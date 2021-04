Vé số Keno - trò chơi có thưởng hấp dẫn

Những trò chơi có thưởng luôn mang tới nhiều cung bậc cảm xúc cho người tham gia. Khi được hỏi về trò chơi yêu thích nhất, ai cũng đều nghĩ ngay tới xổ số. Trong đó, sản phẩm xổ số quay số nhanh Keno do Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) triển khai được nhiều người yêu thích.

Những tấm vé số Keno xổ nhanh

Anh Nguyễn Quân (quận Tân Bình, TP HCM) cho biết, do đặc thù công việc kinh doanh tự do với thời gian khá thoải mái nên anh thường xuyên mua vé số Vietlott ở một cửa hàng trên đường Âu Cơ. So với các loại vé số khác, anh đặc biệt yêu thích xổ số quay số nhanh Keno bởi nhiều lý do.



"Đầu tiên là mình quay số liên tục trong ngày, quay số nhanh chỉ 10 phút là có kết quả nên thích. Mình không phải chờ đợi lâu và cũng không phải giữ vé khư khư trong người. Với lại Keno dễ chơi, có đến 9 cách chơi, từ cách chơi cơ bản đến mở rộng cách chơi Chẵn/lẻ - Lớn/nhỏ mới càng vui nữa", anh Quân nói.

Tương tự, hàng chục người chơi khác đang mua vé tại điểm bán vé số Vietlott nói trên cũng hết sức quan tâm đến vé số Keno. Họ mua loại vé này để thử vận may ngay tức thời, đồng thời một số người dự phòng thêm tấm vé xổ số tự chọn Mega 6/45 hay Power 6/55 để săn tìm giải Jackpot.

Nhiều người xem Keno là trò giải trí yêu thích và đáng chơi nhất

"Trúng Jackpot thì "khủng" thật nhưng tôi vẫn yêu thích nhất Keno. Sản phẩm này có nhiều lựa chọn lắm, hình như là 9 cách lận: Cơ bản, Lớn, Lớn 11 - 12, Nhỏ, Nhỏ 11 - 12, Hòa Lớn - Nhỏ, Chẵn, Lẻ, Hòa Chẵn - Lẻ nên ai cũng thích thú ", anh Quốc Thể - người thường chơi vé số Vietlott thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về sản phẩm Keno mà mình yêu thích.



Theo anh Quốc Thể, Keno phù hợp với tất cả người chơi là dân văn phòng, công nhân, tài xế, nội trợ... Chỉ cần dừng chân tại một điểm bán vé số Vietlott bất kỳ và mua tấm vé số Keno là đã có cơ hội rất lớn biết cảm giác trúng xổ số.

Nhân viên nhiều điểm bán vé số Vietlott tại TP HCM cho hay, số lượng người chơi xổ số Keno đông hơn tất cả sản phẩm khác. Đối tượng người chơi rất đa dạng, có người chỉ ghé mua rồi đi liền nhưng cũng có người dừng chân lại 10-20 phút để hồi hộp chờ xem kết quả trên màn hình.

"Tôi đi chợ về có thói quen cứ vào điểm bán vé Vietlott gần nhà để dự thưởng vài kỳ Keno cho vui. Ai chơi trò gì khó trúng chứ tôi thấy Keno dễ trúng, mà trúng nhanh rồi nhận tiền liền nữa. Bởi vậy không mất thời gian bao nhiêu mà lại cảm vui tươi", bà Ánh Tuyết (quận Tân Phú, TP HCM) cho biết.

"Chạy 5-7 cuốc xe thì tôi thường nghỉ chân một lát. Thay vì ngồi ở quán nước hay vỉa hè thì tôi thường vào điểm bán vé số Vietlott để chơi Keno luôn. Có khi chỉ vài lần dự thưởng Lớn/Nhỏ với Chẵn/Lẻ mà tôi trúng thưởng số tiền bằng cả ngày chạy xe ngoài đường", anh Tài - một tài xế xe công nghệ nói.

Theo nhiều người chơi vé số Keno, Lớn/Nhỏ, Chẵn/Lẻ là cách chơi dễ nhất hiện nay. Người chơi chỉ đơn giản là dự đoán trong 20 con số sắp xổ (do máy tính quay ngẫu nhiên từ 80 con số từ 01 - 80) có bao nhiêu con số chẵn, lẻ, lớn (từ 41 - 80), nhỏ (từ 01 - 40) để chọn phương án dự thưởng cho mình.

Với Lớn/Nhỏ, nó có lựa chọn Lớn, Nhỏ hoặc Hòa Lớn - Nhỏ. Lớn là khi có từ 11 con số lớn (các số từ 41 - 80) trở lên, Nhỏ là khi có từ 11 số nhỏ (từ 01 - 40) trở lên, Hòa là khi mỗi loại có 10 số.

Với Chẵn/Lẻ, nếu dự đoán có từ 13 số chẵn trở lên thì chọn Chẵn, dự đoán có từ 11 đến 12 số chẵn thì chọn Chẵn 11 - 12. Ngược lại, dự đoán Lẻ và Lẻ 11 - 12 cũng tương tự. Hòa khi có 10 số chẵn và 10 số lẻ, gọi là Hòa Chẵn - Lẻ.

Xổ số quay nhanh Keno mở thưởng 10 phút/kỳ quay và 95 kỳ quay/ngày (từ 6 giờ 10 đến 21 giờ 50). Mức dự thưởng tối thiểu là 10.000 đồng/bộ số/kỳ quay, nhưng người chơi có thể dự thưởng cao hơn để nhân giải thưởng lên gấp bội (nếu trúng).

