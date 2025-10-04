Vietnam Land trở thành đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise

Thị trường
Dự án Vinhomes Green Paradise tọa lạc tại Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh được thiên nhiên ưu ái với hệ sinh thái rừng ngập mặn nguyên sinh

Vietnam Land – Cầu nối giá trị sống thượng lưu

Với vai trò đại lý phân phối chiến lược, Vietnam Land đảm nhiệm trọng trách đưa dự án đến gần hơn với cộng đồng khách hàng trong nước và quốc tế. Nhiều năm kinh nghiệm trong phân phối bất động sản cao cấp, cùng đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm và mạng lưới khách hàng rộng lớn, đã giúp Vietnam Land khẳng định vai trò cầu nối uy tín, tin cậy giữa chủ đầu tư và giới đầu tư tinh hoa.

Quy hoạch đẳng cấp – Biểu tượng mới của giới tinh hoa

Vinhomes Cần Giờ được quy hoạch với mật độ xây dựng chỉ 30%, phần lớn diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và không gian tiện ích. Các loại hình sản phẩm phong phú gồm: biệt thự, nhà phố, shophouse, căn hộ cao tầng, officetel, khách sạn, mang đến lựa chọn đa dạng cho khách hàng.

Với sự phát triển hạ tầng và giá trị sinh thái độc bản, Vinhomes Green Paradise đang bước vào thời điểm vàng để đầu tư. Khi đồng hành cùng Vietnam Land, khách hàng không chỉ nhận được dịch vụ tư vấn minh bạch, chuyên nghiệp, mà còn được bảo đảm quyền lợi tối đa nhờ uy tín đã được khẳng định.

Ông Trương Văn Trung – Tổng Giám đốc Vietnam Land chia sẻ: "Vinhomes Green Paradise không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản, mà còn là hiện thân của sự phồn vinh mới của TP HCM trong kỷ nguyên vươn mình ra biển lớn. Với tinh thần tiên phong, Vietnam Land cam kết đồng hành sát cánh cùng Vinhomes và toàn hệ thống đại lý, quyết tâm chinh phục mọi đỉnh cao mục tiêu đã đặt ra."

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Giới Vietnam Land

  • Trụ sở: 280A17 Lương Định Của, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh
  • Văn phòng: STH 22.30 Thích Quảng Đức, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
  • Hotline: 0912132323
  • Website: https://vietnamland.vn/
