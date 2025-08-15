Thị trường
15/08/2025 10:00

Tuyến xe buýt 61-77 từ P Bình Dương đến BX Miền Đông mới: Hơn 6.000 lượt khách sau 1 tháng vận hành

In bài viết

Người dân và sinh viên tại khu vực Thành phố Mới Bình Dương giờ đây có thêm lựa chọn tiện lợi để di chuyển đến TP HCM nhờ tuyến xe buýt liên vùng mới – 61-77.

Sau một tháng hoạt động, tuyến xe đã ghi nhận hơn 6.000 lượt hành khách, cho thấy nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng hiện đại, kết nối là rất lớn.

Tuyến xe buýt 61-77 do Công ty TNHH Xe Buýt BECAMEX TOKYU vận hành, chính thức hoạt động từ ngày 1-7-2025, kết nối: Thành phố Mới Bình Dương –Dĩ An (cũ) – Làng Đại học Quốc gia TP HCM – Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức cũ) – và đặc biệt là ga Metro Suối Tiên (Tuyến Metro số 1). Tuyến đi qua các điểm trọng yếu, phục vụ người đi làm, sinh viên, người dân khu công nghiệp và khách du lịch.

Tuyến xe buýt 61-77 từ P Bình Dương đến BX Miền Đông mới: Hơn 6.000 lượt khách sau 1 tháng vận hành- Ảnh 1.

Tuyến xe dễ dàng kết nối nhà ga Metro Suối Tiên

Thay vì phải lái xe hoặc chuyển nhiều chặng, giờ đây hành khách có thể đi thẳng từ Thành phố Mới Bình Dương đến TP HCM chỉ với một chuyến xe buýt kết hợp Metro. Tuyến 61-77 không chỉ góp phần giảm kẹt xe, di chuyển an toàn mà còn tiết kiệm chi phí. Trên hành trình dài, hành khách vẫn được trải nghiệm tiện nghi nhờ hệ thống điều hòa và Wi-Fi miễn phí.

Một hành khách chia sẻ: "Tôi đi tuyến 61-77A từ Thành phố Mới Bình Dương đến ga Suối Tiên rồi đi Metro. Không kẹt xe, có chỗ ngồi, rất mát và đúng giờ. Tôi đã dùng tuyến xe này rất thường xuyên"

Tuyến xe buýt 61-77 từ P Bình Dương đến BX Miền Đông mới: Hơn 6.000 lượt khách sau 1 tháng vận hành- Ảnh 2.

"Tôi đã dùng tuyến xe buýt này thường xuyên"

Tuyến xe do Công ty TNHH Xe Buýt BECAMEX TOKYU vận hành, với hỗ trợ kỹ thuật từ Tokyu Bus Nhật Bản – đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giao thông công cộng tại Tokyo. Các tuyến xe được vận hành theo phương châm: "An toàn - Tiện nghi - Trách nhiệm", đảm bảo mỗi tuyến xe đều đúng giờ, sạch sẽ, nhân viên lịch sự, thân thiện và lái xe an toàn.

Việc mở rộng tuyến xe này là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển đô thị thông minh và giao thông xanh của Thành phố Hồ Chí Minh: Giảm phương tiện cá nhân, giảm lượng khí thải và ô nhiễm môi trường, khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng văn minh.

Tuyến 61-77 không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là hạ tầng kết nối vùng giữa P Bình Dương – TP HCM, đồng hành cùng sự phát triển đô thị hiện đại.

Từ nay, sinh viên, người đi làm hay cư dân khu vực Làng Đại học – Dĩ An – Thành phố Mới Bình Dương có thêm lựa chọn di chuyển thẳng đến ga Metro và trung tâm TP HCM. Tuyến 61-77 mang đến trải nghiệm giao thông công cộng khác hẳn: sạch sẽ, an toàn, thoải mái và luôn đúng giờ, góp phần thay đổi định kiến lâu nay về xe buýt.

Tuyến xe buýt 61-77 từ P Bình Dương đến BX Miền Đông mới: Hơn 6.000 lượt khách sau 1 tháng vận hành- Ảnh 3.

Tuyến xe buýt mới thu hút sự quan tâm của các bạn sinh viên

Tuyến xe buýt 61-77 từ P Bình Dương đến BX Miền Đông mới: Hơn 6.000 lượt khách sau 1 tháng vận hành- Ảnh 4.Lãnh đạo UBND TP HCM cùng Tập đoàn Becamex xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

(NLĐO) - Becamex đang định hướng phát triển theo mô hình các khu công nghiệp sinh thái, cộng sinh công nghiệp, hạ tầng hoàn chỉnh với nhiều giá trị gia tăng.

PV
từ khóa : xe buýt, becamex, phương tiện công cộng, tiết kiệm chi phí
AgriS thắng 4 giải thưởng tại HR Asia Awards 2025

AgriS thắng 4 giải thưởng tại HR Asia Awards 2025

Sản xuất - Kinh doanh 10:29

AgriS thắng lớn 4 hạng mục tại HR Asia Awards 2025, khẳng định vị thế quốc tế của Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam.

Không chỉ bay, nay còn “pay” - ACB chỉ “tip” thăng hạng Hội viên Lotusmiles

Không chỉ bay, nay còn “pay” - ACB chỉ “tip” thăng hạng Hội viên Lotusmiles

Thị trường 17:55

Với nhiều khách hàng của Vietnam Airlines, thẻ Lotusmiles không đơn thuần là công cụ tích điểm bay mà còn là biểu tượng của một trải nghiệm di chuyển đẳng cấp

BIDV SmartBanking phiên bản X - Dấu ấn tiên phong cùng loạt tính năng mới độc đáo

BIDV SmartBanking phiên bản X - Dấu ấn tiên phong cùng loạt tính năng mới độc đáo

Ngân hàng 16:48

Phiên bản mới hội tụ 3 trụ cột chiến lược:tái định hình trải nghiệm người dùng; tích hợp AI/ML giúp cá nhân hóa sâu; mở rộng hệ sinh thái số linh hoạt, đa chiều

8Wonder tung quà Meet & Greet; DPR Ian, J Balvin nói "rất yêu Việt Nam"

8Wonder tung quà Meet & Greet; DPR Ian, J Balvin nói "rất yêu Việt Nam"

Văn hóa – Giải trí 16:48

BTC 8Wonder - Moments of Wonder bất ngờ tung ra món quà đặc biệt Meet & Greet với hầu hết dàn “siêu sao” dự nhạc hội ngày 23-8 tới đã khiến dân tình sôi sục.

Sports Festival 2025 - Sân chơi thể thao - Văn hoá lan tỏa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Sports Festival 2025 - Sân chơi thể thao - Văn hoá lan tỏa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Thị trường 14:47

Chuỗi sự kiện thể thao quy mô toàn quốc, chào mừng 80 năm CAND, quy tụ hơn 7.000 VĐV, hứa hẹn mang lại mùa hè sôi động tại NovaWorld Phan Thiet.

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị mới

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị mới

Thị trường 13:00

Dai-ichi Life Việt Nam chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị mới - An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng.

Uống Number 1, chủ quán cà phê ở An Giang trúng 50 triệu đồng tiền mặt

Uống Number 1, chủ quán cà phê ở An Giang trúng 50 triệu đồng tiền mặt

Khuyến mại 10:57

Chị Ngọc Trang là khách hàng thứ 3 trúng giải Nhất trị giá 50 triệu đồng nhờ uống Nước tăng lực Number 1 và tham gia chương trình “Tiếp năng lượng, bền đam mê”.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn