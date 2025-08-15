Tuyến xe buýt 61-77 từ P Bình Dương đến BX Miền Đông mới: Hơn 6.000 lượt khách sau 1 tháng vận hành

Sau một tháng hoạt động, tuyến xe đã ghi nhận hơn 6.000 lượt hành khách, cho thấy nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng hiện đại, kết nối là rất lớn.

Tuyến xe buýt 61-77 do Công ty TNHH Xe Buýt BECAMEX TOKYU vận hành, chính thức hoạt động từ ngày 1-7-2025, kết nối: Thành phố Mới Bình Dương –Dĩ An (cũ) – Làng Đại học Quốc gia TP HCM – Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức cũ) – và đặc biệt là ga Metro Suối Tiên (Tuyến Metro số 1). Tuyến đi qua các điểm trọng yếu, phục vụ người đi làm, sinh viên, người dân khu công nghiệp và khách du lịch.

Tuyến xe dễ dàng kết nối nhà ga Metro Suối Tiên

Thay vì phải lái xe hoặc chuyển nhiều chặng, giờ đây hành khách có thể đi thẳng từ Thành phố Mới Bình Dương đến TP HCM chỉ với một chuyến xe buýt kết hợp Metro. Tuyến 61-77 không chỉ góp phần giảm kẹt xe, di chuyển an toàn mà còn tiết kiệm chi phí. Trên hành trình dài, hành khách vẫn được trải nghiệm tiện nghi nhờ hệ thống điều hòa và Wi-Fi miễn phí.

Một hành khách chia sẻ: "Tôi đi tuyến 61-77A từ Thành phố Mới Bình Dương đến ga Suối Tiên rồi đi Metro. Không kẹt xe, có chỗ ngồi, rất mát và đúng giờ. Tôi đã dùng tuyến xe này rất thường xuyên"

Tuyến xe do Công ty TNHH Xe Buýt BECAMEX TOKYU vận hành, với hỗ trợ kỹ thuật từ Tokyu Bus Nhật Bản – đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giao thông công cộng tại Tokyo. Các tuyến xe được vận hành theo phương châm: "An toàn - Tiện nghi - Trách nhiệm", đảm bảo mỗi tuyến xe đều đúng giờ, sạch sẽ, nhân viên lịch sự, thân thiện và lái xe an toàn.

Việc mở rộng tuyến xe này là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển đô thị thông minh và giao thông xanh của Thành phố Hồ Chí Minh: Giảm phương tiện cá nhân, giảm lượng khí thải và ô nhiễm môi trường, khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng văn minh.

Tuyến 61-77 không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là hạ tầng kết nối vùng giữa P Bình Dương – TP HCM, đồng hành cùng sự phát triển đô thị hiện đại.

Từ nay, sinh viên, người đi làm hay cư dân khu vực Làng Đại học – Dĩ An – Thành phố Mới Bình Dương có thêm lựa chọn di chuyển thẳng đến ga Metro và trung tâm TP HCM. Tuyến 61-77 mang đến trải nghiệm giao thông công cộng khác hẳn: sạch sẽ, an toàn, thoải mái và luôn đúng giờ, góp phần thay đổi định kiến lâu nay về xe buýt.

Tuyến xe buýt mới thu hút sự quan tâm của các bạn sinh viên