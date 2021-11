Kiến tạo khu đô thị thông minh tại Châu Đốc, An Giang

Mặt bằng thiết kế dự án The New City Châu Đốc có diện tích lên đến 107,60 ha cung ứng đa dạng nhiều loại hình bất động sản khác nhau như: nhà biệt thự, nhà ở liền kề, căn hộ thương mại, chung cư xã hội, trung tâm thương mại, văn phòng, shophouse… Tạo nên sự khác biệt so với các dự án khác cùng khu vực đồng thời mang đến sự lựa chọn phong phú cho cư dân.

Lấy cảm hứng thiết kế từ các công trình kiến trúc Châu Âu với lối kiến trúc độc đáo sang trọng và đẳng cấp. Sự kết hợp hài hòa giữa không gian sinh sống, hệ thống cây xanh và hồ điều hòa tạo cảnh quan thiên nhiên đặc sắc.

Khu đô thị The New City Châu Đốc với định hướng phát triển một đô thị hiện đại, đa năng, tiện nghi; kết hợp với các mô hình dịch vụ du lịch, dịch vụ tâm linh, nghỉ dưỡng. Hạ tầng Khu đô thị The New City được quy hoạch đồng bộ, chỉn chu, được đầu tư bài bản với các tiêu chuẩn của một khu đô thị mới kết nối đồng bộ với hạ tầng khu vực, hứa hẹn góp phần nâng tầm đô thị tại Châu Đốc, An Giang.