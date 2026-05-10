Trước giờ ráp căn: Đảo Ngọc gọi tên, nhà đầu tư trả lời, chạy nước rút để giữ suất đẹp

Sức nóng không chỉ đến từ quỹ đất sở hữu lâu dài trực diện mặt biển hiếm hoi tại Đà Nẵng mà còn từ trần lãi suất chỉ 0%-6%/năm trong 5 năm và chính sách giãn xây 18 tháng, tạo thêm dư địa giữ vốn, giữ vị trí và đón đúng nhịp tăng giá của toàn khu vực.

Booking dồn dập, cuộc đua giữ suất đẹp bước vào thời khắc quyết định

Từ đầu năm 2026 tới nay, hiếm có giỏ hàng nào tạo nên sức hút mạnh mẽ và kéo dài như Đảo Ngọc - Vinhomes Hải Vân Bay.

Ngay khi vừa hé lộ, Đảo Ngọc đã ghi nhận tới 924 booking chỉ trong vòng 72 giờ. Sau lễ kick-off ngày 5-5, thị trường tiếp tục tăng nhiệt và đang bước vào cao trào trước thềm sự kiện ráp căn ngày 10-5.

Theo kế hoạch, sự kiện ráp căn Đảo Ngọc sẽ đồng loạt diễn ra tại 3 điểm cầu lớn, gồm văn phòng bán hàng tại Vincom Long Biên (Hà Nội), văn phòng bán hàng Vinhomes Hải Vân Bay tại Đà Nẵng và Sàn giao dịch bất động sản Vinhomes, Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP HCM). Việc sự kiện được tổ chức đồng thời tại cả ba miền cho thấy sức hút của Đảo Ngọc cũng như sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư đối với giỏ hàng mặt biển siêu hiếm này.

Càng về những giờ cuối, nhà đầu tư càng tăng tốc giành quyền sở hữu Đảo Ngọc

Ghi nhận đến ngày 9-5, hàng ngàn booking đã được các đại lý tiếp nhận và con số vẫn tiếp tục tăng nhanh theo từng giờ, đến từ nhà đầu tư trên khắp cả nước, thậm chí từ cộng đồng Việt kiều.

Bà Lưu Thị Thương - Giám đốc dự án của MICC Group, cho biết Đảo Ngọc tạo ra sức nóng "dữ dội" hiếm thấy. Toàn bộ hệ thống vận hành liên tục tới đêm muộn để cập nhật booking và hỗ trợ khách hàng. Những căn sở hữu vị trí sát biển, view trực diện vịnh Nam Chơn hay nằm gần các tiện ích trở thành tâm điểm cạnh tranh gay gắt.

"Chúng tôi đã tham gia phân phối nhiều dự án lớn nhưng rất hiếm gặp sản phẩm duy trì được sức nóng liên tục như Đảo Ngọc. Chỉ trong 4 ngày sau lễ kick-off, công ty đã ghi nhận hơn 150 booking. Nhiều nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền trước, chọn căn sau nhằm giữ quyền ưu tiên trong ngày ráp căn", bà Lưu Thị Thương tiết lộ.

Theo bà Thương, điều khiến thị trường duy trì sự quan tâm nồng nhiệt với Đảo Ngọc còn xuất phát từ nhu cầu sở hữu dòng tài sản không thể tái sinh và gần như không có nguồn cung tương tự trong tương lai. Nhà đầu tư hiểu rằng nếu bỏ lỡ giai đoạn này thì sẽ không còn cơ hội thứ hai.

Đòn bẩy từ chính sách tài chính tốt nhất thị trường

Bên cạnh sức hút từ độ khan hiếm, loạt chính sách tài chính tốt bậc nhất thị trường đang trở thành chất xúc tác khiến "cuộc đua" sở hữu Đảo Ngọc nóng lên từng giờ.

Trong bối cảnh lãi suất vẫn là bài toán lớn với giới đầu tư, chính sách cố định trần lãi vay từ 0% - 6%/năm trong 5 năm của Vinhomes được xem như một vùng đệm an toàn, giúp nhà đầu tư tối ưu và kiểm soát được chi phí vốn trong trung và dài hạn.

Đặc biệt, chính sách giãn tiến độ xây dựng tới 18 tháng cho quỹ căn tiêu chuẩn bàn giao thô đang tạo lợi thế lớn cho Đảo Ngọc. Thay vì phải dồn lực tài chính ngay từ đầu, nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính chỉ cần bỏ 20% vốn cho giá đất và giá trị thương mại. Còn chi phí xây dựng được lùi theo tiến độ và được "đóng băng" ngay từ đầu, không biến động theo giá cả thị trường. Chính sách này cũng tạo "khoảng thở" tài chính, giúp vốn được luân chuyển linh hoạt, nâng hiệu quả sử dụng và giảm rủi ro thanh khoản.

Giãn xây cũng giúp bài toán đầu tư đi đúng nhịp vận hành của toàn khu. Khi các tiện ích trọng điểm và hàng trăm căn thấp tầng của Vinhomes Hải Vân Bay hoàn thiện vào cuối năm 2027, lưu lượng cư dân và du khách sẽ hình thành rõ nét hơn.

Đáng chú ý, trong thời gian này, giá trị bất động sản vẫn tiếp tục tăng theo tiến độ hạ tầng, tốc độ hình thành đại đô thị và dòng người dịch chuyển về Tây Bắc Đà Nẵng, qua đó mở ra biên lợi nhuận kép trên cùng một tài sản.

Đảo Ngọc sở hữu khả năng khai thác kinh doanh vượt trội và triển vọng tăng giá mạnh

Trong bối cảnh quỹ đất mặt biển sở hữu lâu dài ngày càng khan hiếm, Đảo Ngọc được xem là cơ hội hiếm hoi còn lại để nắm giữ tư dinh vịnh biển tại Đà Nẵng trước khi toàn bộ hệ sinh thái vận hành và mặt bằng giá trị mới được thiết lập.

Theo TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu, đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, sự khan hiếm và pháp lý lâu dài khiến Đảo Ngọc có dư địa tăng giá hết sức rộng mở.

"Đặc biệt, với các nhà đầu tư dài hạn, đây là loại tài sản có khả năng chống chịu tốt hơn qua các chu kỳ thị trường, bởi giá trị cốt lõi không bị bào mòn theo thời gian. Nói cách khác, nếu thị trường biến động theo chu kỳ, thì những tài sản có nền tảng pháp lý bền vững và nguồn cung hữu hạn như Đảo Ngọc thường là nhóm phục hồi sớm và giữ giá tốt nhất", TS. Trần Xuân Lượng bình luận.