Ngân hàng
27/03/2026 15:54

VIB lần đầu ra mắt Max Card - thẻ tín dụng với gói hội viên, hoàn đến 18 triệu đồng/năm

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chính thức ra mắt Max Card trên nền tảng ứng dụng Max powered by VIB.

Đây là dòng thẻ tín dụng thế hệ mới theo mô hình gói hội viên, cho phép chủ thẻ tự chọn gói để nâng hạng đặc quyền theo nhu cầu với tính năng hoàn tiền đến 18 triệu đồng/năm và 0 đồng phí thường niên (không điều kiện).

Bà Tường Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc VIB - chia sẻ: "Người trẻ ngày nay biết chính xác họ muốn gì và sẵn sàng trả đúng cho thứ mình cần - từ các dịch vụ phát trực tuyến, du lịch, ẩm thực đến các trải nghiệm giải trí và mua sắm hằng ngày. Max Card được xây dựng trên sự thấu hiểu đó: một thẻ tín dụng có thể linh hoạt theo nhu cầu của từng người, thay vì ngược lại. Đây là sản phẩm trọng tâm trong chiến lược Youth Banking năm 2026 của VIB, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện cho khách hàng trẻ - nhóm đang dẫn dắt xu hướng tiêu dùng và tài chính số tại Việt Nam".

Khác biệt cốt lõi của Max Card nằm ở cơ chế chọn gói hội viên. Thay vì ràng buộc với một gói quyền lợi cố định trong suốt vòng đời thẻ, chủ thẻ Max Card có thể chủ động chọn gói để nâng hạng đặc quyền theo nhu cầu thông qua 4 gói hội viên linh hoạt, điều chỉnh theo chu kỳ 3 tháng.

Đặc biệt, với khách hàng trẻ chưa có nhu cầu chi tiêu lớn có thể chọn gói Starter với ưu đãi vượt trội bao gồm combo miễn phí thường niên không điều kiện và hoàn tiền đến 6 triệu đồng/năm là ưu đãi cao nhất hiện nay cho người dùng mong muốn tối ưu chi phí của bản thân và gia đình.

Max Card tối ưu hóa hoàn tiền theo 5 danh mục chi tiêu, phản ánh thói quen thực tế của người dùng trẻ: Mua sắm, Ẩm thực, Du lịch, Giải trí và Trực tuyến. Tùy theo gói hội viên được chọn, tất cả danh mục đều được hoàn tiền đến 10%. Các giao dịch ngoài danh mục vẫn được hoàn 0,1%, đảm bảo mọi chi tiêu đều được tối ưu.

Max Card áp dụng phí thường niên 0 đồng không điều kiện và có biểu phí với số lượng đầu phí ít nhất và đơn giản nhất hiện nay - xóa bỏ trực tiếp rào cản tâm lý khiến người trẻ ngần ngại sử dụng thẻ tín dụng.

Hiện Max Card được phân phối độc quyền qua ứng dụng Max powered by VIB, cho phép khách hàng mở thẻ hoàn toàn online - không cần đến chi nhánh, không cần hồ sơ giấy. Tham khảo thông tin về thẻ Max Card tại đây.

Techcombank ra mắt “Chương trình kiến tạo Tư duy và Bản lĩnh Lãnh đạo cho thế hệ kế cận”

Techcombank ra mắt “Chương trình kiến tạo Tư duy và Bản lĩnh Lãnh đạo cho thế hệ kế cận”

Ngân hàng 15:54

Bước sang năm 2026 với tên The NextX, chương trình là một mảnh ghép quan trọng trong tổng thể hệ sinh thái giải pháp "quản lý gia sản" của Techcombank.

Bản lĩnh thương hiệu Việt: Techcombank chinh phục hội đồng giám khảo Stevie Awards 3 năm liên tiếp

Bản lĩnh thương hiệu Việt: Techcombank chinh phục hội đồng giám khảo Stevie Awards 3 năm liên tiếp

Ngân hàng 15:53

Techcombank xuất sắc trở thành định chế tài chính duy nhất của Việt Nam được vinh danh Giải Vàng Stevie® cho hạng mục Đổi mới trong Phát triển Thương hiệu

Chọn iDepo VIB cho Quỹ gia đình: Lợi nhuận tốt, linh hoạt cao

Chọn iDepo VIB cho Quỹ gia đình: Lợi nhuận tốt, linh hoạt cao

Ngân hàng 18:24

Khi nhu cầu tài chính ngày càng linh hoạt, việc khóa tiền khiến nhiều gia đình phải lựa chọn: hoặc tối ưu lợi nhuận, hoặc giữ quyền chủ động dòng tiền.

VietinBank ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ

VietinBank ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ

Doanh nghiệp 08:00

VietinBank tung gói ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu – SME Global Boost, hỗ trợ tối đa chi phí giao dịch ngoại tệ và tài trợ thương mại.

Phụ huynh "nhẹ gánh" chi phí nhờ ưu đãi chuyển tiền quốc tế 0 đồng từ OCB

Phụ huynh "nhẹ gánh" chi phí nhờ ưu đãi chuyển tiền quốc tế 0 đồng từ OCB

Ngân hàng 18:11

OCB triển khai ưu đãi miến phí chuyển tiền quốc tế 100% khi chuyển tiền trực tuyến trên ứng dụng OCB OMNI

Agribank tri ân khách hàng với chuỗi ưu đãi “khủng”

Agribank tri ân khách hàng với chuỗi ưu đãi “khủng”

Tài chính 16:43

Nhân dịp kỷ niệm 38 năm thành lập, Agribank tri ân khách hàng bằng loạt chương trình ưu đãi đặc biệt cùng hàng ngàn quà tặng thiết thực

HDBank nâng sở hữu tại HD SAISON lên 75%: Tăng kiểm soát, tối ưu hệ sinh thái, mở rộng tăng trưởng

HDBank nâng sở hữu tại HD SAISON lên 75%: Tăng kiểm soát, tối ưu hệ sinh thái, mở rộng tăng trưởng

Ngân hàng 11:14

Ngày 24-3, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM công bố nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Tài chính TNHH HD SAISON từ 50% lên 75%, chính thức nắm quyền chi phối.


