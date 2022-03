HDBank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, lợi nhuận đạt 8.070 tỉ đồng

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 vừa được HDBank công bố, toàn bộ các chỉ tiêu tài chính đều không thay đổi so với báo cáo ngân hàng tự lập được công bố trước đó. Tổng thu nhập hoạt động vượt 16.758 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nhập dịch vụ tăng mạnh 103% nhờ sự đóng góp tích cực của các mảng bảo hiểm và dịch vụ thanh toán.



Chi phí hoạt động được tối ưu hóa thông qua chuyển đổi số, số hóa hành trình khách hàng và tự động hóa quy trình, góp phần nâng cao năng suất lao động. Chi phí vốn cũng được tiết giảm. Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động như ROE và ROA lần lượt đạt 23,3% và 1,9%, cao hơn năm trước.

Tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 374 ngàn tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. An toàn vốn, thanh khoản được đảm bảo. Tỉ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,26%, thấp so với ngành. Ngân hàng đã tăng cường trích lập đủ 100% dự phòng cho nợ được cơ cấu do dịch Covid-19, sớm hơn tiến độ 2 năm. Vốn chủ sở hữu đạt 30.790 tỉ đồng, tăng 25% giúp hệ số an toàn vốn CAR (chuẩn Basel II) đạt trên 14,3%. Các tỉ lệ an toàn thanh khoản khác đều tốt hơn mức quy định của NHNN. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã nâng triển vọng tín nhiệm của HDBank từ ổn định lên tích cực.

Trong năm 2020 và 2021, HDBank đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu quốc tế cho các nhà đầu tư uy tín gồm IFC, DEG (Đức), Affinity Equity Partners và Leapfrog Investments (Anh) tăng vốn chủ sở hữu cấp hai, giúp nâng cao hơn nữa năng lực vốn. Song song hợp tác đầu tư, các đối tác cùng HDBank triển khai các chương trình nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, mở rộng tín dụng xanh.

Những kết quả tích cực nêu trên là thành quả của sự đổi mới toàn diện được tăng tốc triển khai trong năm 2021 - năm đầu của giai đoạn tăng trưởng mới 2021-2025.

Cùng với hoạt động kinh doanh tích cực, năm qua HDBank còn ghi dấu ấn đậm nét trong thực thi trách nhiệm với cộng đồng khi chủ động đề xuất lập Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19, tổ chức hòa nhạc gây quỹ góp phần huy động gần 9.000 tỉ đồng. Ngân hàng dành hàng trăm tỉ đồng chung tay hỗ trợ phòng dịch, chăm lo đời sống các hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ bệnh nhân nghèo…Thêm vào đó, các chương trình đồng hành cùng khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh tiểu thương và doanh nghiệp siêu nhỏ đã được triển khai với tổng quy mô cấp tín dụng hơn 49.000 tỉ đồng.

Những nỗ lực của HDBank được Chính phủ ghi nhận và tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, HDBank được bình chọn top 5 ngân hàng uy tín nhất Việt Nam theo xếp hạng của Vietnam Report, top đầu "Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất" năm 2021 theo bình chọn của tạp chí Forbes, Ngân hàng xuất sắc nhất (Best Bank) và Ngân hàng Chuyển đổi số xuất sắc nhất (Best Digital Transformation Bank) Việt Nam năm 2021 do Global Brand Award trao tặng.

Trong bối cảnh năm 2021 nhiều thách thức, những kết quả tích cực nêu trên giúp HDBank thêm tự tin tiếp tục hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2022.