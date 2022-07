EVN triển khai hóa đơn điện tử

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết hiện nay doanh nghiệp đang cung cấp các dịch vụ điện cho gần 30 triệu khách hàng. Để triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17-9-2021 của Bộ Tài chính, EVN đã chuyển đổi, nâng cấp các hệ thống lập hóa đơn, kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế để thực hiện truyền dữ liệu hóa đơn theo hình thức trực tiếp và thiết kế các bản thể hiện hóa đơn, bảng kê chi tiết hóa đơn trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của ngành thuế và kế thừa các ưu điểm của mẫu thể hiện hóa đơn tiền điện hiện hành.

Thuận tiện hơn

Theo đại diện EVN, mẫu hóa đơn điện tử theo quy định tại các văn bản nêu trên có một số thay đổi so với hiện hành như hóa đơn tiền điện triển khai theo quy định của Tổng cục Thuế thể hiện duy nhất số tiền điện khách hàng cần thanh toán. "Phần chi tiết tiền điện thanh toán, khách hàng dễ dàng theo dõi ở bảng kê chi tiết kèm theo hóa đơn" - đại diện EVN nêu rõ về hóa đơn điện tử.

EVN cũng khẳng định việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định không làm thay đổi cách tra cứu, theo dõi tiền điện và bảo đảm các thông tin cần thiết. Bên cạnh đó, việc áp dụng hóa đơn điện tử đem lại nhiều lợi ích thuận tiện hơn cho khách hàng sử dụng điện. Cụ thể, công tác quản lý, tìm kiếm, lưu trữ hóa đơn của khách hàng được dễ dàng, thuận tiện, không còn lo lắng về tình trạng thất lạc hóa đơn. Đáng chú ý, khi cần sử dụng hóa đơn điện tử, khách hàng chỉ cần vào web Chăm sóc khách hàng, ứng dụng Chăm sóc khách hàng của ngành điện và với một vài thao tác đơn giản là có thể nhận được hóa đơn ở bất kỳ đâu có internet. Đây được đánh giá là điểm vô cùng thuận tiện với khách hàng sử dụng điện.

EVN hướng tới sự thuận tiện cho khách hàng sử dụng điện

Ngoài ra, việc áp dụng hóa đơn điện tử có tính kế thừa để tạo sự gần gũi, bảo đảm đầy đủ thông tin theo quy định về hóa đơn của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, tiện lợi khi làm thủ tục với cơ quan thuế: mọi thủ tục hành chính thuế của doanh nghiệp cũng được thực hiện điện tử, giúp khách hàng sử dụng điện giảm bớt thời gian lập tờ khai thuế GTGT. "Ngoài ra, việc sử dụng hóa đơn điện tử còn góp phần giảm tối đa việc sử dụng giấy in, phù hợp với xu thế chuyển đổi số, góp phần bảo vệ môi trường" - đại diện EVN nhấn mạnh.

Thông thường, để phát hành loại hóa đơn giấy truyền thống, cần phải trải qua nhiều bước như: doanh nghiệp làm đơn đề nghị xin phép đặt in hóa đơn đỏ, tìm nhà in đủ điều kiện để làm hợp đồng thuê in, làm hồ sơ đặt in. Hóa đơn điện tử ra đời không những giúp các cơ quan, doanh nghiệp bắt kịp xu thế hiện đại hóa mà còn giúp các đơn vị tận dụng được tối đa hiệu suất làm việc và tiết kiệm được rất lớn chi phí và thời gian. Hóa đơn điện tử không chỉ là giải pháp quản lý tốt của nhà nước mà còn đem lại lợi ích rất lớn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có lượng hóa đơn xuất lớn.

Mẫu hóa đơn điện tử của ngành điện

Nỗ lực minh bạch thông tin

Với tinh thần luôn tạo điều kiện thuận lợi và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác dịch vụ khách hàng, EVN là doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong việc triển khai hóa đơn điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý khách hàng từ năm 2012. Hóa đơn điện tử là sự thể hiện rõ quyết tâm, nỗ lực của EVN trong việc tiếp tục quá trình đơn giản hóa, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ điện với định hướng "số hóa toàn bộ hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng" để "điện tử hóa các giao dịch với khách hàng".

Theo lãnh đạo EVN, việc triển khai các dịch vụ điện theo phương thức điện tử đã thể hiện sự nghiêm túc và quyết liệt hành động theo định hướng chuyển đổi số trong các dịch vụ công của Chính phủ, theo đó, mọi thông tin và dịch vụ đều minh bạch, rõ ràng, có cơ chế giám sát, đôn đốc thường xuyên. EVN rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khách hàng sử dụng điện đối với các hoạt động sản xuất - kinh doanh để tập đoàn hoàn thiện hơn nữa, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng đối với công tác dịch vụ khách hàng.

Đối với các phản ánh, thắc mắc trong quá trình sử dụng điện nói chung cũng như công tác triển khai hóa đơn điện tử của tập đoàn nói chung, EVN đề nghị quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với các trung tâm chăm sóc khách hàng của các đơn vị điện lực để được giải đáp.