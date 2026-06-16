Ngân hàng
16/06/2026 12:14

HDBank và VNPT Lạng Sơn đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân

In bài viết

Ngày 15-6-2026, HDBank phối hợp cùng VNPT Lạng Sơn chính thức triển khai dịch vụ Đại lý thanh toán tại hệ thống điểm giao dịch VNPT trên địa bàn tỉnh.

Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng của HDBank, góp phần đưa các dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Thông qua mô hình Đại lý thanh toán, khách hàng có thể tiếp cận nhiều dịch vụ tài chính cơ bản của HDBank ngay tại các điểm giao dịch VNPT mà không cần di chuyển đến Chi nhánh hoặc Phòng giao dịch. Việc tận dụng mạng lưới rộng khắp và uy tín của VNPT tại Lạng Sơn không chỉ mang đến sự thuận tiện trong giao dịch mà còn giúp nhiều người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính nhanh chóng và an toàn.

Lạng Sơn là địa phương giàu tiềm năng phát triển kinh tế, thương mại và dịch vụ. Việc triển khai mô hình Đại lý thanh toán tại đây giúp HDBank mở rộng khả năng phục vụ khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện. Với 12 điểm giao dịch VNPT phân bố tại nhiều huyện, thị trên địa bàn tỉnh, người dân có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng thuận tiện, an toàn ngay tại địa phương.

Bên cạnh dịch vụ Đại lý thanh toán, HDBank cũng triển khai chương trình Tiết kiệm ưu đãi dành cho khách hàng giao dịch tại các điểm VNPT Lạng Sơn. Đây là điểm nhấn nổi bật của mô hình hợp tác lần này, mang lại lợi ích thiết thực cho cả khách hàng và đội ngũ nhân viên đại lý.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi theo chương trình, đồng thời có cơ hội tham gia các chương trình quay số trúng thưởng và nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ HDBank.

Đối với đội ngũ nhân viên VNPT Lạng Sơn, chương trình mở ra cơ hội gia tăng thu nhập thông qua hoạt động giới thiệu khách hàng, đồng thời tạo động lực để các điểm giao dịch tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ và phát triển thêm nhiều dịch vụ giá trị gia tăng.

Sự kiện tại Lạng Sơn là dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác giữa HDBank và VNPT nhằm mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ tài chính thông qua hệ thống điểm giao dịch VNPT. Mô hình này không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn mở ra cơ hội phát triển các giải pháp tài chính – công nghệ số trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu thúc đẩy kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

Mai Anh
từ khóa : tài chính ngân hàng, Dịch vụ tài chính, HDBank
Săn trọn niềm vui World Cup 2026 từ mọi khoản chi tiêu với Techcombank OneU

Săn trọn niềm vui World Cup 2026 từ mọi khoản chi tiêu với Techcombank OneU

Ngân hàng 21:20

Mỗi buổi tụ tập xem bóng, mỗi bữa ăn sau trận đấu hay chuyến du lịch hè đều có thể được thanh toán bằng U-Point đồng thời tích lũy thêm điểm thưởng

ABBank thông báo thay đổi tên viết tắt tại giấy phép thành lập và hoạt động

ABBank thông báo thay đổi tên viết tắt tại giấy phép thành lập và hoạt động

Ngân hàng 17:54

ABBank thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP An Bình

HDBank đẩy mạnh tài trợ theo chuỗi: Tín chấp lên đến 5 tỉ và tỉ lệ tài trợ đến 100%

HDBank đẩy mạnh tài trợ theo chuỗi: Tín chấp lên đến 5 tỉ và tỉ lệ tài trợ đến 100%

Ngân hàng 16:55

Bám sát đặc thù luân chuyển hàng hóa và dòng tiền nhanh của ngành hàng Tiêu dùng nhanh và kênh phân phối, HDBank đẩy mạnh mô hình “Tài trợ theo chuỗi”.

LPBank xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc từ 3 trụ cột chiến lược

LPBank xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc từ 3 trụ cột chiến lược

Ngân hàng 16:51

LPBank đang từng bước khẳng định sức hút tuyển dụng bằng chiến lược phát triển con người bài bản, lấy trải nghiệm nhân sự làm trung tâm.

HDBank đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân qua gần 900 điểm giao dịch VNPT toàn quốc

HDBank đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân qua gần 900 điểm giao dịch VNPT toàn quốc

Ngân hàng 16:12

Mô hình ngân hàng đại lý góp phần đưa các dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại đến gần hơn với người dân.

Techcombank và hệ sinh thái kiến tạo “Bản đồ Khám phá Việt Nam rực rỡ”

Techcombank và hệ sinh thái kiến tạo “Bản đồ Khám phá Việt Nam rực rỡ”

Ngân hàng 14:21

Qua các sáng kiến như "Bản đồ Khám phá Việt Nam rực rỡ", Techcombank tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương

SACOMBANK đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc

SACOMBANK đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc

Ngân hàng 18:37

SACOMBANK vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi tên thương mại từ “Sài Gòn Thương Tín” thành “Sài Gòn Tài lộc” theo Quyết định số 36/QĐ-QLGS4 ngày 1-6-2026


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn