Tôm hùm Mỹ vào Việt Nam tăng giá đột biến

Nhiều cơ sở nhập khẩu và kinh doanh cho biết, giá loại tôm này đang tăng 30% so với một tháng trước đó. Nếu cuối tháng 7 đầu tháng 8, tôm hùm Alaska được các cửa hàng bán với giá 700.000 đồng một kg thì nay tăng lên 1,1 triệu đồng.

Chủ cửa hàng hải sản ở quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết hơn tuần nay, lượng tôm hùm từ Mỹ về Việt Nam giảm mạnh. Nếu trước đây một ngày anh có thể lấy cả vài tạ thì nay số lượng chỉ còn vài chục kg.

"Các đầu mối tôi mua đều cho biết, lượng hàng về Việt Nam giảm mạnh do giá nhập tăng cao. Trong khi đó, các khâu kiểm tra khắt khe hơn nên hàng về chậm", chủ cửa hàng hải sản ở đây cho biết.

Tôm hùm Alaska đã nấu chín. Ảnh: Vua Cua.

Cũng cho rằng lượng hàng về ít, giá lại tăng cao, anh Hòa chủ cửa hàng hải sản ở quận Bình Tân cho hay, mỗi ngày cửa hàng chỉ nhập về khoảng 10-20kg. Đa phần bán cho khách lẻ chứ không đủ cho khách sỉ. "Không chỉ hiếm hàng mà giá tăng cao nên thay vì bán theo kg, tôi thường bán theo con để khách hàng dễ mua. Mỗi con nặng 500 gram có giá 550.000 đồng", anh Hòa nói.

Nói với VnExpress, ông Trần Văn Trường, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thủy sản Hạ Long cho biết, mỗi tuần chỉ nhập với số lượng vài trăm con, giảm mạnh so với trước đó. "Nếu trước đó tôi giao cho nhà hàng tầm 700.000 đồng một kg thì nay lên 900.000-950.000 đồng một kg nhưng không có nhiều hàng để bán", ông Trường nói. Theo ông, nguyên nhân khiến tôm hùm Mỹ nhập về Việt Nam đang giảm mạnh bỗng tăng vọt là nguồn cung giảm.

Theo ông Trường, có 4 yếu tố khiến giá tôm tăng đột biến. Thứ nhất, sau một thời gian bị Trung Quốc áp thuế 25% thì các công ty cung cấp hải sản lớn của Mỹ đã mở thêm công ty tại Canada. Bởi, từ Canada xuất hàng về Trung Quốc thuế thấp. Thứ hai, Trung Thu, các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc có nhu cầu về tôm hùm cao khiến hàng khan hiếm và trở nên đắt. Thứ ba là vì 1/10 là ngày quốc khánh Trung Quốc nên các công ty tại đây mua số lượng lớn để trữ. Cuối cùng là do nguồn cung đánh bắt hạn chế vì nhiều vùng biển bị cấm khai thác so với trước đây.

Theo Globalnews, tôm hùm Alaska của Mỹ đang ngày càng dịch chuyển nhiều sang Canada do ngư dân nước này đánh bắt một loại tôm giống hệt tôm hùm Mỹ. Do đó, hoạt động kinh doanh tôm ở Canada những tháng gần đây bùng nổ, các máy bay chở hàng liên tục di chuyển đến Halifax (Nova Scotia) và Moncton (New Brunswick). Stephanie Nadeau, một doanh nhân kinh doanh tôm hùm ở Maine vừa sa thải một loạt nhân viên cho rằng, không có thị trường nào mà tiêu thụ tốt như Trung Quốc. Do đó, nước này buộc phải tìm cách để sống sót.

Dữ liệu từ chính phủ Mỹ cho thấy 6 tháng đầu năm nước này đã xuất khẩu hơn 2,2 triệu kg tôm hùm sang Trung Quốc, giảm 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tại Canada, xuất khẩu sang Trung Quốc đến tháng 6 đã đạt gần 33 triệu bảng, gần bằng cả năm 2018. Giá trị xuất khẩu của Canada đã gần 200 triệu USD tính đến tháng 6 và gần như chắc chắn sẽ vượt xa năm ngoái, tổng cộng hơn 223 triệu USD. Xuất khẩu của Mỹ vào Trung Quốc tháng 6 được định giá dưới 19 triệu đôla, chậm hơn 70 triệu USD so với năm ngoái.

Cách đây hơn một tháng, tôm hùm Alaska Mỹ bán ở Việt Nam có trọng lượng 400-500 gram giá chỉ 500.000-700.000 đồng một kg. Riêng với loại trên một kg, giá cũng chỉ khoảng 800.000 đồng. Giá rẻ hơn tôm hùm Việt tới 10-20%. Nguyên nhân là do Mỹ đang đúng mùa đánh bắt. Trong khi đó, nguồn cung năm nay dồi dào mà thị trường tiêu thụ không kịp nên giá giảm mạnh. Song song đó, tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khiến giá tôm nước này lao dốc.