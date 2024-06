Trải nghiệm công nghệ thanh toán mới và nhận "cơn mưa" quà tặng từ NAPAS tại Lễ hội không tiền mặt Cashless Day 2024

Tại gian hàng NAPAS, người dân có thể tận hưởng nhiều ưu đãi, khuyến mại cùng hàng ngàn quà tặng giá trị từ NAPAS và đối tác thông qua các hoạt động trải nghiệm dịch vụ thanh toán thẻ NAPAS, thanh toán không tiếp xúc, thanh toán bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt…

Năm nay với chủ đề "Thúc đẩy thanh toán không tiền mặt an toàn, bảo mật", chương trình của NAPAS cũng tập trung giới thiệu các giải pháp nâng cao khả năng bảo mật, an toàn của hạ tầng thanh toán, đảm bảo an toàn trong thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng và các dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số nói chung; giúp nâng cao nhận thức, bảo vệ tốt hơn cho người dân khi sử dụng các dịch vụ thanh toán số, ngân hàng số.

Tại gian hàng của NAPAS trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội không tiền mặt (Cashless town), các khách hàng sẽ được trải nghiệm các xu hướng thanh toán mới gồm: thanh toán chạm điện thoại (Tap to Phone), cho phép sử dụng chiếc điện thoại di động thay thế cho máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS); thanh toán không tiếp xúc bằng công nghệ xác thực thông qua nhận dạng khuôn mặt của người dùng… và nhận quà là 1 chú gấu bông đáng yêu

Khung giờ vàng, ngập tràn quà tặng

Trong 3 ngày diễn ra Lễ hội không tiền mặt (Cashless town), nhiều hoạt động trải nghiệm nhận quà thú vị được NAPAS triển khai tại gian hàng gồm: mỗi khách hàng trải nghiệm thanh toán 30.000 đồng bằng thẻ NAPAS qua dịch vụ Tap to phone (thanh toán chạm điện thoại) sẽ được tặng 1 thú bông.

Trong khung giờ vàng từ 15 giờ - 17 giờ của 2 ngày 15 và 16-6, khách hàng trải nghiệm thanh toán thẻ NAPAS tại Koi Thé sẽ được đổi túi gấu đeo chéo. Trong khung giờ vàng từ 17 giờ - 18 giờ của 3 ngày 14, 15 và 16-6, các khách hàng chụp ảnh check-in tại gian hàng NAPAS và trải nghiệm thanh toán bằng nhận dạng khuôn mặt sẽ được tặng ngay 1 bình giữ nhiệt.

Đặc biệt, trên sân khấu của Ban Tổ chức, các khách hàng tham gia trò chơi thử tài kiến thức thanh toán không dùng tiền mặt vui nhộn do NAPAS thực hiện trong hai khung giờ 17-18 giờ ngày 15-6 và 15 giờ - 16 giờ ngày 16-6 sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Đặc biệt, khi ghé gian hàng của NAPAS tại Lễ hội Ngày không tiền mặt 2024, khách hàng sẽ được thưởng thức trà sữa và các loại đồ uống thơm ngon khác tại KOI Thé với giá siêu hời từ khuyến mãi hấp dẫn của NAPAS - KOI Thé và Payoo. Theo đó, khách hàng sẽ được giảm ngay 20.000 đồng khi thanh toán đơn hàng có giá trị từ 40.000 đồng bằng cách chạm thẻ NAPAS trên thiết bị thanh toán Payoo POS. Các tín đồ của KOI Thé có thể hưởng ưu đãi nhiều lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Hợp tác khuyến mãi giữa NAPAS, Payoo và KOI Thé được triển khai mang đến nhiều tiện ích giúp khuyến khích người tiêu dùng hưởng ứng thanh toán điện tử và trải nghiệm hình thức thanh toán chạm hiện đại, nhanh chóng và an toàn.

Bên cạnh đó, đồng hành cùng chiến dịch kích cầu thanh toán thông qua chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt, Ngày khuyến mãi toàn quốc (phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR), từ ngày 10 đến 16-6) và Tháng khuyến mãi tập trung - mùa mua sắm Shopping Season (phối hợp với Sở Công Thương TP HCM, từ ngày 15-6 đến 15-7-2024), NAPAS cũng phối hợp cùng các đối tác là các ngân hàng, trung gian thanh toán, thương hiệu lớn… mang đến những chương trình khuyến mãi giúp khách hàng có thêm các cơ hội mua sắm, sử dụng dịch vụ thanh toán không tiền mặt an toàn và tiết kiệm hơn.

Chạm thẻ NAPAS, "Chill" cùng Highlands Coffee

Từ ngày 12-6-2024 đến hết 12-9-2024, giảm ngay 20.000 đồng với hóa đơn từ 49.000 đồng trở lên, khi thanh toán trực tiếp bằng thẻ NAPAS tại Cửa Hàng Highlands Coffee và Cửa hàng nhượng quyền trong khung giờ từ 14:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ. Theo đó, khách hàng đến Highlands Coffee vào khung giờ vàng sẽ được thưởng thức Menu những món ngon, siêu hấp dẫn với mức giá hời. Chương trình áp dụng tại hệ thống các cửa hàng Highlands Coffee do Highlands Coffee vận hành và Cửa hàng nhượng quyền do Bắc Đẩu vận hành. Ghé HIGHLANDS, chạm thẻ NAPAS giảm ngay 20.000 đồng.Khuyến mại áp dụng cho toàn bộ hóa đơn được thanh toán bằng thẻ NAPAS và không áp dụng tách hóa đơn. Chương trình có thể áp dụng chung với các chương trình khuyến mại khác và không áp dụng cho Call Center (đặt hàng qua hotline) và đối tác giao hàng. Chương trình áp dụng trong thời gian khuyến mãi hoặc đến khi hết ngân sách, tùy thời điểm nào đến trước.

Mua sắm thả ga, lướt Shopee thỏa thích cùng thẻ NAPAS

Từ ngày 14-6-2024 đến hết 31-8-2024, khách hàng thực hiện thành công các giao dịch thanh toán trực tuyến khi mua hàng hóa tại tại website www.shopee.vn hoặc qua App trên thiết bị di động ShopeePay và Shopee qua cổng thanh toán ShopeePay bằng thẻ NAPAS sẽ nhận được voucher giảm giá thông qua 2 chương trình:

Thanh toán thành công tối thiểu 200.000 đồng bằng thẻ NAPAS, khách hàng nhận được 1 voucher giảm giá 50.000 đồng cho lần thanh toán tiếp theo. Voucher sẽ được gửi vào "Kho voucher trên ứng dụng Shopee của Khách hàng trong vòng 20 ngày làm việc". Mỗi khách hàng nhận được 1 voucher trong vòng 1 tháng, tối đa 3 voucher trong 3 tháng khuyến mại của chương trình.

Tổng giá trị đơn hàng thanh toán bằng thẻ NAPAS tại website www.shopee.vn hoặc ứng dụng trên thiết bị di động của Shopee qua cổng thanh toán SPP nhiều nhất trong tháng sẽ nhận được voucher giảm giá 2.000.000 đồng. Mỗi khách hàng nhận được tối đa 1 voucher trong toàn bộ thời gian khuyến mại của chương trình. Voucher sẽ được gửi vào "Kho voucher trên ứng dụng Shopee của Khách hàng trong vòng 10 ngày làm việc của tháng kế tiếp.

Ưu đãi thêm 5% khi nạp điện thoại qua TPBank

Vào thứ tư hằng tuần trong thời gian từ 19-6-2024 đến 12-12-2024, tặng ngay 10.000 đồng cho khách hàng nạp tiền điện thoại thành công trên App/Website TPBank với mệnh giá nạp tiền tối thiểu 50.000 đồng. Không cần nhập mã thẻ bằng tay hay lo ngại giao dịch trên các nền tảng không an toàn, chỉ cần chạm tay, bạn đã có thể nạp tiền nhanh siêu tốc, không mất phí với giá cực "hời" với NAPAS và TPBank.

Bên cạnh các hoạt động như Lễ hội Ngày không tiền mặt, sự kiện Ngày Không tiền mặt 2024 có nhiều điểm mới với chương trình giao lưu, tư vấn kỹ năng tài chính an toàn (tư vấn cho học sinh - sinh viên các kỹ năng về quản lý chi tiêu, kiểm soát tiền, đầu tư tài chính, các mini game thử thách quản lý tài chính) và các mini game hiến kế giao dịch an toàn, hoạt động chạy bộ…