốc, luôn đồng hành để mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu sản phẩm sáng giá bậc nhất thị trường Hà Đông.



Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Hải Huyền – Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam khẳng định: "Him Lam Land đã dồn hết trí óc, tình yêu, tâm huyết và sự chuyên tâm triển khai dự án Him Lam Vạn Phúc. Bằng những nỗ lực và khát khao bứt phá, chúng tôi mong muốn thổi một làn gió mới, kiến tạo nên một công trình thực sự có giá trị và trường tồn như biểu tượng của sự thịnh vượng. Him Lam Vạn Phúc hứa hẹn trở thành một trong những trung tâm kinh tế - tài chính, thương mại mới của Thủ đô".

Bà Huyền cũng nhấn mạnh, với việc hội tụ đầy đủ các lợi thế về vị trí, thiết kế, tiện ích, pháp lý… Him Lam Vạn Phúc sở hữu nhiều ưu thế để các chuyên viên tư vấn thuyết phục khách hàng. Điều này hứa hẹn Him Lam Vạn Phúc sẽ tiếp tục tạo nên con số ấn tượng về số lượng giao dịch trong thời gian tới.

Him Lam Vạn Phúc được thiết kế 6 tầng, 2 mặt tiền, tối ưu hoạt động kinh doanh

Tọa lạc tại ngã tư Vạn Phúc - Hà Đông, mặt trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, Him Lam Vạn Phúc sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất khu Tây Hà Nội. Ngay từ khi ra mắt Him Lam Vạn Phúc đã trở thành "tâm điểm" thị trường. Dự án hội tụ hệ thống tiện ích nội khu hiện đại như: Trường Quốc tế Nhật Bản, nhà để xe thông minh, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời...; kết nối thuận tiện tới siêu thị Co.op Mart Trần Phú, Metro Hà Đông, Aeon Mall Hà Đông, BigC Hồ Gươm Plaza...



Đồng thời, Him Lam Vạn Phúc còn thu hút đông đảo khách hàng bởi sẽ sớm hình thành chuỗi shophouse sầm uất, náo nhiệt. Mang ưu thế đặc biệt của loại hình nhà phố thương mại với thiết kế kế 6 tầng, diện tích sử dụng lên đến 500m2, tất cả các căn shophouse của Him Lam Vạn Phúc đều sở hữu 2 mặt tiền đường thông thoáng, linh hoạt công năng, giúp việc đầu tư – kinh doanh đạt độ sinh lời vượt trội.

Cộng hưởng cùng chính sách ưu đãi đặc biệt tối ưu tài chính, pháp lý hoàn chỉnh, sổ đỏ lâu dài và sẽ được tách sổ bàn giao đúng cam kết là yếu tố tạo nên sức hút của Shophouse Him Lam Vạn Phúc. Điều này không chỉ tạo niềm tin cho khách hàng, mà còn là cơ sở giúp nhà đầu tư có thể cho thuê, chuyển nhượng hay bán lại, tối đa giá trị lợi nhuận.

Với tất cả những giá trị mà dự án sở hữu, dù để an cư hay đầu tư kinh doanh, Him Lam Vạn Phúc vẫn là lựa chọn hiệu quả, đặc biệt vào giai đoạn cuối năm khi thị trường bất động sản đang khan hiếm nguồn cung "sản phẩm đa giá trị".