Co.opmart Long Biên bảo đảm chất lượng hàng hóa, quan tâm sức khỏe người tiêu dùng

Co.opmart Long Biên (Hà Nội) đặc biệt chú trọng chất lượng hàng hóa kinh doanh tại siêu thị, luôn ưu tiên cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước, đặt biệt là các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, có chứng nhận của Bộ Y tế về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, có chứng chỉ ISO hoặc HACCP.



Riêng về những mặt hàng rau củ quả, siêu thị ưu tiên chọn hàng của những hợp tác xã có chứng nhận VietGAP, Global GAP về quy trình sản xuất rau an toàn, kí hợp đồng bao tiêu nông sản và ứng vốn cho các hợp tác xã này đầu tư nâng cao kỹ thuật, trang thiết bị cũng như con giống và phân bón.

Siêu thị Co.opmart Long Biên luôn lựa chọn những mặt hàng chất lượng cao, xuất xứ rõ ràng đưa lên kệ

Đối với những thực phẩm công nghệ khác như bánh kẹo các loại, thực phẩm đông lạnh, nước ngọt, sữa, dầu ăn, nước mắm, mì gói… Co.opmart Long Biên chỉ kinh doanh những sản phẩm do các nhà sản xuất uy tín, có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Y tế và các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp.

Trong suốt quá trình hợp tác, Co.opmart Long Biên còn kiểm tra, khảo sát các nhà cung cấp nhằm kịp thời tư vấn, nhắc nhở nhà cung cấp thực hiện các cải tiến trên quy trình sản xuất, chế biến, bảo đảm sản phẩm đạt chất lượng và mang tính ổn định; kiên quyết ngưng kinh doanh đối với những đơn vị không tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Thiết thực chia sẻ áp lực chi tiêu với người tiêu dùng, siêu thị Co.opmart Long Biên tổ chức giảm giá mạnh đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm nhu yếu từ nay đến hết ngày 30-3-2022. Baao gồm các chương trình: "Mua nhiều ưu đãi lớn" giảm giá lên đến 50% khi mua sản phẩm thứ 2,4,6 cùng loại; chương trình "Siêu ưu đãi" mua sản phẩm giá ưu đãi với hoá đơn trên 300.000 đồng; chương trình "Giá sốc giảm tận gốc" giảm giá gần bằng giá vốn cho một số sản phẩm và chương trình " Siêu tiết kiệm – Size to giá hời" mua size càng lớn thì càng tiết kiệm được nhiều.