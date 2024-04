Đạo diễn Đức Đỗ: “Thiên nhiên Hồ Tràm cho tôi chất liệu để thực hiện Charm Fantasea 2024”

15 năm làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật nghe nhìn, Đức Đỗ là một trong những nhân vật có tiếng trong giới đạo diễn dàn dựng sân khấu. Anh là người đứng sau sự thành công của các chương trình truyền hình đình đám như Rap Việt mùa 2, The Voice, The Voice Kid, Chung kết Miss World 2022, Honda Youth Fest 2022…

Trong quá trình làm nghề, đạo diễn Đức Đỗ cũng đã thực hiện nhiều đại nhạc hội quy mô và có cơ hội kết hợp với những nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất làng nhạc Việt. Lần này anh có dịp gặp lại diva Mỹ Linh, rapper Đen… ở đại nhạc hội Charm Fantasea 2024.

Đảm nhận vai trò đạo diễn sân khấu, anh cùng ê kíp dành nhiều tâm huyết dàn dựng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của du khách khi đến Hồ Tràm dịp 30/4 tới. Cùng lắng nghe anh chia sẻ về câu chuyện cảm hứng và quan điểm nghệ thuật trong quá trình thực hiện Charm Fantasea 2024.

Từ đâu anh có ý tưởng dàn dựng sân khấu cho Charm Fantasea 2024?

Khi nhận được đề bài của tập đoàn Charm Group thì việc đầu tiên của team Đức Đỗ là đi khảo sát địa điểm. Thú thực đây không phải lần đầu tiên tôi đến Hồ Tràm nhưng thực sự vẫn phải thốt lên vì đường bờ biển này quá đẹp. Khi được ngắm bờ biển trải dài, cảnh hoàng hôn buông xuống… tôi biết thứ mình cần tìm đang hiện diện ngay ở đây. Vì vậy, có thể nói, thiên nhiên Hồ Tràm cho tôi chất liệu, cảm hứng để dàn dựng sân khấu cho Charm Fantasea 2024.

Đâu là khó khăn khi dàn dựng một chương trình quy mô lên tới hàng chục ngàn người như Charm Fantasea?

Tôi nghĩ khó khăn phần nhiều thuộc về đơn vị sản xuất. Tại thời điểm áp lực kinh tế như hiện nay mà có đơn vị đầu tư một sân chơi ca nhạc lớn hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người đến tham dự là một điều rất đáng trân quý.

Về phần mình, tôi quan niệm làm show cho 20 ngàn người hay 20 người đều có những khó khăn riêng. Đến cuối cùng tham vọng của một người làm nghề là điểm chạm giữa người kể chuyện bằng hình ảnh và khán giả. Khi mà người xem không chỉ mãn nhãn với phần nhìn mà còn hiểu được các tầng ý nghĩa mà chương trình truyền tải, đó chính là điều tôi cần phải chinh phục.



Vậy điều gì khiến khán giả ấn tượng với sân khấu này?

Với Charm Fantasea 2024, chắc khán giả cũng đã biết sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám ở các thế thế hệ như chị Mỹ Linh, Đen, chị Ngọc Ánh hay các bạn trẻ như MONO, Phương Mỹ Chi… Việc các nghệ sĩ nổi tiếng cùng xuất hiện trên sân khấu đã là một điều ấn tượng rồi. Nhiệm vụ của tôi là làm mới phần trình diễn của họ, dàn dựng những màn "collab" ấn tượng và sắp xếp làm sao để dung hòa cá tính của nghệ sĩ với câu chuyện mà mình muốn truyền tải.

Ở sân chơi này, không phải công nghệ mà chính câu chuyện truyền tải mới là yếu tố được tôi ưu tiên hàng đầu. Thực tế, Charm Fantasea 2024 vẫn sử dụng những công nghệ hiện đại để tạo hiệu ứng cho sân khấu. Tuy nhiên, công cụ chỉ là cánh tay nối dài của đạo diễn, giúp đạo diễn thăng hoa hơn với những ý tưởng của mình thôi.

Ngoài sự sáng tạo của người kể chuyện, mục đích cuối cùng của mỗi show diễn là phục vụ khán giả. Hay hay dở tùy cảm nhận mỗi người, nhưng sau sự kiện có gì để khán giả kể về Charm Fantasea mới là điều quan trọng.

Anh nhắc nhiều về tầm quan trọng của nội dung. Vậy anh có thể bật mí câu chuyện được anh lồng ghép vào Charm Fantasea 2024 cho khán giả được biết không?

Hành trình rực rỡ của thiên nhiên chính là câu chuyện xuyên suốt của sự kiện. Với Hồ Tràm, tôi nhặt ra ba khoảnh khắc tuyệt nhất để làm điểm chạm, đó chính là hừng đông, chạng vạng và cuối cùng là dạ nguyệt.

Khoảnh khắc hừng đông cho ta thấy một mảnh đất tràn đầy sức sống, vẻ đẹp của sự năng động, tươi mới. Đến chạng vạng, khoảnh khắc ấy tuy ngắn nhưng lại là một trong những cảnh sắc tuyệt diệu và vô cùng lãng mạn của thiên nhiên. Và khi đêm xuống, trăng lên, ánh sáng rọi xuống mặt biển lại vẽ nên một vẻ đẹp huyền bí, đầy mê hoặc của đại dương. Ở mỗi thời điểm trong ngày, Hồ Tràm lại đẹp theo một cách riêng, mê hoặc du khách bốn phương bằng những chất liệu thiên nhiên vốn có.

Câu chuyện của Charm Fantasea cũng giống như cách mà Charm Group đang xây dựng những biểu tượng để làm đẹp vùng đất Hồ Tràm và mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc sắc từ sáng sớm cho đến tối muộn, tôi nghĩ vậy.

Theo anh, 3 lý do khiến du khách nên đến Hồ Tràm dịp lễ 30/4 tới là gì?

Ở vị trí là khách du lịch thì đây sẽ là 3 lý do tôi chọn Hồ Tràm. Lý do đầu tiên thu hút tôi chính là đường bờ biển trải dài đầy mê hoặc của Hồ Tràm. Thứ 2, về địa lý, Hồ Tràm khá gần TP. HCM thuận tiện di chuyển mà không tốn quá nhiều thời gian, tiền bạc. Và lý do cuối cùng, chắc chắn rồi đó là Charm Fantasea - một đại nhạc hội với dàn line up nổi tiếng cùng rất nhiều điều thú vị. Còn cụ thể điều thú vị đó là gì thì chắc chỉ khi đến trực tiếp để thưởng thức khán giả mới có thể cảm nhận trọn vẹn được.

Cảm ơn đạo diễn Đức Đỗ đã dành thời gian chia sẻ!