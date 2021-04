Phát triển các hệ sinh thái ngân hàng số: Lợi thế đang nghiêng về… “sư tử”

9/4/2021 548 1k

Với những kết quả vượt trội trong hoạt động tài chính bán lẻ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa xuất sắc nhận giải thưởng "Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam - Best Retail Bank" do Tạp chí The Asian Banker bình chọn. Lễ trao giải trực tuyến được The Asian Banker tổ chức ngày 8-4 vừa qua.