The Arena sẵn sàng đón sóng phục hồi thị trường du lịch tại Bãi Dài

Tiềm năng lớn trước cơ hội Cam Lâm trở thành đô thị sân bay đẳng cấp quốc tế

Vừa qua, chính phủ đã ban hành quyết định đồng ý lập quy hoạch đô thị mới tại Cam Lâm (Khánh Hòa) sẽ trở thành đô thị sân bay hiện đại, trong đó Bãi Dài được xác định trở thành đô thị du lịch đẳng cấp quốc tế.

Đại diện Ban quản lý Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (KDL Bãi Dài) cho biết, hiện khu vực này có 40 dự án được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 30.000 tỉ đồng. Trong đó, tổng vốn đầu tư xây dựng đã huy động khoảng 27.000 tỉ đồng.

Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh hiện có thêm 4 dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây dựng để có thể đưa vào vận hành

Trong đó, tại khu vực này có 11 dự án đi vào hoạt động như Vinpearl Long Beach villas, Duyên Hà, Fusion Maia Nha Trang Resort, Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Eurowindow, Alma, Cam Ranh Riviera Resort & Spa… Lãnh đạo Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh cho biết, hiện nay đã có thêm 4 dự án cơ bản hoàn thành các hạng mục xây dựng để có thể đưa vào vận hành trong thời gian tới, bao gồm The Arena Cam Ranh, Cam Ranh Mystery Villas (Wyndham Garden Cam Ranh Beach), Khu Du lịch sinh thái Prime - Prime Resorts and Hotels (Aurai Resort) và Hyat Regency Cam Ranh Bay Resort & Spa. Trong đó, The Arena và Wyndham Garden Cam Ranh Beach dự kiến vận hành trong quý II/2022.



The Arena là một trong những dự án chuẩn bị đi vào vận hành trong quý II/2022

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các cơ sở lưu trú, thời gian qua Bãi Dài được đánh giá là điểm đến thành công trong giai đoạn thử nghiệm đón khách quốc tế có hộ chiếu vắc-xin và góp phần thúc đẩy sự phục hồi của du lịch Khánh Hòa. Cụ thể, từ đầu tháng 11-2021 đến ngày 20-02-2022, Khánh Hòa đã đón 48 chuyến bay với hơn 10.000 khách du lịch quốc tế đến từ các nước như: Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Đa số nhóm khách quốc tế đều lưu trú tại khu vực Bãi Dài và một số đảo, resort biệt lập tại TP Nha Trang.



Bên cạnh đó, thị trường du lịch nội địa ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan khi không còn rào cản. Nhiều khu nghỉ tại các thành phố du lịch Đà Nẵng, Phú Quốc, Khánh Hòa kín phòng dù chưa đến giai đoạn cao điểm. Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lượng khách nội địa tháng hai đạt 9,6 triệu lượt, tăng 380% so với cùng kỳ 2021, trong đó có khoảng 6 triệu lượt khách lưu trú.

Đông đảo du khách nội địa đến lưu trú tại Bãi Dài

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết: "Có thể nói rằng, du lịch Khánh Hòa đang "khởi sắc" sau khi mở cửa du lịch trở lại và là một trong số những địa phương có tốc độ phục hồi rất tốt. Quan trọng hơn nữa là từ khi "mở cửa" du lịch hoạt động trở lại cho đến nay, chưa xảy ra sự cố về dịch bệnh nào ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe của khách du lịch và người dân địa phương, góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện đối với du khách."



Năm 2022, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón hơn 1,2 triệu lượt khách tăng 100% so với năm 2021. Trong đó có 1,16 triệu lượt khách nội địa và 40.000 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 4.000 tỉ đồng, tăng 80% so với năm 2021.

The Arena sẵn sàng chuyển mình lên tầm vóc mới cùng Bãi Dài



Khi Chính phủ cho phép mở cửa du lịch hoàn toàn vào giữa tháng 3-2022, hàng loạt resort tại khu vực Bãi Dài đã gấp rút hoàn thiện, nâng cấp hệ thống và mở rộng tuyển dụng để đón đầu làn sóng du lịch.

Liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh, khu nghỉ dưỡng The Arena hiện đã hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng 4 tòa căn hộ cùng toàn bộ cảnh quan, tiện ích, chính thức về đích trong quý I/2022.

Chủ đầu tư dự án cho biết, The Arena đã hoàn thành đưa vào sử dụng 2 tòa căn hộ từ tháng 6-2021 với tổng số hơn 2.300 căn hộ. Trước bối cảnh ngành du lịch Khánh Hòa đang chuẩn bị mở cửa đón khách du lịch quốc tế, The Arena đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ bàn giao của 2 tòa còn lại với hơn 1.200 căn hộ để có thể sớm cung cấp ra thị trường hơn 3.500 phòng, kịp thời đón sóng du lịch tại địa phương.