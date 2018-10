Du lịch NewZealand có cần visa Úc?

* Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân (ngụ quận 1, TP HCM):

Gia đình tôi dự kiến đi New Zealand vào tháng 11 này. Để tiết kiệm chi phí, tôi định đặt vé bay quá cảnh nhiều chặng. Tuy nhiên, tôi hơi lo lắng vì mới đây, một người bạn đặt vé của hãng Air Asia để sang New Zealand nhưng đến sân bay thì không làm được thủ tục vì không có visa Úc. Tôi nên đặt hãng nào thì phù hợp?

- Bà Cao Phẩm Hằng, Giám đốc Công ty Du lịch Vietjetours:

Trường hợp của bạn chị khi đặt vé của Air Asia để bay sang New Zealand sẽ phải quá cảnh Malaysia và Úc nên khách cần có visas Úc mới làm thủ tục được.

Hiện có rất nhiều đường bay đến New Zealand của các hãng hàng không như Emirates, Qatar, Cathay Pacific… Khi đặt vé của những hãng này, khách hàng sẽ phải bay quá cảnh một số nước và giờ bay đôi khi không phù hợp. Theo tôi, khách đặt vé của hãng Air New Zealand hoặc Singapore Airlines sẽ thuận tiện hơn.

Từ ngày 23-10, Air New Zealand sẽ vận hành 2 chuyến bay thẳng TP HCM đến Auckland và ngược lại vào thứ ba và thứ bảy hằng tuần, sử dụng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner. Thời gian bay từ TP HCM đến Auckaland khoảng 11 giờ. Bên cạnh đó, Air New Zealand còn hợp tác với Singapore Airlines để mang đến nhiều lựa chọn hơn cho du khách với hành trình bay quá cảnh tại Singapore. Khách hàng có thể đặt vé tại website airnewzealand.vn hoặc liên hệ đại lý Discover the World qua số điện thoại +8428 6291 2277 hoặc email airnz@discovertheworldvietnam.com.