Vinhomes Grand Park “tăng nhiệt” khi TTTM Vincom Mega Mall đi vào hoạt động

Điểm đến mua sắm - vui chơi - giải trí thời thượng bậc nhất TP Thủ Đức

TTTM Vincom Mega Mall tại đại đô thị Vinhomes Grand Park của Tập đoàn Vingroup có diện tích lên đến 50.000 m2, được thiết kế theo mô hình "Life-Design Mall" đầu tiên và lớn nhất miền Nam. Dự kiến khi đi vào hoạt động, TTTM không những phục vụ cho 60.000 cư dân hiện đang sinh sống tại đại đô thị mà còn trở thành điểm đến của hơn 1 triệu người dân tại TP Thủ Đức, là nhân tố đóng góp vào sự phát triển kinh tế và diện mạo đô thị cho khu Đông.

Vincom Mega Mall tại Vinhomes Grand Park là TTTM theo mô hình "Life-Design Mall" đầu tiên và lớn nhất miền Nam

TTTM được tư vấn và thiết kế bởi Benoy Architects, đơn vị có trụ sở tại London (Vương quốc Anh) và hệ thống văn phòng trải dài khắp thế giới, từng kiến tạo thành công nhiều trung tâm thương mại nổi tiếng như IFC Mall (Thượng Hải, Trung Quốc), Icon Siam (Bangkok, Thái Lan), Ion Orchard (Singapore)...

Dưới bàn tay của các kiến trúc sư danh tiếng, Vincom Mega Mall Grand Park hứa hẹn gây ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế khối kim cương xanh tỏa sáng rực rỡ. Không gian bên trong là sự kết hợp độc đáo giữa kiến trúc, nghệ thuật, công nghệ và thiên nhiên lần đầu tiên xuất hiện tại một trung tâm mua sắm - giải trí - ẩm thực, tạo ra những trải nghiệm khác biệt và thời thượng, mang tính tương tác cao cho khách hàng.

Vincom Mega Mall Grand Park gây ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế thời thượng

Theo chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại, Vincom Mega Mall Grand Park đã quy tụ được hơn 200 thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, đồ điện tử, gia dụng, phụ kiện cao cấp trong nước và quốc tế; các nhà hàng, cà phê nổi tiếng; nhiều khu vui chơi dành cho trẻ em được thiết kế khoa học với nhiều trò chơi hấp dẫn; rạp chiếu phim với hệ thống âm thanh sống động và hình ảnh sắc nét, tích hợp các công nghệ mới nhất… Tất cả đã sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí thưởng thức ẩm thực cho cộng đồng cư dân mọi độ tuổi tại đại đô thị và trên toàn TP Thủ Đức khi đi vào hoạt động.



Hoàn thiện không gian sống đa trải nghiệm tại Vinhomes Grand Park

Những năm gần đây, thành phố Thủ Đức trở thành lựa chọn nơi an cư hàng đầu của các gia đình tại TP HCM và các tỉnh thành lân cận nhờ những lợi thế sẵn có và tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Việc đẩy mạnh xây dựng hệ thống dịch vụ, tiện ích nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân là vấn đề đặc biệt quan trọng.



Trong bối cảnh đó, sự ra đời của TTTM Vincom Mega Mall theo mô hình "Life-Design Mall" đầu tiên và lớn nhất miền Nam cùng hàng loạt đại công trình sắp ra mắt trong khuôn viên khu đô thị sẽ mang lại ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của Vinhomes Grand Park nói riêng và diện mạo thành phố Thủ Đức nói chung.

Được biết, nằm trong cụm các công trình tiện ích đẳng cấp, kiến tạo không gian sống hoàn hảo với hệ sinh thái "all in one" tại đại đô thị Vinhomes Grand Park còn phải kể đến bệnh viện Vinmec và tòa tháp văn phòng hạng A đang xây dựng cùng công viên chủ đề VinWonders với những trải nghiệm giải trí đỉnh cao sẽ khai trương vào tháng 4-2024, cùng thời điểm khai trương của TTTM Vincom Mega Mall.

Trung tâm Thương mại Vincom Mega Mall Grand Park phục vụ nhu cầu nâng tầm chất lượng sống của cư dân

Hơn thế nữa, chủ đầu tư đã và đang đồng thời triển khai xây dựng thêm các trường học quốc tế, gia tăng các tuyến VinBus nối liền đại đô thị với các khu vực trung tâm thành phố và đầu tư vào các giá trị sống xanh vững bền cũng như các hoạt động phát triển cộng đồng. Nỗ lực trên đã biến Vinhomes Grand Park trở thành tọa độ đáng sống hàng đầu khu vực, nơi nhu cầu sống - học tập - làm việc - giải trí của mọi thế hệ cư dân được đáp ứng trọn vẹn.

Cộng hưởng với hàng loạt dự án hạ tầng trong khu vực cùng các đại tiện ích công cộng được tập trung phát triển, Vinhomes Grand Park kỳ vọng tái hiện hoàn hảo mô hình "thành phố trong thành phố", góp phần đưa TP Thủ Đức trở thành hạt nhân thúc đẩy kinh tế toàn khu vực phía Nam.

Mặt khác, nhiều chuyên gia cũng cho rằng, sự hiện diện của TTTM Vincom Mega Mall nói riêng cùng các đại công trình tiện ích nói chung giữa lòng quần thể Vinhomes Grand Park trong bối cảnh chủ đầu tư chuẩn bị bàn giao thêm hàng trăm căn hộ cho các gia đình không những mang lại tin vui cho cộng đồng cư dân, mà còn tiếp thêm "nhiệt" cho thị trường bất động sản TP HCM trong năm 2024.