Minh Long tạo phong cách pha trà mới

Việt Nam không có trà đạo như người Nhật, cách uống trà cũng không cầu kỳ như người Trung Quốc. Việt Nam có nghệ thuật uống trà truyền thống rất đa dạng và một bộ ấm trà là thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt. Với bộ pha trà nghệ thuật của Minh Long vừa ra mắt, người Việt sẽ có thêm cách pha trà mới, rất độc đáo, tinh tế, sang trọng không kém.



Pha 6 lần vẫn cực chất

Để cho ra mắt bộ pha trà độc đáo này, ông chủ Công ty gốm sứ Minh Long I Lý Ngọc Minh đã nghiên cứu rất nhiều bộ pha trà trên thế giới. Sau nhiều năm nghiên cứu, ông Lý Ngọc Minh và các nghệ nhân đã có một chế tác đặc biệt, hội tụ nhiều tính năng ưu việt, có thiết kế phá cách với kỹ thuật sản xuất hiện đại và nghệ thuật trang trí tinh xảo.

Bộ pha trà nghệ thuật Minh Long I được thiết kế tích hợp " 4 trong 1", bao gồm bình châm nước, đế hâm, phin lọc trà, tách trà. Với bộ pha trà này, người không sành về trà đạo cũng dễ dàng thao tác mà không cần nhiều dụng cụ và công phu như cách pha truyền thống. Cách pha cũng nhanh hơn và pha nhiều lần nước hơn. Điều đặc biệt là bộ sản phẩm giúp cho người uống trà pha được 6 lần nhưng hương vị trà vẫn cực chất như pha lần đầu. Vị trà ngọt dịu, không bị chát đắng quá mức ảnh hưởng đến sức khỏe. Đồng thời mỗi lần pha chỉ cần dùng một lương trà nhỏ (2-3 g) mà tách trà vẫn luôn ấm nóng, đúng vị nên tiết kiệm trà. Với dụng cụ pha trà có viên sứ, cây chặn lọc trà và bình châm nước (có đế hâm) giúp giữ nhiệt độ ổn định 80-90 độ C.

Bộ pha trà nghệ thuật Minh Long được trang trí màu vàng - màu hoàng gia, kết hợp với men sứ trắng, sáng bóng. Hoa văn trang trí những nét truyền thống, sắc sảo, được vẽ vàng 24K tô thêm vẻ đẹp sang trọng. Với bộ pha trà này, Minh Long mong muốn làm cho phong cách uống trà của người Việt vừa hiện đại nhưng vẫn đậm chất phương Đông cùng với cách thưởng thức trà độc đáo, sành điệu và đẳng cấp.

"Chúng tôi muốn tạo ra phong cách thưởng lãm trà với phong cách uống trà mới thật sang trọng và tao nhã" - ông Lý Minh Long chia sẻ tại buổi giới thiệu bộ sản phẩm mới.

Đến đôi đũa sứ

Là một nhà sản xuất gốm sứ của dòng họ nhà Lý ở đất Bình Dương gần 100 năm, ông Lý Ngọc Minh luôn luôn đi tìm cái mới, sự khác biệt trong từng sản phẩm gốm sứ. Ông dành cả cuộc đời cho sự nghiệp gốm sứ, không chỉ làm sản phẩm cho người Việt mà muốn khẳng định sản phẩm của Việt Nam có trình độ sản xuất không thua kém bất kỳ quốc gia nào có nền công nghệ sản xuất gốm sứ phát triển nhất trên thế giới. Sản phẩm đũa sứ Minh Long là một điển hình cho sản xuất trình độ cao như vậy.

Đó là công nghệ nung ở nhiệt độ hoàn nguyên 1.380 độ C. Công nghệ này không nhiều nhà sản xuất sử dụng vì đòi hỏi kỹ thuật rất khó và giá thành tương đối cao. Chẳng hạn, chiếc đũa rất nhỏ cần phải thẳng nhưng đất khi nung ở nhiệt độ cao dễ bị cong và biến dạng. Thành công của Minh Long là với công nghệ nung này, sản phẩm đũa sứ đạt đến đỉnh toàn mỹ.

Sản phẩm đũa sứ ra đời là dòng sản phẩm dưỡng sinh tiếp theo các bộ nồi dưỡng sinh của Minh Long I. Ưu điểm vượt bậc của sản phẩm này là rất an toàn so với đôi đũa tre, kim loại, nhựa… Đũa có màu trắng bóng rất vệ sinh, không bám bẩn, không bị nấm mốc như đũa tre, rất an toàn cho sức khỏe của người dùng.