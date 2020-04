Central Group tặng 70.000 khẩu trang y tế và 9.000 kính chống giọt bắn cho bệnh viện

Trước các phần quà tặng hiện vật này, ngày 26-3, Central Retail tại Việt Nam đã trao tặng 4 phòng điều trị cách ly áp lực âm, hỗ trợ cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Trong đó, 2 phòng điều trị cách ly áp lực âm cho Bệnh viện Huyện Cần Giờ (TP HCM) đang phát huy hiệu quả trong công tác điều trị cho bệnh nhân mắc Covid–19 và 2 phòng điều trị cách ly áp lực âm còn lại đang được lắp đặt và sẽ sớm đưa vào hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Bắc Thăng Long (Hà Nội).

35.000 khẩu trang y tế và 4.500 kính chống giọt bắn đã được Central Group trao tặng Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM ngày 16-4

Chi phí cho 4 phòng cách ly này khoảng 2 tỉ đồng.



Nói về lý do đóng góp khẩu trang và kính chống giọt bắn cho đội ngũ y tế, bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng giám đốc Central Retail tại Việt Nam, cho rằng sự an toàn và an tâm của đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu vào thời điểm tập trung cao độ này là hết sức quan trọng.

"Chúng tôi chung tay đóng góp một phần nhỏ để phần nào giúp các "chiến sĩ áo trắng" an tâm trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Hành động này thay cho lời cảm kích của chúng tôi đến với Chính phủ Việt Nam và sự tri ân đến lực lượng y tế tuyến đầu"– bà Nguyễn Thị Phương nói.