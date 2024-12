Tường An - Biểu tượng chất lượng và uy tín của người Việt ngày Tết

Với hơn 6 tỉ sản phẩm được tiêu thụ, Tường An không chỉ là thương hiệu quen thuộc mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong mỗi dịp Tết.

Uy tín của thương hiệu Tường An

Tường An liên tiếp đạt nhiều giải thưởng danh giá như Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Huân chương Lao động Hạng I, II, III và danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao gần 30 năm liền. Sản phẩm bơ thực vật Tường An tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trên thị trường, chiếm hơn 77% thị phần tại Việt Nam. Đây là minh chứng cho sự tin tưởng của người tiêu dùng và cam kết chất lượng từ thương hiệu.

Sản phẩm mà Tường An được sản xuất trên dây chuyền công nghệ sản xuất tiên tiến, đảm bảo thành phẩm tốt nhất trước khi phân phối đến tay người tiêu dùng

Chất lượng cao, giá thành hợp lý

Trong bối cảnh kinh tế hiện tại, xu hướng tiêu dùng thông minh ngày càng được ưa chuộng. Những sản phẩm thiết yếu, chất lượng và giá cả hợp lý sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu của các gia đình. Bộ quà Tết 2025 của Tường An chính là lựa chọn hoàn hảo, kết hợp các sản phẩm dầu ăn, bơ thực vật và gia vị, mang đến sự tiện lợi và ý nghĩa cho mỗi bữa ăn gia đình.

Bên cạnh thiết kế hộp quà tinh tế, rực rỡ, các combo quà Tết còn chứa đựng thông điệp "Tết có Tường An – Cát tường An khang", như lời chúc năm mới cát tường – an khang, đồng thời cũng là lời tri ân dành cho người tiêu dùng đã đồng hành cùng Tường An trong suốt thời gian qua.

Sự lựa chọn đáng tin cậy

Tường An từ lâu đã ghi dấu ấn là thương hiệu uy tín với cam kết mang lại những sản phẩm đạt chuẩn chất lượng cao. Việc nhận được phản hồi tích cực từ người lao động tại nhà máy và khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội không chỉ chứng minh sự hài lòng với sản phẩm, mà còn thể hiện mức độ gắn bó của khách hàng với thương hiệu. Những yếu tố như thiết kế hộp quà đẹp mắt, tính thực tiễn và sự đa dạng sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu mà còn tạo nên giá trị cảm xúc cho người nhận quà trong dịp Tết.

Tiếp nối truyền thống trên, mùa Tết 2025, Tường An tiếp tục ra mắt thị trường những set quà Tết đầy ý nghĩa, được chăm chút kỹ lưỡng từ thiết kế bao bì bắt mắt, mỗi sản phẩm trong hộp quà là một "bí quyết" chứa đựng những lời chúc ý nghĩa, mong ước cho một năm mới Cát Tường An Khang trọn vẹn: bí quyết giòn ngon năm mới thành công, bí quyết ngon ngọt năm mới an lành, bí quyết đậm đà năm mới hạnh phúc và bí quyết dậy vị năm mới khởi sắc. Trong đó:

Combo Danh tiếng : Phù hợp với mọi gia đình.

: Phù hợp với mọi gia đình. Combo Thượng hạng : Lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp.

: Lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp. Combo Đặc biệt: Sự kết hợp độc đáo, phù hợp làm quà biếu tặng.

Bộ sưu tập quà Tết rực rỡ, chỉn chu, bắt mắt mà Tường An ra mắt thị trường Tết 2025, phù hợp để biếu tặng người thân, bạn bè, là lựa chọn phù hợp cho các công đoàn, doanh nghiệp

Ông Bùi Thanh Tùng – TGĐ Công ty Tường An cho biết: "Trước mùa vụ cao điểm Tết, chúng tôi đã tăng cường nguồn lực, chuẩn bị công tác sản xuất từ sớm với hơn 1 triệu hộp quà được dự kiến mang đến cho người tiêu dùng năm nay. 2024 là năm mà Tường An bước vào giai đoạn phát triển mới với sự mở rộng mạnh mẽ ở ngành hàng gia vị bằng việc ra mắt các dòng sản phẩm nước mắm, hạt nêm, nước chấm, cũng như nghiên cứu thêm các dòng sản phẩm bơ. Vì vậy, năm nay là năm đầu tiên mà các hộp quà Tết đủ đầy các sản phẩm cho việc nấu nướng trong gian bếp", "Chúng tôi đã và đang nỗ lực mở rộng hệ sinh thái, hiện thực hóa chiến lược Lấp đầy gian bếp Việt, tiếp tục đưa Tường An trở thành biểu tượng của chất lượng và sự uy tín trên thị trường" – Ông Bùi Thanh Tùng nhấn mạnh.

Ngoài dầu ăn, bơ Tường An đã quá đỗi quen thuộc, Tường An nay đã có thêm nước mắm, nước chấm, hạt nêm… được gắn tag Tết và đã có sẵn cùng các hộp quà Tết tại các kệ hàng trên toàn quốc

Bên cạnh phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân, Tường An còn định vị là đối tác đáng tin cậy của các tổ chức và công đoàn. Những combo quà Tết không chỉ mang ý nghĩa tri ân nhân viên và đối tác, mà còn là công cụ hiệu quả trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ kinh doanh. Điều này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Tường An trong việc mở rộng thị trường B2B, tạo cơ hội thâm nhập sâu hơn vào phân khúc quà tặng doanh nghiệp – một lĩnh vực đầy tiềm năng nhưng đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao.

Một doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai lựa chọn hộp quà Tết Tường An làm quà biếu Tết sớm cho công nhân viên

Tăng cường hoạt động tại điểm bán và kênh phân phối

Tường An sở hữu mạng lưới 450.000 điểm bán, từ chợ truyền thống đến các siêu thị lớn, đảm bảo tiếp cận người tiêu dùng trên toàn quốc. Năm nay, thương hiệu còn đẩy mạnh hoạt động trên các kênh thương mại điện tử thông qua livestream và chiến lược tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing). Điều này không chỉ giúp mở rộng tệp khách hàng mà còn thúc đẩy doanh thu hiệu quả. Chiến lược phân phối đa kênh, đặc biệt là kênh số, không chỉ giúp Tường An mở rộng tệp khách hàng mà còn tạo ra dòng doanh thu ổn định. Đây là minh chứng cho sự chuyển đổi linh hoạt và thích nghi nhanh chóng của một thương hiệu truyền thống trong thời kỳ chuyển đổi số, là cách thương hiệu lâu đời như Tường An thích ứng và phát triển trong bối cảnh hiện đại.

Không chỉ được bán ở hệ thống 450.000 điểm bán GT & MT vốn đã là thế mạnh, năm nay, Tường An còn đưa các hộp quà Tết hiện diện mạnh mẽ trên các kênh Online

Tường An không chỉ cung cấp những sản phẩm chất lượng mà còn truyền tải những giá trị văn hóa, tình thân và niềm vui ngày Tết. Trong bối cảnh thị trường thay đổi, Tường An tiếp tục khẳng định vai trò là thương hiệu thực phẩm hàng đầu, đồng hành cùng người Việt trên mọi hành trình.