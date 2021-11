The New City Châu Đốc tạo đột phá bởi thiết kế đặc biệt

Với vị trí đặc biệt và thiết kế quy hoạch thông minh, mặt thoáng, các ngôi nhà tại The New City Châu Đốc đều hướng đến không gian rộng mở, khoáng đạt. Đặc biệt, dự án có số lượng lớn các ngôi nhà view vườn, view sông và công viên trung tâm, nổi bật với những chuỗi cảnh quan, điểm nhấn đậm chất xanh đưa cư dân đắm chìm vào không gian trong lành hiếm có, tái tạo năng lượng tràn đầy tích cực.



Tại The New City Châu Đốc, việc kiến tạo mảng xanh luôn được Tập đoàn Thiên Minh đặt lên hàng đầu khi phát triển dự án , bởi điều này đánh trúng tâm lý khách hàng khi luôn chọn các dự án có chất lượng vượt trội, giúp cân bằng cuộc sống. Một khu đô thị xanh được quy hoạch bài bản, đem đến nhiều trải nghiệm đắt giá sẽ gửi tín hiệu tích cực đến các nhà đầu tư, người mua.

Đặc quyền hưởng thụ môi trường sống của cư dân tiếp tục được nâng tầm khi The New City Châu Đốc được chăm chút cho những phong cách thiết kế nội thất đa dạng, phù hợp với từng đối tượng khách hàng khác nhau. Không gian ngôi nhà không đặt nặng vấn đề hình thức mà ưu tiên sự tiện nghi và thoải mái trong quá trình sử dụng. Có không gian hướng đến sự trẻ trung, năng động phù hợp với những gia đình trẻ, cũng có không gian hướng đến sự ấm cúng, sang trọng phù hợp với gia đình nhiều thế hệ. Được nghiên cứu và thiết kế kỹ lưỡng bằng sự thấu cảm và nhanh nhạy với xu hướng, thành quả là mỗi ngôi nhà được tạo nên đều mang đậm dấu ấn cá nhân của từng gia chủ.

Về các yếu tố trang trí, yếu tố này phụ thuộc vào sự yêu thích, thẩm mỹ và hiểu biết của chủ nhà, mặt khác đây là thành phần thay đổi thường xuyên để tránh nhàm chán cho không gian sống. Bên trong từng ngôi nhà Tập đoàn Thiên Minh đã ưu tiên sử dụng các tông màu trung tính để chủ nhà có thể tự phát huy được sở thích của mình, tự thay đổi các vật phẩm trang trí hoặc vật phẩm phong thủy một cách dễ dàng mà không ảnh hưởng đến hòa sắc tổng thể.

Những năm gần đây, TP Châu Đốc là một trong những địa phương có bước phát triển đột phá. Một lượng khá lớn lao động đổ về làm việc và sinh sống tại đây đã tạo ra một tầng lớp dân cư đông đảo. Bên cạnh đó khu vực này còn được xem như một điểm thu hút khách du lịch thập phương nổi tiếng với nhu cầu lưu trú dài ngày. Từ đó, nhu cầu về một nơi an cư cao cấp, một đô thị hạng sang thực sự khác biệt cũng được hình thành. Với sự chăm chút kỹ lưỡng, The New City Châu Đốc được Tập đoàn Thiên Minh kỳ vọng không chỉ là một dự án bất động sản cao cấp mà còn là biểu tượng mới cho khu vực.