TTC Education khánh thành Trường Tiểu học Yersin Biên Hòa

Ngày 05-4-2026, Trường Tiểu học Yersin Biên Hòa (phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chính thức khánh thành, đánh dấu sự hiện diện của mô hình giáo dục tiểu học chất lượng cao, phát triển toàn diện Thân - Tâm - Trí trong hệ sinh thái TTC Education.

Hành trình xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc

Trường Tiểu học Yersin Biên Hòa trực thuộc hệ thống giáo dục của CTCP Giáo dục Quốc tế TTC (TTC Education, thành viên Tập đoàn TTC), được xây dựng với định hướng trở thành ngôi trường chất lượng cao, nơi học sinh được bồi dưỡng đồng đều cả về tri thức, sức khỏe và nhân cách.

Lấy triết lý Giáo dục Nhân bản và Toàn diện làm nền tảng, nhà trường chú trọng hình thành những giá trị cốt lõi cho học sinh giúp các em trở thành những công dân Trách nhiệm - Đổi mới - Hội nhập, đồng thời khuyến khích mỗi em phát huy năng lực cá nhân, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo và tư duy độc lập.

Chương trình học tại Yersin School được thiết kế theo cấu trúc 3 tầng mang tính hệ thống, nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện cho người học trong bối cảnh hội nhập. Ở tầng 1 - tầng nền tảng, nhà trường triển khai đầy đủ chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm chuẩn đầu ra, tính liên thông và giá trị học thuật quốc gia. Trên nền tảng học thuật chuẩn mực, tầng 2 - tầng Phát triển hội nhập trang bị cho học sinh bộ kỹ năng sắc bén của công dân thế kỷ 21. Tầng 3 - Phát triển Cá nhân hóa Toàn diện (Cảm xúc - Thẩm mỹ - Thể chất).

Không gian học tập hiện đại - xanh mát - an toàn

Trường Tiểu học Yersin Biên Hòa được đầu tư xây dựng trên khuôn viên có tổng diện tích 5.452m², với quy mô gồm 1 trệt, 3 lầu được thiết kế hiện đại, khoa học và tối ưu hóa công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển của mỗi học sinh.

Ông Viên Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Biên Hòa tặng hoa chúc mừng đại diện Tập đoàn TTC

Khuôn viên trường được quy hoạch trong không gian xanh mát, an toàn, tách biệt với khói bụi giao thông, tạo nên môi trường học tập thân thiện. Bên cạnh chương trình học chính khóa, nhà trường còn triển khai hệ thống câu lạc bộ học thuật, nghệ thuật, khoa học - công nghệ, thể thao và kỹ năng, giúp học sinh khám phá đam mê và phát triển năng lực cá nhân.

Lan tỏa triết lý giáo dục Nhân bản và Toàn diện

Phát biểu tại sự kiện, đại diện TTC Education chia sẻ: Sự ra đời của Trường Tiểu học Yersin Biên Hòa là một bước tiếp nối trong hành trình hiện thực hóa triết lý giáo dục của TTC Education. Đây sẽ trở thành một không gian học tập hiện đại, cởi mở, nơi mỗi học sinh được tôn trọng sự khác biệt và phát triển theo tiềm năng riêng của mình và trở thành một con người hạnh phúc.

Bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC phát biểu tại sự kiện

Ở góc độ Tập đoàn TTC, bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC cho biết: TTC là Tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các ngành nghề trọng điểm, trong đó Giáo dục được TTC xác định là trụ cột, đóng vai trò then chốt trong việc phát triển con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và góp phần kiến tạo giá trị bền vững cho tương lai.

"Việc khánh thành Trường Tiểu học Yersin Biên Hòa không chỉ tạo một môi trường giúp các em học sinh vững vàng về tri thức, phát triển toàn diện kỹ năng sống và đạo đức, mà còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của tỉnh Đồng Nai. Ngôi trường đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu về môi trường giáo dục hiện đại, chuẩn mực, góp phần phát triển nguồn nhân lực bền vững và chất lượng cao cho địa phương trong kỷ nguyên mới", bà khẳng định.

Trong khuôn khổ lễ khánh thành, Trường đã tổ chức hoạt động School Tour để phụ huynh và khách mời trực tiếp tham quan khuôn viên, trải nghiệm không gian học tập và tìm hiểu toàn diện về chương trình giáo dục của nhà trường.

Thông qua hoạt động này, phụ huynh và học sinh được tham gia lớp học tiếng Anh, trải nghiệm các ứng dụng học tập tích hợp trong chương trình chính khóa, đồng thời tương tác với giáo viên bản ngữ và tìm hiểu mô hình đồng giảng trong giảng dạy tiếng Anh tại Yersin School.

Bên cạnh đó, còn được trực tiếp trải nghiệm tại các phòng chức năng như Mỹ thuật, Âm nhạc, Tin học và STEM. Đây là môi trường giúp học sinh phát triển năng lực sáng tạo thông qua các hoạt động thực hành nghệ thuật, nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc qua việc tiếp cận các loại nhạc cụ, đồng thời rèn luyện tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm thông qua các tình huống, dự án học tập được thiết kế trong chương trình, giúp khơi gợi niềm hứng thú học tập và thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho học sinh.

Một trong những điểm nhấn của chương trình School Tour là hoạt động tham quan khu vực nhà ăn. Nhà trường đã tạo điều kiện để phụ huynh trực tiếp tìm hiểu về quy trình xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn và chất lượng bữa ăn thông qua các suất ăn mẫu được chuẩn bị tại khu bếp ăn của trường.

Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại như phòng học, khu thể thao, hồ bơi và các không gian chức năng khác cũng được giới thiệu một cách trực quan, góp phần mang đến cho phụ huynh cái nhìn toàn diện và đa chiều về môi trường giáo dục theo định hướng phát triển Thân - Tâm - Trí mà Yersin School đang hướng tới.

