Châu Đốc - Thành phố du lịch, thương mại và dịch vụ đầy tiềm năng

Tập trung đầu tư khai thác lợi thế, tiềm năng địa phương về phát triển du lịch, phấn đấu xây dựng thành phố xứng tầm là trung tâm thương mại – dịch vụ – du lịch của tỉnh. Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng phát triển chiều sâu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - TP Châu Đốc

Dự án The New City Châu Đốc tỉnh An Giang có quy mô lên tới 106,73 ha với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng nằm tại trung tâm Thành phố Châu Đốc.

The New City Châu Đốc đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nhà ở và lĩnh vực hậu cần cho mục tiêu xây dựng đô thị dân cư mới với phương châm " Xanh" và bền vững. Tầm nhìn đến năm 2030, trong đó chú trọng nhà ở xã hội; tập trung triển khai cải tạo, chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, để nâng cao chất lượng sống của người dân tại đây.

Phối cảnh The New City 1/500

The New City Châu Đốc tập hợp rất nhiều tiện ích như phố đi bộ trong khu shopping house, hồ cảnh quan sinh thái rộng tới 7ha, trung tâm y tế và trung tâm thương mại.

Hướng nhìn từ công viên dự án The New City Châu Đốc

Với hạ tầng giao thông đường bộ phát triển, tập trung phát triển đô thị xanh, hiện đại, bền vững, đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng để hình thành đô thị hiện đại trong tương lai.