Nhiều kỹ thuật, máy móc hiện đại được ứng dụng tại bệnh viện cơ sở

Bệnh nhân vừa được thực hiện kỹ thuật tán sỏi mật qua da bằng laser dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền và camera nội soi là một phụ nữ 54 tuổi, ở huyện Thanh Trì - Hà Nội thường xuyên có những cơn đau ở hạ sườn phải. Khi đi siêu âm các bác sĩ phát hiện có sỏi túi mật, do chức năng túi mật của bệnh nhân còn tốt nên không muốn cắt túi mật mà mong muốn bảo tồn, mặt khác bệnh nhân đã trải qua hai cuộc mổ. Sau khi đánh giá các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cùng với sự hỗ trợ của các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội đã tiến hành tán sỏi túi mật qua da bằng laser cho bệnh nhân dưới hướng dẫn của can thiệp điện quang và camera nội soi.

Nhiều bệnh nhân ung thư ở Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ không phải về Hà Nội xạ trị

Kết quả sau tán sỏi bệnh nhân hồi phục tốt và đã trở lại sinh hoạt, làm việc như bình thường. Đây là bệnh nhân thứ 2 được áp dụng kỹ thuật này, trước đó, các bác sĩ đã tiến hành tán sỏi cho một bệnh nhân có tiền sử mổ sỏi mật nhiều lần, có nhiều sỏi đường mật trong gan và sỏi ống mật chủ tái phát.



Bác sĩ Đinh Xuân Bình, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp cho biết ưu điểm nữa của phương pháp này là hầu hết các biến chứng sau phẫu thuật khá nhẹ và có thể theo dõi, điều trị nội khoa. Tỉ lệ gặp tử vong sau can thiệp sỏi mật là rất hiếm. Theo bác sĩ Bình, sỏi túi mật là bệnh thường gặp ở Việt Nam, để phòng bệnh sỏi túi mật, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tránh ăn các thức ăn có quá nhiều mỡ, hạn chế và phải rửa sạch trước khi sử dụng các thức ăn có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng giun sán (như ăn gỏi sống…). Duy trì thói quen ăn đúng giờ để túi mật co bóp đúng chu kỳ và ăn nhiều rau xanh cũng rất quan trọng. Bệnh nhân có sỏi túi mật hoặc nghi ngờ viêm túi mật với các biểu hiện như đau bụng dưới sườn phải, sốt... thì nên khám và điều trị ngay, không hiếm các trường hợp viên sỏi rơi xuống ống mật chủ gây tắc mật, viêm tụy cấp... rất nguy hiểm

Các bác sĩ tiến hành can thiệp tán sỏi mật qua da cho bệnh nhân bằng kỹ thuật hiện đại

Tại Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã chính thức đưa vào sử dụng hệ thống máy xạ trị gia tốc hiện đại. Việc ứng dụng hệ thống này vào điều trị giúp hàng nghìn bệnh nhân ung thư ở Nghệ An, Hà Tĩnh không phải đi 600- 700 km ra Hà Nội để xạ trị gây quá tải và tốn kém cho người bệnh. Theo thống kê mỗi năm Việt Nam có 164.000 ca mắc ung thư mới và một nửa trong số này bệnh nhân phải xạ trị. Đây là một trong những phương pháp phổ biến nhất trong điều trị ung thư với việc sử dụng các hạt hoặc sóng có năng lượng cao như: tia X, tia gamma, proton… để tiêu diệt hoặc phá hỏng các tế bào ung thư. Do nhiều yếu tố liên quan và chi phí đầu tư lớn nên trước đây hầu hết bệnh nhân có chỉ định xạ trị đều phải lên tuyến trên gây quá tải và tốn kém cho người bệnh.