Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho Khách hàng thân thiết của LPBank: Giao dịch trở lại - Ưu đãi nhân đôi

Chi tiết như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Các khách hàng theo danh sách nhận được thông báo ưu đãi từ LPBank qua thông báo trên ứng dụng LPBank/LPBank Plus, tin nhắn Zalo từ LPBank.

2. Thời gian triển khai: Từ 1-6-2026 đến hết 31-12-2026.

3. Phạm vi triển khai: Trên toàn hệ thống LPBank (không bao gồm Phòng Giao dịch Bưu điện).

4. Nội dung ưu đãi:

Ưu đãi 1: Cộng thêm đến 0,5%/năm lãi suất tiết kiệm online

Điều kiện nhận ưu đãi Ưu đãi Số lượng ưu đãi/KH KH nhận được ưu đãi khi: - Mở sổ tiết kiệm online trên ứng dụng LPBank/LPBank Plus - Sản phẩm áp dụng: Tiết kiệm thường - Kỳ hạn gửi: Từ 6 tháng đến 24 tháng - Hình thức trả lãi: Cuối kỳ. Cộng thêm tối đa 0,5%/năm lãi suất tiết kiệm online 1 ưu đãi

- Mỗi Khách hàng sẽ chỉ được hưởng ưu đãi cộng thêm đến 0,5%/năm lãi suất của chương trình này cho sổ tiết kiệm đủ điều kiện đầu tiên và sớm nhất trong thời gian triển khai chương trình.

- LPBank sẽ ghi nhận lãi suất ưu đãi cộng thêm cho khoản tiền gửi đạt điều kiện tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng thực hiện giao dịch thành công.

- KH tham gia chương trình này không được đồng thời tham gia các chương trình ưu đãi lãi suất khác của LPBank.

- Trường hợp KH tất toán trước hạn sổ tiết kiệm được nhận ưu đãi, KH sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định của LPBank trong từng thời kỳ.

- Ưu đãi lãi suất chỉ áp dụng tại kỳ gửi đầu tiên; các kỳ quay vòng tiếp theo áp dụng theo biểu lãi suất niêm yết hiện hành của Ngân hàng tại thời điểm tái tục.

Ưu đãi 2: Tặng E-Voucher giảm trực tiếp 50.000 VND

Điều kiện nhận ưu đãi Ưu đãi Số lượng ưu đãi/KH KH thực hiện thành công giao dịch thanh toán hóa đơn điện/nước/thanh toán/nạp tiền điện thoại bằng nguồn tiền tài khoản thanh toán qua ứng dụng LPBank/LPBank Plus với giá trị giao dịch từ 200.000 VND/giao dịch trở lên Tặng E-Voucher giảm trực tiếp 50.000 VND vào giá trị thanh toán hóa đơn 1 ưu đãi

- Tổng số lượng ưu đãi: 8.000 lượt giao dịch.

- KH được nhận tối đa 1 lần ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

- Chương trình áp dụng theo nguyên tắc KH thực hiện giao dịch hợp lệ sớm hơn sẽ được hưởng ưu đãi trước cho đến khi hết số lượng ưu đãi của chương trình. Trường hợp hết ngân sách hoặc hết thời gian khuyến mại tùy thuộc thời điểm nào đến trước, các E-Voucher đã được cấp phát nhưng chưa sử dụng sẽ không còn hiệu lực.

- Phương thức sử dụng E- Voucher trên ứng dụng LPBank

+ LPBank gửi tặng E-Voucher trực tiếp vào tài khoản của Khách hàng đáp ứng điều kiện của chương trình trên ứng dụng LPBank.

+ Khách hàng vào tính năng “Thanh toán”, nhập thông tin hóa đơn và chọn E-Voucher tại mục “Ưu đãi” để được trừ trực tiếp 50.000 VND cho lần thanh toán hóa đơn đầu tiên theo thể lệ chương trình.

- Phương thức sử dụng Evoucher trên ứng dụng LPBank Plus

+ LPBank gửi tặng E-Voucher trực tiếp vào tài khoản của Khách hàng đáp ứng điều kiện của chương trình trên ứng dụng LPBank Plus.

+ Khách hàng mở ứng dụng LPBank Plus và chọn mục “Đổi quà” và thực hiện đổi E-Voucher.

+ Khách hàng vào tính năng “Thanh toán”, nhập thông tin hóa đơn và chọn E-Voucher tại mục “Ưu đãi” để được trừ trực tiếp 50.000 VND cho lần thanh toán hóa đơn đầu tiên theo thể lệ chương trình.

Quy định chung:

- Khách hàng được hưởng ưu đãi kể từ thời điểm nhận được thông báo trên ứng dụng LPBank/LPBank Plus (notification in-app), tin nhắn Zalo (ZNS) từ LPBank.

- Bằng việc tham gia chương trình khuyến mại, Khách hàng đồng ý tuân thủ mọi nội dung trong Thể lệ này. Nếu có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại liên quan tới điều kiện hưởng khuyến mại của chương trình, khách hàng thông báo ngay cho LPBank theo hotline *8668 và không trễ hơn 7 (bảy) ngày kể từ ngày khách hàng thỏa mãn điều kiện hưởng khuyến mại để LPBank tiến hành kiểm tra, giải quyết. Sau thời hạn này, LPBank sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ thắc mắc, khiếu nại phát sinh nào.

- Khách hàng được tham gia đồng thời các ưu đãi của chương trình này trong cùng 1 tháng. Khách hàng đã nhận ít nhất 1 ưu đãi trong tháng T sẽ không tiếp tục được hưởng ưu đãi của Chương trình từ tháng T+1 cho đến khi kết thúc Chương trình khuyến mại.

Mọi thông tin cần hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ:

- Hệ thống các điểm giao dịch của LPBank trên toàn quốc.

- Tổng đài CSKH 24/7: *8668 hoặc 024 62 668 668.