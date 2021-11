Phát triển đô thị xanh tại TP Châu Đốc

Bất động sản "xanh" nở rộ tại thị trường miền Tây

Yếu tố cảnh quan, cây xanh, mặt nước trong một dự án không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân mà còn là tiền đề phát triển các khu dân cư, khu đô thị sinh thái giúp cư dân hưởng trọn không gian sống trong lành, bảo vệ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Mặc khác, với sự biến động của môi trường, ô nhiễm không khí và đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang mang đến nhiều hệ lụy cũng như ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người thì việc được sống trong môi trường thoáng đãng nhiều cây xanh, không khí trong lành luôn là việc ưu tiên hàng đầu của nhiều khách hàng khi chọn mua một sản phẩm bất động sản.

Ngược dòng về miền Tây – một thị trường mới nhưng đầy tiềm năng được nhà đầu tư đánh giá rất cao cũng liên tục đón nhận sự gia nhập từ nhiều "ông lớn" như Novaland, Vingroup, KITA Group, T&T, Thiên Minh Holdings…. bằng hàng loạt các dự án nổi bật. Bên cạnh sức hút đầu tư phát triển hạ tầng thì với lợi thế quỹ đất rộng, thiên nhiên đa dạng cùng nhu cầu thị trường thiếu nguồn cung thì định hướng mà các đại gia địa ốc muốn nhắm đến chính là phát triển các sản phẩm bất động sản xanh hoặc các khu đô thị sinh thái đa tiện ích.

Không nằm ngoài bối cảnh đó, tại An Giang – vùng đất đang thu hút đầu tư mạnh mẽ vẫn còn nhiều dư địa để phát triển các dự án bất động sản xanh nhằm đáp ứng nhu cầu sống cho cư dân nơi đây.

Khu Đô thị The New City Châu Đốc – Dự án xanh giữa lòng TP Châu Đốc

Nhờ sự phát triển đồng bộ về mọi mặt trong kinh tế xã hội, đặc biệt là đầu tư vào cơ sở hạ tầng đã thúc đẩy thị trường BĐS An Giang tăng nhiệt rõ rệt trong thời gian gần đây.

Hình ảnh Khu đô thị The New City Châu Đốc

Dự án khu đô thị mới The New City Châu Đốc được chủ đầu tư Thiên Minh xây dựng với mục tiêu phát triển thành khu dân cư mới gắn liền với các dịch vụ du lịch – nghỉ dưỡng và dịch vụ tâm linh. The New City Châu Đốc hứa hẹn kiến tạo một địa điểm nghỉ dưỡng với không khí trong lành ôn hòa quanh năm kết hợp các dịch vụ tiện ích hiện đại, mong muốn mang đến không gian thư giãn thật sự thoải mái cho cư dân.