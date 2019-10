Techcombank được tôn vinh tại giải thưởng quốc tế “The Stevie Awards”

Đây là hạng mục giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức có môi trường làm việc hàng đầu trên thế giới.



Giải thưởng Quốc tế uy tín "The Stevie Awards" được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2002 bởi ông Michael P. Gallagher - một doanh nhân người Mỹ, với mục đích vinh danh các cá nhân, tổ chức có những thành tựu về kinh doanh, đổi mới sáng tạo hay các doanh nghiệp có môi trường làm việc hàng đầu trên thế giới. Giải thưởng này từng được tạp chí New York Post - Mỹ xem như "Giải thưởng Oscar dành cho giới kinh doanh" và là giải thưởng "Uy tín nhất toàn cầu dành cho cộng đồng doanh nghiệp".

Sau tiếng vang trong việc nhiều năm liền nằm trong Top 2 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, cùng với việc liên tiếp thắng lớn tại các hạng mục giải thưởng nhân sự uy tín trong năm 2018 như: Vietnam HR Awards, The Asia HRD Awards;… năm 2019, Techcombank tiếp tục giữ vững "Cúp vàng" tại giải thưởng Stevie Awards với hạng mục "Employers of the Year - Banking". Điều này, càng chứng tỏ sự ghi nhận từ thị trường dành cho những nỗ lực và cam kết của Techcombank trong việc tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, lý tưởng; tạo điều kiện để mỗi thành viên có thể "Vượt trội hơn mỗi ngày".

Mặc dù đây là năm đầu tiên tham gia giải thưởng, nhưng Techcombank đã để lại ấn tượng rất lớn trong hội đồng giám khảo thông qua những thành tựu, chiến lược nhân sự xuất sắc mà ngân hàng đã và đang theo đuổi trong những năm vừa qua. Với phương châm con người là tài sản quý giá nhất của tổ chức, các chiến lược về hoạch định và tuyển dụng nguồn nhân lực của Techcombank được xây dựng từ ngắn hạn, trung hạn đến dài hạn, đảm bảo tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện, cởi mở; tạo điều kiện cho mỗi cán bộ nhân viên có thể hiện thực hóa con đường sự nghiệp của mình.