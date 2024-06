Thịt ủ mát chuẩn Âu chinh phục người tiêu dùng Việt

Chọn mua thịt heo an toàn

Thịt heo chứa hàm lượng protein cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất; đặc biệt giàu thiamin - một trong những vitamin nhóm B đóng vai trò thiết yếu trong các chức năng của cơ thể. Thịt heo cũng là nguyên liệu phổ biến được bày bán khắp nơi từ chợ truyền thống cho đến siêu thị, nên thường được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.

Vì là một nguyên liệu giàu dinh dưỡng nên quá trình bảo quản sau giết mổ cần thận trọng để kiểm soát an toàn. Theo quy định tại Thông tư số 33/2012/TT-BNNPTNT quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm, điều kiện và thời hạn bảo quản thịt và phụ phẩm là không được dùng hóa chất để bảo quản; thịt và phụ phẩm bảo quản ở nhiệt độ thường chỉ được bày bán trong vòng 8 giờ kể từ khi giết mổ; thịt và phụ phẩm kể từ khi giết mổ được bảo quản ở nhiệt độ 0 - 5 độ C chỉ được bày bán trong vòng 72 giờ kể từ khi giết mổ.

Các cơ quan ban ngành về an toàn thực phẩm cũng đã hướng dẫn người dân cách chọn thịt heo an toàn. Để chọn mua thịt heo thịt tươi, an toàn người tiêu dùng cần chú ý chọn thịt heo tươi có bề mặt khô, sáng, màu hồng nhạt, không ướt hay nhớt, thớ thịt mịn đều, săn chắc, mặt cắt bóng và căng. Thịt có độ đàn hồi tốt, không để lại vết lõm khi ấn vào, sờ vào có cảm giác dẻo dính nhẹ, độ mềm vừa phải. Mỡ và phần nạc liên kết chặt, không có chất dịch màu vàng tiết ra.

Người tiêu dùng chọn mua thịt mát MEATDeli tại hệ thống siêu thị WinMart/WinMart+

Thịt heo tươi ngon có mùi thơm tự nhiên của thịt. Nếu ngửi thấy miếng thịt có mùi lạ như mùi ôi, mùi tanh thì thịt đã để lâu hoặc đã tẩm hóa chất. Người tiêu dùng cần lưu ý không mua thịt lợn nhiễm giun sán, kén sán thường nằm xen giữa các thớ thịt. Khi mua, nên để ý những vùng có gân mỡ như vai, bắp, đầu, nếu thấy những hạt nhỏ trắng như hạt gạo xen giữa các thớ thịt, bắp thịt thì không nên mua.

Người tiêu dùng cũng có thể cân nhắc chọn mua thịt ủ mát có thương hiệu, an toàn và truy xuất được nguồn gốc. Loại thịt ủ mát đã rất phổ biến ở châu Âu bởi có tiêu chuẩn an toàn khắt khe, có độ mềm mọng tươi ngon, tạo sự tiện lợi cho người dùng khi họ có thể mua được bất cứ lúc nào.

Thịt ủ mát chuẩn Âu an toàn, truy xuất nguồn gốc rõ ràng

Theo tìm hiểu, việc sở hữu hàng trăm năm kinh nghiệm sản xuất thịt tươi đạt tiêu chuẩn khắt khe của thị trường châu Âu, nơi chăn nuôi là một trong những ngành nghề truyền thống, các nhà nghiên cứu đã phát triển các công nghệ hiện đại nhất để giữ cho thịt mềm mọng tươi ngon như vừa giết mổ xong - được gọi là công nghệ ủ mát.

Thịt ủ mát được sản xuất theo công nghệ châu Âu tại tổ hợp nhà máy chế biến thịt mát MEATDeli

Công nghệ ủ mát này được ứng dụng vào toàn bộ quy trình giết mổ và pha lóc thịt: Thịt được làm mát nhanh ngay sau khi mổ để ức chế vi khuẩn xâm nhập; cân bằng mát ở nhiệt độ 0 - 4 độ C trong khoảng 24 giờ, tạo điều kiện cho các enzyme tự nhiên của thịt được hoạt động giúp mềm từng thớ thịt và thơm ngon hơn (hay còn gọi là quá trình chín sinh hóa); duy trì mát ở nhiệt độ 0 - 4 độ C trong suốt quá trình pha lóc, vận chuyển và bảo quản giúp duy trì được độ tươi ngon, mềm mọng và giữ được tối đa được hàm lượng dinh dưỡng. Toàn bộ quá trình "ủ mát" này được duy trì ở nhiệt độ 0 - 4 độ C, đảm bảo mỗi phần thịt đều đạt chuẩn tươi ngon mềm mọng. Và chỉ những loại thịt nào được xử lý theo đúng 3 bước "làm mát nhanh - cân bằng mát - duy trì mát mới có thể gọi là thịt ủ mát chuẩn Âu.

Các tổ hợp chế biến thịt MEATDeli đều được công nhận đạt chứng chỉ BRC - Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm

Thịt ủ mát vô cùng phổ biến ở châu Âu, và cũng đang dần xuất hiện nhiều hơn trong đời sống của người tiêu dùng Việt Nam bởi những lợi ích về độ mềm mọng tươi ngon, dễ dàng chọn mua và bảo quản rất phù hợp với đời sống bận rộn của người dân thành thị. Hiện nay, người tiêu dùng có thể chọn mua thịt ủ mát thương hiệu MEATDeli - thương hiệu của Masan MEATLife - một cách dễ dàng tại các hệ thông siêu thị lớn tại Việt Nam trên cả nước như các cửa hàng WinMart, WinMart+ với nhiều sản phẩm thịt đa dạng.

Đặc biệt, thịt mát MEATDeli là thương hiệu thịt đầu tiêu đạt tiêu chuẩn BRC. Đây là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium) thiết lập. Để được chứng nhận đạt tiêu chuẩn BRC, nhà sản xuất phải đáp ứng các yêu cầu như cam kết cải tiến, an toàn thực phẩm, truy xuất thông tin nguồn gốc rõ ràng…