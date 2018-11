20.000 tỉ đồng lãi suất chỉ từ 6,5%/năm dành cho khách hàng sản xuất kinh doanh

Khách hàng có thể lựa chọn linh hoạt các gói vay khác nhau, lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,5%/năm đối với khách hàng vay đến 5 tháng và từ 7,2%/năm đối với các khách hàng vay kỳ hạn từ trên 5 tháng đến 11 tháng, giúp khách hàng giảm áp lực trả lãi trong ngắn hạn. Chương trình áp dụng với các khoản vay giải ngân mới từ ngày 18/10/2018.



Khách hàng vay sản xuất kinh doanh trong thời gian này sẽ đồng thời được tham gia nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các sản phẩm dịch vụ khác như ngân hàng điện tử, bảo hiểm… để quản lý hiệu quả tài khoản cá nhân.

Đến thời điểm hiện tại trong năm 2018, BIDV đã triển khai thành công 4 gói Tín dụng vay sản xuất kinh doanh với tổng quy mô 80.000 tỉ đồng và được đông đảo khách hàng tin tưởng, đồng hành.

Khách hàng có thể đăng ký thông tin vay vốn tại http://www.bidv.com.vn/uudai/vaycanhan.html hoặc liên hệ Chi nhánh BIDV gần nhất và tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 9247 để được hỗ trợ.

BIDV tự hào, vinh dự là ngân hàng đầu tiên và duy nhất nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 4 năm liên tiếp 2015, 2016, 2017 và 2018 do Tạp chí The Asian Banker bình chọn; Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất Việt Nam 2 năm liên tiếp 2016 - 2017 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức dữ liệu quốc tế (IDG) bình chọn.