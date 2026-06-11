LPBank triển khai giải pháp tài chính dành cho khách hàng an sinh xã hội

Nắm bắt nhu cầu đó, LPBank triển khai chương trình "Mở Tài khoản An Khang - Nhận ưu đãi vàng", mang đến nhiều ưu đãi dành cho khách hàng an sinh xã hội.

Từ nhu cầu nhận lương hưu và trợ cấp đến bài toán trải nghiệm dịch vụ tài chính

Với nhóm khách hàng an sinh xã hội (bao gồm người nhận lương hưu, người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội), nhu cầu không chỉ dừng ở việc nhận tiền đúng hạn mà còn là khả năng giao dịch thuận tiện, chi phí thấp và dễ tiếp cận dịch vụ.

Từ nhu cầu thực tế đó, LPBank triển khai chương trình "Mở Tài khoản An Khang - Nhận ưu đãi vàng" với nhiều chính sách ưu đãi nhằm nâng cao trải nghiệm giao dịch và khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính. Khách hàng được miễn nhiều loại phí như phí phát hành và thường niên thẻ, phí quản lý tài khoản, phí SMS Banking, phí rút tiền tại LPBank và các điểm giao dịch Bưu điện; đồng thời được hưởng chính sách lãi suất vay ưu đãi.

Trong bối cảnh nhiều khách hàng an sinh xã hội vẫn duy trì thói quen giao dịch trực tiếp, các chính sách miễn phí dài hạn giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng dịch vụ cũng như tạo cảm giác yên tâm khi giao dịch ngân hàng.

Theo đại diện LPBank, chương trình được triển khai theo định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, ưu tiên sự thuận tiện trong giao dịch và khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Nâng cao trải nghiệm giao dịch cho khách hàng

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng đang góp phần thúc đẩy quá trình số hóa dịch vụ công, đồng thời mang lại trải nghiệm giao dịch thuận tiện và an toàn hơn cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Hòa (68 tuổi, Hải Phòng), khách hàng nhận lương hưu qua LPBank chia sẻ: "Trước đây tôi thường nhận tiền mặt nên khá mất thời gian chờ đợi. Từ khi mở Tài khoản An Khang tại LPBank, tiền lương hưu được chuyển trực tiếp vào tài khoản, có tin nhắn báo ngay, lúc cần có thể rút gần nhà rất thuận tiện. Ngoài ra, tôi còn được hưởng chính sách vay ưu đãi để sửa sang nhà cửa chuẩn bị cho con trai cưới vợ, nên thấy dịch vụ rất thiết thực với nhu cầu của gia đình".

Hiện nay, LPBank hợp tác cùng Bưu điện Việt Nam triển khai dịch vụ chi hộ đối với nhóm khách hàng an sinh xã hội nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản LPBank. Việc kết hợp mạng lưới của ngân hàng và Bưu điện giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu và vùng xa.

Với mạng lưới hơn 1.000 điểm giao dịch bao gồm hệ thống điểm phục vụ của LPBank và mạng lưới Bưu điện triển khai trên toàn quốc, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính ngay tại địa phương nơi sinh sống. Trước đó, LPBank là một trong những ngân hàng đầu tiên cho phép người dân liên kết tài khoản trên ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chương trình an sinh xã hội như nhận lương hưu, trợ cấp người có công, bảo trợ xã hội..., góp phần triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.

Trong xu hướng số hóa dịch vụ công và mở rộng tài chính toàn diện, các ngân hàng không chỉ cạnh tranh ở sản phẩm hay công nghệ mà còn ở khả năng phát triển các giải pháp phù hợp với từng nhóm khách hàng. Với Tài khoản An Khang, LPBank hướng tới việc phát triển giải pháp tài chính gắn với nhu cầu thực tế của nhóm khách hàng an sinh xã hội, từ nhận trợ cấp, giao dịch thường ngày đến tiếp cận các dịch vụ tài chính cơ bản một cách thuận tiện.

Khách hàng vui lòng truy cập https://lpbank.com.vn/ca-nhan/tai-khoan-thanh-toan/detail-tai-khoan-thanh-toan/1872 để tìm hiểu thêm thông tin hoặc liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 24/7: *8668 / (024) 62 668 668 để được tư vấn.



