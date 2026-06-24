Du khách đến khu vực Vũng Tàu bởi loạt trải nghiệm chơi đêm siêu hot này

Rực sáng pháo hoa vào các ngày cuối tuần

Vũng Tàu thời gian gần đây như "lột xác" bởi loạt trải nghiệm hấp dẫn về đêm, đặc biệt là đại tiệc pháo hoa vào tất cả các tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần tại Sun World Vung Tau. Những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm đã hút hàng nghìn người dân và du khách từ trung tâm TP HCM và các tỉnh lân cận đến với Vũng Tàu mỗi cuối tuần.

Màn pháo hoa tầm cao mãn nhãn tối cuối tuần tại Công viên nước Vũng Tàu

Anh Phạm Văn Thắng (TP HCM) cho biết: "Đây là lần thứ 2 cả gia đình tôi về Vũng Tàu tính từ đầu hè. Đám trẻ nhà tôi đặc biệt háo hức về đây vào mỗi cuối tuần, vừa được vui chơi sảng khoái tại công viên nước, vừa được xem bắn pháo hoa. Việc di chuyển về Vũng Tàu lại cũng rất thuận lợi, nên chắc chắn chúng tôi sẽ còn quay lại trong hè này".

Điều khiến nhiều người thích thú không chỉ là màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn, mà còn là không gian tiệc tùng với các show diễn nghệ thuật sôi động cùng thế giới ẩm thực hấp dẫn ngay tại công viên nước. Tại đây, du khách có thể lựa chọn nhiều combo vé khác nhau vào các khung giờ khác nhau, với mức giá từ 360.000 đồng đến 760.000 đồng để vừa xem bắn pháo hoa, vừa tham dự tiệc bên bể bơi- pool party, trải nghiệm ẩm thực tối hoặc vui chơi không giới hạn tại công viên nước. Toàn bộ các combo đêm đều đã bao gồm 02 loại đồ uống miễn phí như nước ngọt hoặc bia SunKraft Beer, và thời gian phục vụ ẩm thực tối từ 18h00 – 21h00.

Sun World Vung Tau thu hút du khách trải nghiệm với vô số trò chơi hấp dẫn

"Vô cùng sảng khoái và nhiều cảm xúc. Chúng tôi đã mong chờ những đêm Vũng Tàu sôi động và cuồng nhiệt này từ lâu rồi" - anh Nguyễn Chiến Thắng (Vũng Tàu) nói.

Dù mới ra mắt tại Vũng Tàu từ đầu năm 2026, Sun World Vung Tau đã trở thành tọa độ vui chơi hot bậc nhất tại đây, với 2 trò chơi đạt kỷ lục thế giới cùng hàng trăm đường trượt nước quy mô hàng đầu Đông Nam Bộ. Đại tiệc pháo hoa kết hợp với ẩm thực và show diễn nghệ thuật vào các buổi tối cuối tuần càng khiến nơi đây thành tâm điểm vui chơi tại TP.HCM.

Check-in tháp Tam Thắng

Khánh thành vào cuối năm 2025, tháp Tam Thắng tại Quảng trường Tam Thắng đã trở thành một công trình mang tính biểu tượng của Vũng Tàu và là tọa độ check-in không thể bỏ lỡ dành cho giới trẻ.

Không gian quảng trường rộng, thoáng, hướng biển giúp tháp Tam Thắng nổi bật giữa trục ven biển. Ban ngày, công trình gây ấn tượng với những mảng gạch mosaic bắt sáng. Đến tối, hệ thống đèn nghệ thuật làm nổi bật 143 trụ tháp, tạo nên điểm nhấn lung linh giữa công viên ven biển.

Tháp Tam Thắng – tọa độ check-in giới trẻ yêu thích tại Vũng Tàu

Nổi bật bởi kiến trúc độc đáo và không gian khoáng đạt ngay khu vực Bãi Sau, quảng trường tháp Tam Thắng là không gian thư giãn được đặt biệt yêu thích vào buổi tối. Đây cũng là nơi tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn của thành phố. Tới đây, vào ngày 2/7, Vũng Tàu sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay tại quảng trường này.

Thiết kế tháp Tam Thắng lấy cảm hứng từ ba làng cổ Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam, gắn với lịch sử hình thành vùng đất Vũng Tàu. Nhìn từ xa, tổng thể công trình gợi hình ảnh ba mũi thuyền vươn ra biển lớn, vừa hiện đại, vừa mang dấu ấn riêng của phố biển. Đây không chỉ là điểm chụp ảnh đẹp, mà còn là nơi để du khách cảm nhận một Vũng Tàu mới mẻ hơn sau khi thành phố lên đèn.

Dạo biển tối và "ăn sập" Vũng Tàu

Bãi Sau, Bãi Trước hay Bãi Dâu là nơi rộn ràng du khách tắm biển, vui chơi. Đến chiều muộn, đây là không gian hoàn hảo để du khách hóng gió, và tận hưởng không khí biển mát lành bên ánh đèn lung linh trên những cung đường ven biển.

Du khách có thể tản bộ ở Bãi Sau, chạy xe chậm qua Bãi Trước, Bãi Dâu hoặc ghé Bãi Vọng Nguyệt để ngắm biển khi trời vừa chuyển tối. Dọc đường, những quán nước, quán ăn vặt ven biển cũng là điểm dừng chân dễ chịu để ngồi lại, nhìn những đoàn thuyền xa khơi và cảm nhận nhịp đêm rất riêng của phố biển.

Các gia đình du khách thích thú với loạt trải nghiệm đêm tại Vũng Tàu

"Ăn sập" Vũng Tàu vào buổi tối là trải nghiệm nhiều du khách thích thú nhất. Khu Bãi Sau và các tuyến đường như Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám, Đồ Chiểu là nơi tập trung nhiều món ngon dễ tìm. Hải sản tươi sống vẫn là lựa chọn hàng đầu với các quán quen như Gành Hào, lẩu cá đuối hay các quán ốc bình dân luôn đông khách. Ngoài ra, du khách có thể thử bánh khọt giòn rụm, bánh bông lan trứng muối, hoặc ghé các quán xiên nướng, trà sữa ven biển để vừa ăn vừa ngắm phố lên đèn. Những trải nghiệm ẩm thực này giúp buổi tối ở Vũng Tàu thêm trọn vẹn, và là trải nghiệm "độc nhất vô nhị" giữa TP HCM sầm uất.