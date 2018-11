Giảm 500.000 đồng khi mua vé VietjetAir bằng QR Pay trên ứng dụng BIDV SmartBanking

Cụ thể, 100 khách hàng đầu tiên mua vé Vietjet Air trên website www.vietjetair.com vào thứ 4, 5, 6 hằng tuần, thanh toán bằng tính năng QR Pay trên ứng dụng BIDV SmartBanking sẽ được giảm ngay 500.000 đồng.



Thời gian khuyến mại bắt đầu từ ngày 24-10 đến hết 16-11-2018. Để nhận được khuyến mại, khách hàng nhập mã ‘VNPAYQR500" trên ứng dụng BIDV SmartBanking tại bước xác thực giao dịch thông tin thanh toán. Mỗi khách hàng được nhận khuyến mại 1 lần trong suốt chương trình và áp dụng cho giao dịch từ 3.000.000 đồng trở lên.

Hướng dẫn mua và thanh toán vé máy bay Vietjet Air bằng tính năng QR Pay trên BIDV SmartBanking:

- Bước 1: Truy cập website chính thức của Vietjet Air: https://www.vietjetair.com để lựa chọn hành trình bay.

- Bước 2: Tới bước thanh toán, lựa chọn hình thức Cổng thanh toán VNPAY-QR.

- Bước 3: Đăng nhập ứng dụng BIDV SmartBanking, chọn tính năng QR Pay & quét mã VNPAY-QR hiển thị trên màn hình website đặt vé.

- Bước 4: Tại màn hình xác thực giao dịch, nhập mã khuyến mại "VNPAYQR500".

Xác thực giao dịch bằng OTP, mật khẩu, vân tay hoặc Face ID. Giao dịch hoàn tất sau vài giây.

Mọi thông tin thắc mắc của khách hàng liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng truy cập website https://vnpayqr.vn/Thanh-toan-ve-Vietjet-Air-bang-VNPAY-QR-giam-ngay-500K.htm hoặc liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng - Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) theo số điện thoại 1900 55 55 77 để được giải đáp.

BIDV SmartBanking đang miễn hoàn toàn phí duy trì sử dụng dịch vụ. Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ BIDV SmartBanking theo các cách sau:

- Cách 1: Tải ứng dụng BIDV SmartBanking và đăng ký ngay trên ứng dụng (đối với khách hàng đã có BIDV Online hoặc BIDV Bankplus).

- Cách 2: Đăng ký trực tuyến tại https://ebank.bidv.com.vn/DKNHDT/ (đối với khách hàng đã có tài khoản thanh toán tại BIDV).

- Cách 3: Đối với khách hàng chưa có tài khoản thanh toán tại BIDV, vui lòng đến điểm giao dịch BIDV gần nhất để đăng ký dịch vụ.

Được sự tin tưởng của khách hàng, BIDV vinh dự là ngân hàng đầu tiên và duy nhất nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 4 năm liên tiếp (từ năm 2015 đến năm 2018) do tạp chí The Asian Banker bình chọn và là ngân hàng duy nhất đạt giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu Nhất 2 năm liên tiếp 2016-2017 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức Dữ liệu quốc tế (IDG) bình chọn.