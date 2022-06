Khánh Hòa khan hiếm căn hộ mặt biển bàn giao trong năm 2022

Thiếu hụt nguồn cung căn hộ phục vụ du lịch

Thống kê sơ bộ 5 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách lưu trú đến Khánh Hòa ước đạt gần 700.000 lượt khách, tăng gần 58% so với cùng kỳ, doanh thu đạt hơn 3.877 tỉ đồng tăng 218%. Theo kế hoạch năm 2022, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 1,2 triệu lượt khách lưu trú (tăng 100% so với năm 2021). Với lượng khách 5 tháng đầu năm khá tốt, Khánh Hòa gần như đạt được mục tiêu về doanh thu và đạt hơn 1/2 lượng khách của kế hoạch năm 2022. Theo Hội Khách sạn Khánh Hòa, các khách sạn đã có sự điều chỉnh giá từ 1/6, hầu hết đều tăng thêm 20%.

Du lịch Khánh Hòa trở lại đường đua. Tuy nhiên, nguồn cung sản phẩm mới phục vụ cho du lịch, nghỉ dưỡng chưa kịp bổ sung ngay, đặc biệt là các sản phẩm hoàn thiện và sẵn sàng đi vào vận hành. Số liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy, nhu cầu tìm kiếm bất động sản toàn tỉnh tăng 37% so với thời kỳ trước dịch Covid-19 (quý I/2019) và tăng 25% so với quý I/2021. Tuy nhiên, lượng tin rao bán tập trung ở loại hình chung cư, đất nền. Bất động sản nghỉ dưỡng không có nhiều biến động.

Hoạt động giải trí diễn ra thường xuyên tại The Arena thu hút đông đảo du khách tham gia (Ảnh chụp 19-6, do CĐT cung cấp)

Báo cáo thị trường tháng 5-2022 của DKRA cũng ghi nhận, nguồn cung và sức cầu của bất động sản nghỉ dưỡng ghi nhận mức tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, trong đó tập trung hầu hết tại miền Bắc và miền Nam chiếm 77%. Những khu vực quen thuộc như Khánh Hòa, Đà Nẵng,… vắng bóng nguồn cung mới.



Giá trị của căn hộ trực diện biển, cận lộ, kề sân bay

Là "mảnh đất màu mỡ" để phát triển bất động sản gắn liền với du lịch, nghỉ dưỡng, hiện "thủ phủ" resort Bãi Dài (Cam Ranh, Khánh Hòa) - Top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh do Tạp chí National Geographic (US) ​bình chọn cũng được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch khu nghỉ dưỡng chất lượng cao quy tụ 45 dự án nghỉ dưỡng hạng sang với tổng vốn đầu tư 30.000 tỉ đồng. Bởi thế, trong tương lai, cơ hội sở hữu một không gian nghỉ dưỡng mặt biển chỉ đếm trên đầu ngón tay do quỹ đất đẹp ngày một ít đi. Trong khi đó, nhu cầu và xu hướng sở hữu bất động sản hướng biển ngày một gia tăng. Khách hàng ngoài mua bất động sản mặt biển như một sản phẩm tích lũy, đầu tư thì còn bổ sung vào "bộ sưu tập" phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình.

Bất động sản nghỉ dưỡng đáp ứng cả ba nhu cầu an cư - nghỉ dưỡng - đầu tư thu hút sự chú ý của khách hàng (Ảnh thực tế dự án, nguồn CĐT cung cấp)

Nhìn lại lịch sử tăng giá của bất động sản mặt biển có thể thấy sự "đắt đỏ" của các cung đường biển dọc chiều dài đất nước như Hạ Long, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc… là điều hiển nhiên. Khảo sát thị trường của An Bình Invest - đơn vị phát triển dự án The Arena, giá căn hộ mặt biển tại các thành phố du lịch như Hạ Long từ 80 triệu đồng/m2, Đà Nẵng 80 triệu đồng/m2, Nha Trang từ 80 - 90 triệu đồng/m2. Từ đó cho thấy triển vọng tăng giá của căn hộ mặt biển tại Cam Ranh trong dài hạn khi nhà đầu tư bắt đúng chân sóng phục hồi du lịch quý II/2022.



Tọa lạc ngay tại Bãi Dài, nằm trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, The Arena không chỉ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư muốn đón đầu tiềm năng phát triển của thị trường mà còn là cơ hội sở hữu bất động sản tại vị trí đắc địa bậc nhất thị trường nghỉ dưỡng. Dự án hội tụ động lực tăng giá nhờ lợi thế kép về vị trí, vừa trực diện bãi biển, vừa sát đại lộ Nguyễn Tất Thành và gần Sân bay Quốc tế Cam Ranh (chỉ 5 phút di chuyển). Đặc biệt, The Arena là dự án có suất đầu tư tốt bậc nhất thị trường trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung hiện tại.

Tiên phong phát triển dòng căn hộ Homeliday 5.0 cùng 6 kỳ nghỉ bất tận, The Arena mang đến cho chủ sở hữu một không gian sống - nghỉ dưỡng hai trong một, trọn vẹn suốt bốn mùa trong năm.

Không gian sống tại The Arena giúp du khách được tận hưởng mọi cung bậc cảm xúc

Với việc sẵn sàng khai thác từ tháng 8-2022, The Arena là dự án duy nhất tại Bãi Dài vận hành trong năm nay, đón đầu lượng khách du lịch đến thành phố biển. Cộng hưởng chuỗi tiện ích đặc sắc gồm: phố đi bộ dài nhất Khánh Hòa, quảng trường trung tâm với sức chứa 15.000 người, sông lười dài nhất tỉnh Khánh Hòa… dự án trở thành điểm hẹn nghỉ dưỡng, giải trí của du khách, hứa hẹn khả năng lấp đầy cao khi khai thác cho thuê.



Sự xuất hiện của căn hộ mặt biển The Arena là cơ hội để nhà đầu tư sở hữu bất động sản mặt biển với mức giá tốt, trước khi thị trường tăng trưởng, thiết lập mặt bằng giá mới.

