Siêu thị khuyến mãi đến 100% để hưởng ứng Tháng khuyến mãi quốc gia

Giảm giá mạnh, tặng kèm sản phẩm

Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra trên cả nước cam kết giảm giá mạnh và tặng kèm 1 triệu sản phẩm gia dụng, hóa phẩm, hóa mỹ phẩm.



Cụ thể, từ ngày 9 đến hết 22-7, các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra trên cả nước sẽ đồng loạt vừa tặng kèm miễn phí khoảng 1 triệu sản phẩm gồm bếp điện từ, bộ nồi inox, bộ lau nhà, bình đun siêu tốc, ổ cắm điện, khăn lau đa năng, nồi inox, kem chống nắng, bình giữ nhiệt, sữa tắm, đường trắng, nước tẩy…; vừa áp dụng giảm giá đặc biệt khi khách hàng chọn mua các sản phẩm của chương trình "Mua X tặng Y" và "Quà siêu chất – Giá siêu tốt" của thương hiệu Co.op Select.

Người tiêu dùng đang được mua hàng giá rẻ nhân Tháng khuyến mãi quốc gia

Song song đó, các ngày cuối tuần có chương trình "Siêu ưu đãi" giảm giá mạnh cho gạo, dầu ăn, nước giặt, drap trải giường, chảo chống dính, đồ chơi trẻ em. Các ngày trong tuần có chương trình "Mua nhiều ưu đãi lớn" giảm hơn một nửa giá khi mua sản phẩm thứ 2 cùng chủng loại. Chương trình "Giá không đồng" tặng miễn phí một sản phẩm tương tự khi khách mua sữa tắm, nước xả, cây lau nhà, nước mắm chay, rong biển, chảo chống dính Co.op Select.

Các mặt hàng gia dụng khác cũng giảm giá trung bình 30% - 52%. Nhóm hóa phẩm giảm 15% - 31%, quần áo thời trang giảm trung bình 25% - 45%. Nhóm trái cây gồm bưởi năm roi, đu đủ vàng, táo NewZealand, bưởi da xanh và cam sành giảm 15% giá bán. Các loại nông - thủy hải sản như cá biển, cá trê, cá thác lác, cánh gà, khổ qua, bí đỏ, dưa leo, cà tím, bắp cải, cà chua… giảm giá 10% - 25%.

Chuỗi cửa hàng thực phẩm Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife; các trung tâm thương mại Sense City và kênh bán hàng qua truyền hình HTVCo.op cũng có nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi, tặng quà…. để hưởng ứng tháng khuyến mãi.

Giảm giá 35%-100% đối với sản phẩm Vinmart Care

Hệ thống hơn 3.000 siêu thị và cửa hàng VinMart/VinMart+ cũng triển khai đồng loạt nhiều chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu mua sắm và gia tăng lợi ích cho khách hàng.



Tại đây, hàng trăm mặt hàng được khuyến mãi với mức giảm giá 10% - 49%, tập trung vào các nhóm hàng nhu yếu phẩm, trái cây, đồ gia dụng, sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình.

Đặc biệt từ ngày 10 đến 19-7, các siêu thị, cửa hàng VinMart/VinMart+ triển khai chương trình "Lễ hội Hàn Quốc" giảm giá sâu 35%-100% các sản phẩm VinMart Care.

Cụ thể: tại VinMart cả 2 miền Bắc và Nam áp dụng mua 1 tặng 1 với các sản phẩm dầu gội, dầu xả cho nam và nữ, các sản phẩm kem chống nắng, sữa dưỡng thể, sữa tắm và gội cho bé, các sản phẩm sữa tắm, sữa dưỡng thể các mùi VinMart Care có dung tích 500ml.

Ngoài chương trình này, khách hàng còn được mua sản phẩm VinMart Care thứ 2 với giá 10.000 đồng đối với các sản phẩm kem chống nắng, sữa dưỡng thể, sữa tắm và gội cho bé; các sản phẩm sữa tắm, sữa dưỡng thể các mùi.

Trong thời gian này, khách hàng mua 10 sản phẩm mặt nạ VinMart Care tặng 8 sản phẩm bất kỳ cùng giá. Các sản phẩm mặt nạ Dermal, mặt nạ than Black Charcoal Clearing Peel và mặt nạ Pink Blossom Vitalizing Peel thì giảm giá 35%.

Đại diện VinMart cho hay "Lễ hội Hàn Quốc" sẽ giới thiệu hàng ngàn sản phẩm nội địa Hàn Quốc được VinMart nhập khẩu trực tiếp và phân phối, bao gồm các loại hóa mỹ phẩm, gia dụng, thực phẩm công nghệ… Đây hầu hết là các thương hiệu có độ phủ lớn và được ưa chuộng tại Hàn Quốc.

Chưa từng có trong Amazing Weekend

Còn tại hệ thống Lotte Mart thì triển khai chương trình Amazing Weekend cho khách hàng thành viên, áp dụng 6 ngày cuối tuần từ 3 đến 5-7 và 10 đến 12-7.

Trong 6 ngày này, khách có hóa đơn mua hàng từ 400.000 đồng trở lên được một số sản phẩm giá siêu ưu đãi: khăn mặt kháng khuẩn Choice L 40x78cm giá 9.000 đồng/cái cho mọi khách hàng thành viên, giá 1.000 đồng/cái cho khách hàng Hi Angel; dầu đậu nành Simply 1L giá 19.000 đồng/chai cho mọi khách hàng thành viên, giá 10.000 đồng/chai cho khách hàng Hi Angel; thức uống Milo 285g giá 10.000 đồng/hộp cho mọi khách hàng thành viên, giá 3.000 đồng/hộp cho khách hàng Hi Angel.

Cùng với đó, khách hàng thành viên được tham gia chương trình "giá sốc nhân 10 điểm tích lũy" trên một số sản phẩm.

Trong các ngày thứ 3 (7 và 14-7) thì có chương trình đổi điểm nhận quà cho hóa đơn bất kỳ, chương trình nhân 3 điểm thưởng, nhân 5 điểm thưởng cho các sản phẩm mẹ và bé…

Mỗi thứ 2 và thứ 5 hàng tuần còn có chương trình "Giờ vàng ưu đãi" áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi của ngân hàng và coupon giảm giá.