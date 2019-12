Sức hút của Kymdan trong ngày Black Friday ở Crescent Mall Phú Mỹ Hưng

Ngày hội Kymdan

Tại khu vực lầu 4 của Trung tâm Thương mại Crescent Mall, có lẽ chưa bao giờ tập trung một lượng khách hàng đông vui và nhộn nhịp đến như vậy. Mặc dù theo kế hoạch, chương trình Black Friday của Kymdan diễn ra từ 19 giờ đến tận nửa đêm, nhưng từ 15 giờ chiều, khách đã tấp nập kéo đến xếp hàng để nhận phiếu thứ tự ưu tiên. Hơn một giờ sau, con số khách hàng đã vượt quá 100, rồi 200, 300 khách trước giờ bắt đầu mở bán; giống hệt cảnh khách hàng xếp hàng chờ mua các dòng điện thoại Iphone mới! Điều này khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng vào các sản phẩm Kymdan vì nệm Kymdan tốt cho sức khỏe, chăm sóc giấc ngủ của người tiêu dùng, kể cả người khó ngủ. Đặc biệt nệm Kymdan an toàn cho người sử dụng, chất lượng đạt tiêu chuẩn nhập khẩu và lưu hành trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Chẳng trách bất cứ người tiêu dùng nào quan tâm đến sức khỏe và giấc ngủ đều có xu hướng tìm chọn sản phẩm nệm Kymdan cho mình và cả gia đình, người thân. Vì vậy sự kiện khuyến mãi đặc biệt này là cơ hội tốt được người tiêu dùng thông minh nắm bắt nhanh chóng để mua bằng được sản phẩm nệm mà họ tin dùng. Tuy lượng khách đông như vậy, nhưng nhờ sự hỗ trợ và hướng dẫn nhiệt tình của nhân viên Kymdan nên dòng người xếp hàng trật tự, ngay ngắn; không chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự như những nơi khác.

Bên trong cửa hàng Kymdan thường ngày thoáng đãng, rộng rãi là vậy, nhưng hôm nay gần như quá tải với lượng khách đông đảo, nhiệt tình. Đa số khách đi theo gia đình nên có sự phân công rõ ràng, người xếp hàng, người xem sản phẩm trên catalogue, trên màn hình cảm ứng hoặc chạm ngay vào sản phẩm trưng bày… để chọn những sản phẩm mình ưng ý mà đặt mua. Nếu khách còn phân vân, thắc mắc điều gì từ thông tin sản phẩm đến giá cả, các chương trình khuyến mãi… nhân viên Kymdan nhiệt tình tư vấn ngay cho khách.

Bà Nguyễn Thị Thúy, 65 tuổi, nhà ở đường Trần Xuân Soạn, quận 7 được con gái chở đến "giữ chỗ" từ 15 giờ chiều. Bà tâm sự: Tôi xài nệm Kymdan 25 năm nay mà vẫn còn tốt, đặc biệt không đau lưng, lại không bị hầm nóng lưng như những tấm nệm khác. Con gái tôi mới mua căn hộ nên dự định mua nệm Kymdan cả tháng nay. Nghe được chương trình giảm giá sâu này, con gái tôi chọn mua 2 tấm cho nó và tặng cậu em trai ở quê sắp lập gia đình.

Còn bà Lê Thị Minh, ở đường Nguyễn Văn Linh, quận 7 thì đón cháu tan học, không kịp về nhà, đến thẳng cửa hàng Kymdan để kịp xếp hàng lấy phiếu. Tranh thủ lúc chờ xếp hàng, hai bà cháu ăn vội ổ bánh mì để chờ mua cho được tấm nệm Kymdan- ước mơ cả một đời của bà giờ mới có thể thành sự thật.

Khuyến mãi thật

Ông Bùi Công Thành, giám đốc kinh doanh công ty Kymdan cho biết: Hưởng ứng chương trình chung của Trung tâm Thương mại Crescent Mall, dịp này Kymdan muốn tri ân khách hàng chứ không bán hạ giá để thanh lý hàng tồn kho. Tất cả sản phẩm khách mua hôm nay đều là hàng mới đang bày bán tại cửa hàng, chất lượng cao cấp, đảm bảo thời hạn bảo hành y như các sản phẩm khách mua ngày thường cũng như chế độ giao hàng… Mặc dù chỉ dán thông tin về chương trình rất khiêm tốn trước cửa hàng nhưng khách hàng yêu mến, tin dùng thương hiệu Kymdan đã truyền miệng rất nhanh nên chương trình thu hút một lượng khách hàng ngoài dự kiến.

Tiến sĩ Mai Hồng Quỳ - Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen - cùng chồng cũng có mặt trong dòng người đông đúc này. Bà chia sẻ: Đây là chương trình quá hấp dẫn vì nó khuyến khích tiêu dùng hàng nội địa chất lượng cao. Với nhiều người, nệm Kymdan là sản phẩm mà ai cũng ao ước có cơ hội sử dụng. Nhà tôi đã từng sử dụng nệm Kymdan cách đây 30 năm và tôi khẳng định đây là sản phẩm chất lượng tuyệt hảo mà chưa chắc sản phẩm nước ngoài sánh kịp. Tôi từng có lần mua 2 tấm nệm của thương hiệu khác từ Mỹ về, cũng là loại cao cấp, chuyên phục vụ ở các khách sạn 5 sao nhưng về dùng rất nóng nên tôi phải chuyển sang nhà khác. Trong khi nằm nệm Kymdan rất mát lưng, đặc biệt rất tốt cho người già vì không võng lưng.

Tôi thường xuyên đến Crescent Mall mua sắm nên tin chắc dịp này sẽ có nhiều sản phẩm khuyến mãi. Vì có nhu cầu mua thêm nệm cho con gái và cháu nội nên từ nhiều ngày trước tôi đã đến tận gian hàng Kymdan ở đây để hỏi về các chương trình khuyến mãi. Khi biết chính xác tối 29-11 tại cửa hàng sẽ tổ chức chương trình khuyến mãi đặc biệt, tôi phải về sớm để có thể mua được 4 chiếc nệm! Điều tôi thích nhất là Kymdan tổ chức chương trình giảm giá thật, chứ không giảm giá ảo như các nơi khác.

Là thương hiệu Việt đầu tiên có mặt ở Crescent Mall, Kymdan thật sự là sản phẩm Việt được người tiêu dùng tin dùng, tín nhiệm mỗi khi chọn mua nệm cho cả gia đình, người thân.

Sản phẩm độc nhất vô nhị

Kymdan luôn tuân thủ nguyên tắc "sản phẩm thân thiện với môi trường, an toàn cho người sử dụng", bảo đảm duy trì chất lượng cao nhất khi đưa ra thị trường.

Chất lượng độc đáo của sản phẩm Kymdan đã được chứng minh qua hàng loạt những chứng nhận của các cơ quan, tổ chức uy tín quốc tế sau khi trải qua quá trình kiểm định khắt khe, đồng thời có kiểm tra lại định kì và cấp chứng nhận gia hạn hiệu lực rõ ràng, minh bạch.

Về khả năng kháng vi khuẩn và khả năng kháng nấm mốc, mousse nệm và gối KYMDAN được tổ chức UL - Underwriters Laboratories Hoa Kỳ cấp giấy chứng nhận có khả năng kháng được vi khuẩn theo SIAA Direct contact shaking method (căn cứ vào quy trình chứng nhận UL ECVP 2282) và có khả năng kháng được nấm mốc theo phương pháp JIS Z 2911:2010 của Japan (căn cứ vào quy trình chứng nhận UL ECVP 2283).

Ở khả năng kháng cháy: Mousse nệm KYMDAN đạt tiêu chuẩn kháng cháy, được chứng nhận bởi Bureau of Electronic and Appliance Repair, Home Furnishings and Thermal Insulation, California, Hoa Kỳ.

Sản phẩm Kymdan được Tổ Chức Xác Nhận Đăng Ký Toàn Cầu GRS (Hoa Kỳ) xác nhận nệm và gối cao su thiên nhiên KYMDAN đạt tiêu chuẩn nhập khẩu và lưu hành trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ (trong đó, kháng cháy là tiêu chuẩn bắt buộc để có giấy phép nhập khẩu và lưu hành).

Vinh dự hơn cả là nệm Kymdan được bác sĩ khuyên sử dụng. Nệm Kymdan Deluxe xuất khẩu sang Australia được Osteopathy Australia - Cơ quan Quản lý và Điều hành bác sĩ chỉnh xương toàn nước Úc - chứng nhận phù hợp hỗ trợ điều trị trong ngành chỉnh xương (cong vẹo cột sống).

Ngoài ra KYMDAN còn là thành viên Hiệp hội Ngành Hàng Nội Thất Australia và Phòng Thí nghiệm Kymdan phù hợp Bộ Tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025:2005 và mang số hiệu VILAS 207.