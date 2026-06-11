MSB bứt phá cuộc đua số với ngân hàng số mới dành cho doanh nghiệp

Bứt phá khỏi những rào cản giao dịch truyền thống, MSB hợp nhất giải pháp công nghệ tương tác lõi Backbase cùng hệ sinh thái bảo mật đa tầng chuẩn mực để kiến tạo ứng dụng số chuyên nghiệp - MSB Business Banking - theo mô hình của từng doanh nghiệp.

MSB chính thức ra mắt ứng dụng MSB Business Banking thế hệ mới. Không chỉ dừng lại ở một công cụ thanh toán nâng cấp, nền tảng này là lời giải toàn diện cho bài toán quản trị dòng tiền của doanh nghiệp nhờ tối ưu đồng thời ba yếu tố: tốc độ xử lý siêu tốc, phân quyền vận hành linh hoạt và lá chắn bảo mật tuyệt đối.

Đột phá từ nền tảng công nghệ chuẩn mực quốc tế

Điểm tạo nên sự khác biệt rõ rệt nhất của ứng dụng MSB Business Banking là việc lựa chọn Backbase làm nền tảng công nghệ tương tác lõi. Đây là kiến trúc công nghệ hàng đầu thế giới nhờ khả năng duy trì sự ổn định tuyệt đối của hệ thống ngay cả khi phải xử lý hàng triệu giao dịch cùng một thời điểm. Sự đầu tư bài bản này mang lại giá trị thụ hưởng trực tiếp cho khách hàng là tốc độ xử lý giao dịch vượt trội và trải nghiệm mượt mà.

Bên cạnh hạ tầng xử lý mạnh mẽ, MSB còn thiết lập một chuẩn mực bảo mật mới khi tích hợp đồng thời phương thức xác thực toàn cầu FIDO và công nghệ sinh trắc học ePay trực tiếp từ cơ sở dữ liệu quốc gia của Bộ Công an. Trong kỷ nguyên số khi các vụ tấn công, lừa đảo mạng ngày càng tinh vi, sự kết hợp này tạo nên một tấm lá chắn vững chắc, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp. Đồng thời, việc ứng dụng các giải pháp như nhận dạng ký tự quang học (OCR) và ký số từ xa (SmartCA) đã xóa bỏ hoàn toàn các rào cản vật lý. Doanh nghiệp sẽ không còn tốn nguồn lực, thời gian cho các hoạt động như chuẩn bị hồ sơ, chứng từ, lưu trữ, giao dịch trực tiếp tại quầy, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Linh hoạt theo mọi mô hình tổ chức

Nếu như các ứng dụng ngân hàng số thông thường buộc người dùng phải thích nghi với một bộ khung có sẵn, thì MSB Business Banking được thiết kế linh hoạt theo từng cấu trúc nhân sự và mô hình vận hành của từng doanh nghiệp. Giải pháp này đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ các phân khúc doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), cho đến các tập đoàn lớn (LC) và doanh nghiệp FDI. Giao diện trực quan của ứng dụng cho phép tùy biến linh hoạt, mang lại sự thuận tiện tối đa trong thao tác cho cả kế toán viên và lãnh đạo doanh nghiệp.

Sự thấu hiểu hành trình thực tế của người dùng được thể hiện rõ nét qua cơ chế phân quyền kiểm duyệt. Ở cấp độ lập lệnh, kế toán viên có thể thực hiện công việc với các tiện ích tối ưu như tạo lệnh không cần xác thực rườm rà, sao chép nhanh các lệnh định kỳ, hay lưu nháp các luồng giao dịch có lộ trình dài như chuyển tiền quốc tế TTR hay hồ sơ giải ngân vốn vay. Thậm chí, hệ thống thông minh còn cho phép kế toán viên lập lệnh ngay cả khi tài khoản chưa đủ số dư và chỉ đưa ra cảnh báo nhắc nhở, lệnh này sẽ được kiểm soát và chặn lại một cách an toàn ở bước kiểm duyệt cuối cùng. Ở cấp độ phê duyệt, các chủ doanh nghiệp hay giám đốc tài chính có thể dễ dàng ký duyệt mọi giao dịch từ phi tín dụng đến tín dụng ngay trên ứng dụng di động một cách nhanh chóng, thuận tiện cho mọi không gian, thời gian.

Hệ sinh thái đa tiện ích

Giá trị gia tăng lớn nhất mà khách hàng nhận được khi đồng hành cùng MSB Business Banking chính là sự liền mạch trong một hệ sinh thái đa tiện ích (All-in-one). Ngay từ những bước đầu tiên khi mở tài khoản hay cấp hạn mức tín dụng, cho đến quá trình thực hiện các giao dịch thường nhật như đầu tư, chuyển khoản, thanh toán, giải ngân vốn vay…, các giải pháp quản lý tài chính chuyên sâu để duy trì gắn kết, doanh nghiệp đều thực hiện khép kín trên một nền tảng duy nhất. Nền tảng này còn sở hữu năng lực kết nối không giới hạn, đóng vai trò là chiếc cầu nối thông suốt giữa mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế, giúp doanh nghiệp tự tin mở rộng quy mô giao thương toàn cầu.

Đối với khách hàng chuyển đổi lên nền tảng mới, MSB dành tặng chữ ký số có giá trị sử dụng trọn vẹn trong một năm khi khách hàng phát sinh giao dịch với các tính năng cần sử dụng chữ ký số. Bên cạnh đó, nhóm khách hàng mới đáp ứng điều kiện theo chương trình M-Smart sẽ được áp dụng chính sách miễn giảm lên đến 100% đối với các giao dịch chuyển tiền trong nước và quốc tế. Đặc biệt, MSB liên tục phát triển giải pháp đầu tư Chứng chỉ tiền gửi giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền nhàn rỗi trên tài khoản thanh toán, linh hoạt thanh khoản, lợi suất tính trên ngày nắm giữ. Đây là giải pháp hoàn hảo để tối đa hóa hiệu quả tài chính mà vẫn đảm bảo tính thanh khoản linh hoạt cho dòng vốn kinh doanh.

Theo đại diện MSB, MSB Business Banking thế hệ mới là công cụ quản lý tài chính đa tiện ích của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. "Chúng tôi không tạo ra một ứng dụng chỉ để thực hiện giao dịch, mà chúng tôi mang đến một nền tảng chuẩn quốc tế có khả năng đáp ứng linh hoạt theo cơ chế vận hành của từng doanh nghiệp", đại diện MSB khẳng định.

Để biết thêm thông tin chi tiết, doanh nghiệp liên hệ 1800 6260 để được tư vấn và hỗ trợ. Ngoài ra, tài liệu hướng dẫn sử dụng MSB Business Banking sẽ được cung cấp đầy đủ giúp khách hàng làm quen và khai thác hiệu quả các tính năng khi trải nghiệm nền tảng này.