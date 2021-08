The New City Châu Đốc: Đa dạng loại hình bất động sản được ưa chuộng năm 2021

Đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhà đầu tư



Chung cư là loại hình ở đa dạng và phổ biến hiện nay. Các căn hộ chung cư bao gồm các khu dân sinh sống bên trong các căn hộ khép kín với đầy đủ tiện nghi. Loại hình bất động sản này thường sẽ phát triển ở các thành phố lớn có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi cùng với hệ thống an ninh an toàn sẽ là lựa chọn cho nhiều gia đình. Tại The New City Châu Đốc, căn hộ chung cư được xây dựng tích hợp các chức năng hiện đại phù hợp với mục đích ở của các hộ gia đình

Bên cạnh chung cư, The New City Châu Đốc còn phát triển loại hình nhà phố bao gồm nhà dự án và nhà thổ cư. Loại hình bất động sản này cũng là một trong những loại hình ưa chuộng nhất trên thị trường bất động sản hiện nay. Bởi ngoài giá trị căn hộ, khách hàng còn được sở hữu giá trị miếng đất trên phần diện tích xây dựng ngôi nhà đó.

Ngoài ra The New City Châu Đốc còn xây dựng loại hình biệt thự và nhà phố thương mại rất được ưa chuộng hiện nay.

Ảnh: Phối cảnh The New City 1/500

Cung cấp đa tiện ích cho cư dân



The New City Châu Đốc tập hợp rất nhiều tiện ích như phố đi bộ trong khu shopping house, hồ cảnh quan sinh thái rộng tới 7 ha, trung tâm y tế và trung tâm thương mại.

Ảnh: Hướng nhìn từ công viên

Dự án tập trung phát triển đô thị xanh, hiện đại, bền vững, đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng để hình thành đô thị hiện đại trong tương lai.