Vàng - món quà trao lộc vô giá đầu năm

Thị trường quà tặng Tết Nguyên đán đang trong giai đoạn sôi động nhất với hàng ngàn mặt hàng được giới thiệu, nhưng các sản phẩm từ vàng đang dần củng cố vị thế là ưu tiên hàng đầu của người Việt bởi quan niệm ánh kim rực rỡ của vàng đại diện cho may mắn, phát tài và phú quý. Không khó để bắt gặp dòng người xếp hàng mua hàng mua vàng trong những ngày cuối năm cũ và đầu năm mới. Không khí sôi động của thị trường vàng dịp Tết càng rõ nét hơn trong vài năm trở lại đây, khi xu hướng chọn vàng để lì xì hay làm quà tặng cho người thân, bạn bè và đối tác ngày càng thịnh hành.

Báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới chỉ ra năm qua người Việt mua 55,5 tấn vàng, sản lượng tiêu thụ trong những tháng cuối năm lại tăng mạnh bởi nhu cầu tích trữ và hơn hết là làm quà tặng dịp Tết.

Vừa sang trọng, vừa bền vững

Chị Thuỳ Trang (45 tuổi, ngụ TP HCM) cho biết mỗi dịp Tết Nguyên đán trước đây đều đắn đo không biết mua gì để mừng tuổi bố mẹ hai bên. Ba năm trước, khi thấy đồng nghiệp mua vàng làm quà tặng, chị cũng bắt chước và từ đó đến nay luôn trung thành với việc chọn sản phẩm vàng thay cho lời chúc bình an, thịnh vượng và sung túc dịp đầu năm đến những người thân yêu. "Tặng vàng vừa sang trọng, vừa đảm bảo giá trị sử dụng theo thời gian cũng như lưu giữ được truyền thống tốt đẹp của dân tộc", chị Trang chia sẻ.

Vàng trở thành món quà được ưa chuộng vào năm mới (Ảnh: Minh Anh)

Không riêng chị Trang, nhiều người Việt trước đây mua vàng làm quà tặng theo phong trào, nhưng sau đó xem đây là ưu tiên hàng đầu bởi nhận ra giá trị bền vững của vàng. Trao nhau món quà bằng vàng dịp Tết do đó không chỉ mang ý nghĩa cầu mong mọi điều tốt đẹp mà còn trở thành phương án đầu tư tích luỹ thông minh.

Tuy nhiên, lưu tâm của phần đông người tiêu dùng khi chọn vàng làm quà tặng và lì xì Tết là chất lượng, giấy tờ chứng nhận kèm theo, sự đa dạng trong mẫu mã thiết kế để phù hợp với nhiều đối tượng người nhận. Nhiều khách hàng thường truyền tay nhau lời khuyên tìm đến các thương hiệu kim hoàn uy tín, có bề dày lịch sử lâu năm để được cam kết về chất lượng sản phẩm cũng như chính sách hậu mãi tốt.

Khách hàng lựa chọn các thương hiệu uy tín để được cam kết về chất lượng sản phẩm (Ảnh: Minh Anh)

Nắm bắt nhu cầu quà tặng và lì xì bằng vàng tăng cao, đại diện Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết đã chuẩn bị nguyên liệu, lên ý tưởng và đầu tư cho khâu thiết kế để giới thiệu ra thị trường danh mục sản phẩm đa dạng với nhu cầu và túi tiền của nhiều đối tượng khách hàng.

Kim Long Phi Vân và nhiều bộ sưu tập mới từ PNJ

Cụ thể, PNJ vừa ra mắt bộ sưu tập trang sức Kim Bảo Như Ý được lấy cảm hứng từng những mong cầu của người Việt về một năm ấm no, an lành, cầu được ước thấy. Thiết kế Kim Bảo Như Ý là hình ảnh cách điệu từ mặt gậy Như Ý thể hiện những điều tốt lành, như ý cát tường kết hợp với hình ảnh cỏ 4 lá đại diện cho sự may mắn, hy vọng, vẹn tròn và phú quý.

BST Kim Bảo Như Ý đến từ PNJ (Ảnh: Minh Anh)

Bên cạnh đó, PNJ cũng giới thiệu bộ sưu tập quà tặng PNJArt Kim Long Phi Vân với hình tượng rồng gặp mây tựa cá gặp nước, ngụ ý về một năm mới may mắn và hanh thông. Hình ảnh rồng đạp gió vươn mây còn tượng trưng cho khát vọng và ý chí vươn lên mạnh mẽ để chinh phục những đỉnh cao mới trong năm Giáp Thìn. Với thiết kế tinh xảo, Kim Long Phi Vân chính là món quà Tết sang trọng và gửi đến người nhận lời chúc thăng hoa, khởi vận.

PNJ ra mắt nhiều bộ sưu tập đặc biệt trong dịp Tết Giáp Thìn (Ảnh: Minh Trường)

Nhằm đáp ứng nhu cầu sắm vàng đầu năm, đặc biệt là ngày Thần Tài, PNJ còn tung ra bộ sưu tập vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên thể hiện ước mong tài lộc và giá trị tích trữ bền lâu, để ngày Tết thêm đáng nhớ và một năm mới thêm thăng hoa, thịnh vượng. Bộ sưu tập này gồm set 6 miếng, biểu tượng Phát - Lộc - Tài - Phú - Quý – An với thông điệp ý nghĩa cho từng miếng.

"Giá trị bền vững của vàng kết hợp với mẫu mã được chăm chút tỉ mỉ, giá thành phù hợp ngân sách của nhiều đối tượng khách hàng là những yếu tố giúp xu hướng lì xì và tặng quà bằng vàng lên ngôi và có chỗ đứng vững chắc trong thói quen chi tiêu mỗi dịp Tết Nguyên đán của người Việt", đại diện PNJ chia sẻ.