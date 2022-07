An tâm đầu tư với căn hộ cam kết thuê lại

Từ đầu năm 2022, thị trường bất động sản trải qua cuộc ‘thanh lọc’ về nguồn vốn lẫn luật định. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại lại được đánh giá là "thời điểm vàng" cho các chủ đầu tư có tâm, có tầm, tiềm lực tài chính vững mạnh khai phá tâm lý thận trọng hiện có của các nhà đầu tư bằng những sản phẩm chất lượng kèm theo các chương chính sách bán hàng hấp dẫn và nhiều ưu đãi thiết thực.



Căn hộ cam kết thuê lại "hút hàng"

Ghi nhận thị trường cho thấy, từ quý II-2022, nhiều chủ đầu tư đã tung ra các chính sách bán hàng nhằm tăng thanh khoản cho thị trường và chia sẻ một phần lợi nhuận cho khách hàng: tặng phí quản lý, tặng gói nội thất, tặng lãi suất ưu đãi, tăng chiết khấu, chương trình cam kết thuê lại…

Đơn cử, dự án hơn 1.000 căn hộ cao cấp tại trung tâm TP Thủ Đức hỗ trợ 0% lãi suất và phí trả nợ trước hạn đến 24 tháng kể từ khi ký hợp đồng mua bán. Hay một chủ đầu tư có thâm niên ba thập kỷ tại thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu cũng công bố sản phẩm căn hộ cao cấp với gói nội thất, trang thiết bị cao cấp như khách sạn 5 sao, dù mức giá được đánh giá phải chăng.

Căn hộ dịch vụ cam kết cho thuê thu hút nhà đầu tư

Mới đây một chủ đầu tư lớn trên thị trường bất động sản phía Nam là Hưng Lộc Phát Group vừa công bố chính sách đặc biệt là cam kết thuê lại căn hộ dịch vụ thuộc dự án The Peak Garden. Đây được xem là hoạt động kích cầu và gia tăng sức hút của người mua đối với những sản phẩm cuối cùng tại dự án này.

Cụ thể, chủ đầu tư này cam kết cho thuê lại từ 100 triệu đồng cho 12 tháng đầu tiên sau khi bàn giao sản phẩm đối với sản phẩm có diện tích tim tường dưới 70m2. Với các sản phẩm trên 70m2, doanh nghiệp cũng cam kết thuê lại với mức phí gấp rưỡi, tức từ 150 triệu đồng. Mức cho thuê này tương ứng với lợi nhuận từ dao động 5-6%, cộng với mức tăng giá theo thời gian của bất động sản, cùng ưu đãi tặng ngay 5 chỉ vàng, nhà đầu tư có thể "bỏ túi" ngay khoản lợi nhuận kỳ vọng ít nhất 12% chỉ trong năm đầu tiên bàn giao.

Với căn hộ dịch vụ The Peak Garden, nhà đầu tư có lợi nhuận hấp dẫn ngay khi nhận nhà

Theo đại diện Hưng Lộc Phát Group, chương trình cam kết cho thuê này đang nhận được sự quan tâm rất lớn của khách hàng. Dù chỉ mới tung ra giỏ hàng cuối của sản phẩm với hơn 132 căn hộ được hơn 10 ngày, nhưng đã có rất đông khách hàng đăng ký nguyện vọng giữ chỗ. Trong đó hơn 70% nhà đầu tư có kỳ vọng giao cho chủ đầu tư cho thuê căn hộ.

Bảo chứng cho tiềm lực chủ đầu tư và giá trị sản phẩm

Có thể nói, chính sách cam kết cho thuê vốn không mới lạ ở phân khúc căn hộ dịch vụ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường vẫn còn chịu ảnh hưởng ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan, thì các chương trình cam kết cho thuê lại như của dự án The Peak Garden nói trên rất hấp dẫn. Bởi chính sách này không chỉ đảm bảo đầu ra cho dòng tiền đầu tư mà còn minh chứng cho tiềm lực của chủ đầu tư và tiềm năng phát triển của bản thân dự án.

Môi trường sống xanh và hệ thống tiện ích đa dạng của The Peak Garden sẽ giúp các chủ sở hữu tối ưu tỉ suất lợi nhuận cho thuê

Theo phân tích của ông Nguyễn Minh Hoàng, giám đốc một công ty tư vấn đầu tư từ Mỹ có trụ sở tại quận 1, thì để đưa ra được chính sách bán hàng ưu việt này, chủ đầu tư phải giải được ba bài toán sau:

Thứ nhất, nguồn lực con người. Khi đưa ra chính sách này, chủ đầu có thể phải cùng lúc đáp ứng nhu cầu cho thuê từ vài chục cho đến vài trăm căn hộ. Việc này đặt ra khối lượng công việc "khổng lồ" và để hoàn thành thì yếu tố nguồn lực về nhân sự, về quy định, về quy trình triển khai phải chuẩn chỉnh. Nhóm nhân sự này phải vừa có kiến thức, vừa có kinh nghiệm.

Thứ hai, nguồn lực tài chính. Việc vận hành bộ máy tìm kiếm và cho thuê suôn sẻ và đáp ứng thanh khoản cho chủ căn hộ theo đúng cam kết thì chủ đầu tư cần có nguồn tiền hiện hữu.

Thứ ba, bản chất sản phẩm phải cho thuê phải có các yếu tố phù hợp với nhu cầu của thị trường, đơn cử như vị trí phải thuận tiện, chất lượng xây dựng phải tốt, các tiện ích nội, ngoại khu phải đầy đủ theo nhu cầu của thị trường thì tỉ suất cho thuê mới đạt hiệu quả cao.

Đối với The Peak Garden, có thể nói sản phẩm hội tụ các yếu tố của một bất động sản giàu tiềm năng cho thuê và giá tăng giá trị như vị trí trên tuyến đường giao thương Nguyễn Lương Bằng, liền kề Phú Mỹ Hưng; tích hợp hệ tiện ích đa dạng theo mô hình "all-in-one" thịnh hành với các gia đình trẻ; nằm trong khu phức hợp biệt thự - căn hộ cao cấp phát triển hoàn chỉnh của khu Nam… Đặc biệt, với mức giá hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỉ đồng/căn và được quản lý vận hành bởi CBRE Việt Nam, nhà đầu tư hoàn toàn có thể an tâm khi sở hữu các căn hộ tại The Peak Garden dù để an cư, đầu tư cho thuê hay tích lũy tài sản.