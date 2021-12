8 lý do giúp The New City Châu Đốc thu hút nhà đầu tư

Vị trí, chủ đầu tư, tiện ích… là những yếu tố giúp dự án The New City Châu Đốc ghi điểm trong mắt khách hàng.

Hình ảnh khu đô thị The New City Châu Đốc Vị trí vàng

Kết nối thuận tiện với các địa điểm quan trọng: Bao quanh dự án The New City Châu Đốc trục đường lớn (đường Tân Lộ Kiều Lương, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Hoàng Đạo Cật, tỉnh lộ 955A) kết nối với các địa điểm quan trọng của thành phố. Được xem là nơi giao thoa giữa các công trình giao thông huyết mạch và sắp tới sẽ là trung tâm kinh tế, chính trị mới của Thành phố. Chủ đầu tư uy tín Tập đoàn Thiên Minh – một trong những thương hiệu hàng đầu về phát triển địa ốc tại Việt Nam. hiện đang phát triển hàng loạt dự án về khu đô thị, nghỉ dưỡng, khách sạn, căn hộ cao cấp trên khắp các tỉnh & thành phố Việt Nam như: The New City Châu Đốc, Khu đô thị Thiên Minh Bình Đức An Giang, Khu đô thị Vilas Đà Lạt… Tiện ích hoàn hảo Nằm trong khu đô thị cũng như các địa điểm tiếp giáp khu đô thị: Bệnh viện, trường học, bến xe, siêu thị… được kết nối hài hòa bởi một hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, thuận tiện. Tính thanh khoản cao Với quy mô và định hướng phát triển thành khu đô thị cao cấp, đây đang là nơi đầu tư lý tưởng và triển vọng sinh lời cao. Khi đó việc sở hữu một căn Shophouse đa chức năng, vị trí đắc địa, số lượng hạn chế, nhà đầu tư không phải lo ngại về tính thanh khoản của tài sản. Cơ hội kinh doanh hấp dẫn Sở hữu nhà phố thương mại có nhiều cơ hội gia tăng giá trị tài sản. Cộng đồng cư dân về The New City Châu Đốc sinh sống có quy mô gần 106.73ha sẽ đông đúc, cộng thêm khu hành chính thành phố Châu Đốc đang hoạt động tại đây…. Ít rủi ro Nhà phố thương mại có doanh thu cho thuê cao, tỷ lệ lợi nhuận khoảng 8-12%. Dòng tiền do sản phẩm này mang lại cho chủ sở hữu cao hơn hiệu suất gửi ngân hàng đồng thời ít rủi ro hơn vàng hay chứng khoán. Tiết kiệm chi phí Chủ đầu tư xây dựng nhà sẽ có giá thấp hơn khách hàng tự xây dựng; lý do: chủ đầu tư xây hàng loạt sẽ có chi phí thấp hơn khi khách hàng tự xây dựng từng căn theo cùng một quy chuẩn thiết kế. Môi trường sống lý tưởng The New City Châu Đốc với 50% diện tích dành cho cây xanh và cảnh quan đô thị, hứa hẹn sẽ là nơi để cư dân sinh sống tại đây có một không gian sống trong lành, thoáng mát.

Tâm Bình