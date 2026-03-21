Ngân hàng
21/03/2026 13:40

Vinhomes hỗ trợ khách hàng giữa cơn bão lãi suất

Chính sách đặc biệt "5 năm không lo lãi suất" được Vinhomes áp dụng với tất cả các dự án đang bán từ nay đến khi có thông báo mới.

Vinhomes công bố chính sách siêu ưu đãi "5 năm không lo lãi suất", đảm bảo khách hàng được vay với lãi suất 3,3%/năm cho năm đầu, tối đa 7,8%/năm trong 3 năm đầu và trả trần lãi suất tối đa chỉ 9%/năm cho 2 năm tiếp theo. Đây là giải pháp hỗ trợ tài chính chưa từng có trên thị trường, khẳng định nhất quán tư duy đồng hành dài hạn cùng khách hàng, cũng như tầm vóc và tiềm lực vượt trội của chủ đầu tư.

Cụ thể nếu khách hàng vay 18 tháng sẽ chỉ phải trả lãi suất 3,3%/năm, nếu vay 24 tháng sẽ chỉ phải trả là 5,3%/năm, nếu vay 36 tháng sẽ chỉ phải trả là 7,8%/năm. Sau đó nếu khách hàng tiếp tục duy trì khoản vay sẽ được đảm bảo mức lãi suất thả nổi tối đa không vượt quá 9%/năm, trong vòng 24 tháng tiếp theo.

Trong trường hợp lãi suất thị trường vượt ngưỡng 9%/năm, phần chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả, tuyệt đối bảo vệ khách hàng trước mọi biến động lãi suất.

Chính sách siêu ưu đãi "5 năm không lo lãi suất" của Vinhomes giúp thiết lập "vùng an toàn" cho người mua, chia sẻ rủi ro và đồng hành cùng khách hàng

Với chính sách đảm bảo lãi suất trên, Vinhomes cung cấp cho khách hàng lợi ích kép: vừa nắm giữ ngay tài sản thực là bất động sản giá tốt; vừa hoàn toàn yên tâm đứng ngoài nguy cơ lãi suất thả nổi tăng cao sau thời gian ưu đãi.

Trong đó, khách hàng mua để ở và nhà đầu tư sẽ có lộ trình tài chính rõ ràng và được kiểm soát an toàn trong 5 năm đầu để tự tin bước vào hành trình an cư bền vững.

Đối với thị trường, đây là giải pháp tài chính tiên phong và đột phá khi lần đầu tiên một chủ đầu tư chủ động thiết lập "vùng an toàn" cho người mua, sẵn sàng chia sẻ rủi ro và đồng hành dài hạn cùng khách hàng, tạo xung lực phát triển mới.

Việc triển khai chính sách đặc biệt "5 năm không lo lãi suất" giữa cơn bão lãi suất không chỉ cho thấy tiềm lực tài chính và uy tín vững mạnh của chủ đầu tư; mà còn khẳng định vị thế dẫn dắt của Vinhomes khi liên tục tìm kiếm giải pháp tháo gỡ cho thị trường.

Vinhomes gánh toàn bộ rủi ro lãi suất cho khách hàng, khẳng định tiềm lực vượt trội và uy tín trên thị trường

Vinhomes hiện là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam đang quản lý và vận hành hơn 30 khu đô thị trên toàn quốc. Năm 2025, Vinhomes đã lập kỷ lục khởi công và ra mắt 13 dự án với tổng quy mô hơn 20.000 ha, trong đó có các siêu đô thị kiểu mới như Khu đô thị Olympic (Hà Nội), Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh), Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa), Khu phức hợp Du lịch và Đô thị Làng Vân - Hải Vân Bay (Đà Nẵng) và Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP HCM).

Năm 2026, Vinhomes tiếp tục được bình chọn là công ty bất động sản uy tín nhất Việt Nam, tiên phong kiến tạo dự án đô thị tiêu chuẩn quốc tế với hạ tầng - tiện ích đầu tư đồng bộ, xứng tầm đẳng cấp. Trong bối cảnh châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là trung tâm tăng trưởng năng động của kinh tế toàn cầu, Vinhomes vinh dự là đại diện duy nhất của Việt Nam trong lĩnh vực tạo lập nguồn lực và hạ tầng đô thị được vinh danh trong bảng xếp hạng "Asia-Pacific's Best Companies of 2026" - Top 500 doanh nghiệp tốt nhất khu vực do tạp chí TIME danh tiếng (Mỹ) công bố. 

An Mai
SME Forum 2026: Doanh nghiệp Việt đang “mắc kẹt” ở khâu thực thi?

Ngân hàng 13:40

Không thiếu chiến lược hay ý tưởng, điều khiến nhiều doanh nghiệp chững lại lại nằm ở khả năng thực thi.

Agribank tiếp sức doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Tài chính 09:28

Ngày 20-3-2026, Agribank - VPĐD khu vực miền Nam phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp xanh TP HCM (HGBA) tổ chức Hội thảo kết nối Doanh nghiệp xanh với nguồn vốn xanh

Agribank đồng hành Amaccao triển khai dự án điện rác tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp 15:46

Nhà máy điện rác Khánh Sơn có mức đầu tư 3.000 tỉ đồng, quy mô 9,4 ha. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức xử lý rác thải cho Đà Nẵng

OCB hợp tác cùng Cục thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế

Ngân hàng 16:32

OCB cam kết cùng hệ thống cơ quan Thuế trên địa bàn để tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận các giải pháp số một cách thuận tiện và hiệu quả

VIB đặt mục tiêu lợi nhuận 11.550 tỉ đồng, chia cổ tức gần 19%

Ngân hàng 18:06

VIB dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 8-4 tại TP Hồ Chí Minh.

Viết tiếp chương mới cho doanh nghiệp Việt qua nhịp cầu thịnh vượng SME Forum 2026

Ngân hàng 10:24

Thêm tri thức, chia sẻ kết nối là thông điệp xuyên suốt tại SME Forum 2026, nơi hội tụ của lãnh đạo doanh nghiệp nổi bật và các chuyên gia cung ứng toàn cầu.

SMART PACK: Giải pháp tài chính giúp chủ đầu tư và nhà thầu tăng tốc

Tài chính 17:49

SMART PACK – gói giải pháp tài chính dành riêng cho chủ đầu tư và nhà thầu, giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả tài chính


