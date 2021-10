Đề cao trải nghiệm cá nhân khi thiết kế khu đô thị

Ở dự án The New City Châu Đốc, chủ đầu tư Tập đoàn Thiên Minh cho biết, mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, thỏa mãn mọi yêu cầu khắt khe nhất. The New City Châu Đốc luôn đề cao trải nghiệm cá nhân của mỗi khách hàng và lấy đó để làm trung tâm triết lý sáng tạo.



Tọa lạc tại trung tâm TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, dự án khu đô thị The New City Châu Đốc đang có sức hút lớn trên thị trường

Từng căn biệt thự ẩn hiện trên những con đường lát đá quanh co cùng hoa cỏ dọc theo lối đi. Lối kiến trúc thiết kế này, theo đại diện Tập đoàn Thiên Minh, được phát triển dựa trên triết lý nương vào thiên nhiên sẵn có. Từng khóm cây bụi, hoa cỏ, cây tán cao hòa nhịp trên những con đường thiết kế đặc biệt. Mọi công năng, tiện ích của một con phố trong đô thị tại đây vẫn được đáp ứng đầy đủ.



Lối kiến trúc xanh hiện đại khiến những căn biệt thự The New City Châu Đốc mang đặc trưng của địa phương, đồng thời hòa cùng thiên nhiên xung quanh. Sự tinh tế giữa sắc trắng chủ đạo phối cùng màu xanh, tông gỗ điểm xuyết của thiết kế nội thất giúp tôn lên không gian thư giãn trong khu vườn rộng phủ xanh cây lá của mỗi chủ nhân.

Trong rất nhiều tiêu chí để đánh giá chuẩn mực sang trọng của thiết kế, thì sự tinh tế của chi tiết nội thất thể hiện sự chỉnh chu, thấu hiểu của nhà sản xuất tới mỗi gia chủ. Thay vì lựa chọn những món đồ có sẵn, từng chiếc bàn, ghế, kệ tivi… được nhà thiết kế may đo theo kích thước của từng căn hộ. Những chất liệu sang trọng như đá cẩm thạch được khéo léo kết đôi cùng kim loại, gỗ, mây… tạo thành một bức tranh kiến trúc phòng khách hài hòa với không gian biển trời.

Sự tinh tế của thiết kế phòng ngủ được thể hiện trong gam màu nhẹ nhàng, trung tính như be, trắng, sữa nhẹ nhàng đan cài cùng họa tiết ánh kim hoặc gỗ. Bên cạnh đó, một số sản phẩm trang trí được sản xuất thủ công như đèn, thảm… sẽ tôn lên giá trị của căn hộ. Là không gian giữ lửa của căn hộ, hệ thống bàn bếp, đảo bếp, tủ, kệ được sắp đặt vừa đủ khoảng nghỉ cần thiết song vẫn mang lại cảm giác ấm cúng. Dù ở bất kì vị trí nào trong ngôi nhà, chủ nhân đều cảm nhận được sự đẳng cấp.

Thiết kế nội thất tại dự án The New City Châu Đốc chú trọng tới sự hài hòa kết đôi giữa màu sắc và chất liệu, tỷ lệ vàng phân chia giữa các không gian, những đường nét trang trí trên tường và trần nhà, cũng như các chi tiết nhỏ của từng vật dụng được các kiến trúc sư đặc biệt chú trọng. Phong cách tối giản, chú trọng vào chất liệu và thẩm mĩ sang trọng, chăm chút cho từng góc nhỏ thư giãn giúp các "chủ nhân" tại The New City không chỉ thoải mái nhất khi về nhà và còn khẳng định "chất riêng" tại nơi an cư của mình.