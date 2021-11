Masan chọn phát triển bền vững là chiến lược để đóng góp ý nghĩa cho sự phát triển của cộng đồng

Đây là giải thưởng tôn vinh các tổ chức và cá nhân có các thành tựu nổi bật trong hai lĩnh vực lãnh đạo và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Trong đó, hạng mục "Sáng kiến vì Cộng đồng" được trao cho các tổ chức đã có những đóng góp to lớn thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng thông qua các sáng kiến và cách tiếp cận đa dạng.

Masan Group được vinh danh là doanh nghiệp có Sáng kiến vì Cộng đồng tại giải thưởng Asia Corporate Excellence - Sustainability Awards

ACES là giải thưởng dành cho các doanh nghiệp bền vững và tiên phong tại châu Á. Các doanh nghiệp được bình chọn dựa trên sức tăng trưởng, nhân lực, mức độ sáng tạo, tầm ảnh hưởng của thương hiệu tại châu Á và mức độ cam kết đối với các mục tiêu phát triển bền vững. Trong năm thứ 8 được tổ chức, ACES đã bình chọn 154 cá nhân và đơn vị vào vòng chung kết trong số 420 đề cử từ 15 quốc gia trong khu vực.



Không chỉ được nhắc tới với vị thế doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Tiêu dùng - Bán lẻ, có vốn hóa 8 tỉ USD, Masan còn là doanh nghiệp coi phát triển bền vững là chiến lược để đóng góp ý nghĩa cho sự phát triển của cộng đồng. Trong hoạt động kinh doanh then chốt, Masan coi sứ mệnh của mình là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 100 triệu người tiêu dùng Việt. Xuyên suốt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, các tiêu chuẩn phát triển bền vững được Tập đoàn này chú trọng gồm: Phát triển sản phẩm và quy trình sáng tạo; Bền vững về nhân lực; Bền vững về môi trường; Trách nhiệm xã hội và Quản trị doanh nghiệp.

Masan cung ứng hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng

Với những lĩnh vực kinh doanh đặc thù, có sự tác động tới môi trường như khai thác khoáng sản, trang trại chăn nuôi, nhà máy sản xuất, các phương án bảo vệ môi trường phù hợp đều được lập ra ngay từ giai đoạn đầu của dự án. Các bộ phận Luật và Tuân thủ; An toàn, Sức khỏe và Môi trường (SHE) có chuyên trách giám sát việc tuân thủ các quy định về môi trường trên toàn quốc, cũng như theo dõi sát sao tình hình luật và quy định về môi trường. Hệ thống Nhà máy và các công ty thành viên của Masan trải dài khắp cả nước đều tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và địa phương về môi trường, như thực hiện các biện pháp đánh giá, giám sát và bảo vệ môi trường, thường xuyên thực hiện quan trắc môi trường, kiểm định máy móc thiết bị nhà xưởng, phòng cháy chữa cháy và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước trong việc kiểm tra và báo cáo định kỳ.



Nước thải của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (công ty thành viên Masan) được xử lý bằng phương pháp sinh học và tái sử dụng

Đơn cử như MasanConsumerHoldings (Công ty thành viên của Tập đoàn Masan) đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải hiện đại do đối tác Hà Lan thiết kế tại các nhà máy ở Bình Dương, Hải Dương và Nghệ An. Tất cả kết quả kiểm tra chất lượng xử lý nước thải đầu ra đều đạt tiêu chuẩn loại A – tiêu chuẩn cao nhất Việt Nam và đạt tiêu chuẩn ISO 14001 về quản lý môi trường. Tại Bình Dương, Masan Consumer cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong minh bạch hóa quy trình xử lý nước thải thông qua việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, báo cáo trực tiếp và liên tục với Sở Tài nguyên và Môi trường.



Các sáng kiến phát triển bền vững của Masan đặt trọng tâm vào việc mang lại giá trị cho đời sống xã hội và đóng góp vào cộng đồng địa phương. Hiện nay, doanh nghiệp này sở hữu chuỗi bán lẻ có quy mô lớn nhất cả nước với gần 2.500 siêu thị và cửa hàng VinMart/VinMart+, cùng với đó là hệ thống nhà máy sản xuất các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, đồ uống, thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt trải dài khắp Việt Nam. Với các sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ bán lẻ, Tập đoàn này không ngừng nghiên cứu và dẫn đầu các xu hướng đem lại tiện ích tối đa cho khách hàng.

VinMart cung ứng hàng hóa đáp ứng tiêu chí tươi ngon

Năm 2020, Tập đoàn đóng góp 5.000 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước, dành hơn 30 tỉ đồng cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng dưới nhiều hình thức. Đặc biệt, năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 gây ra nhiều khó khăn cho đời sống kinh tế xã hội, Tập đoàn đã đóng góp trên 270 tỉ đồng. Hoạt động ý nghĩa này được làm thường xuyên liên tục, tích cực với nhiều hình thức như ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19 của Chính phủ, ủng hộ trang thiết bị y tế cho các bệnh viện, sản phẩm thiết yếu, tiền mặt tới lực lượng tuyến đầu chống dịch,…



Tặng máy lọc nước cho học sinh các tỉnh miền Tây Nam Bộ

Đại diện Masan Group chia sẻ: "Hỗ trợ phát triển cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội luôn nằm trong mục tiêu phát triển bền vững của Masan Group ngay từ những ngày đầu thành lập. Là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thiết yếu có ảnh hưởng sâu rộng đến hàng chục triệu người Việt Nam, chúng tôi tin tưởng vào triết lý Doing well by doing good. Trong đó, các sáng kiến vì cộng đồng là một phần quan trọng nhằm thực thi sứ mệnh nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của gần 100 triệu người Việt Nam."



Vinh dự dành giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc & Bền vững Châu Á (ACES) - một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu châu Á là động lực để Tập đoàn Masan tiếp tục tạo ra những sản phẩm – dịch vụ chất lượng, phát triển doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.