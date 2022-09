Charm Resort Hồ Tràm ghi điểm nhờ chính sách bán hàng hấp dẫn nhất thị trường?

Chính sách bán hàng hấp dẫn của Charm Resort Hồ Tràm



Đối với bất động sản nghỉ dưỡng, chính sách bán hàng là yếu tố hàng đầu tác động đến việc "xuống tiền" của nhà đầu tư. Nhưng khác với giai đoạn 2016 - 2018, các nhà phát triển bất động sản bắt đầu chuyển hướng tập trung vào giá trị bền vững của sản phẩm hơn là cam kết lợi nhuận. Đa phần các dự án nghỉ dưỡng hiện nay chỉ cam kết lợi nhuận hợp lý, giao động từ 5 - 6%/năm.

Không đứng ngoài xu hướng đó, dự án Charm Resort Hồ Tràm cũng đưa ra chính sách cam kết lợi nhuận 6,5%/năm, áp dụng trong 3 năm đối với căn hộ nghỉ dưỡng và 2 năm với sản phẩm biệt thự. Dù chỉ bằng một nửa so với thời "hoàng kim" nhưng chính sách của Charm Resort Hồ Tràm được coi là hợp lý và hấp dẫn nhất thị trường nghỉ dưỡng hiện nay.

Charm Resort Hồ Tràm là dự án có chính sách bán hàng hấp dẫn nhất thị trường nghỉ dưỡng hiện nay

Sau thời gian cam kết, dự án sẽ vận hành theo chương trình chia sẻ lợi nhuận với tỷ lệ 90% cho khách hàng và 10% cho chủ đầu tư. Lợi nhuận sẽ bao gồm dịch vụ phòng, F&B và wellness center. Nhằm đảm bảo công bằng cho nhà đầu tư, chính sách này của Charm Group được áp dụng dựa trên diện tích căn hộ, không phân biệt vị trí hay view hướng… Điều này có nghĩa là, dù căn hộ view (hướng nhìn) rừng hay view biển thì lợi nhuận mang lại đều như nhau.

Ngoài ra, dự án cũng được lòng khách hàng bởi nhiều chính sách hấp dẫn như: chỉ thanh toán 20% đến khi nhận nhà, chiết khấu 7% khi thanh toán nhanh, giảm 2% cho khách mua sỉ và khách hàng thân thiết giảm 3%. Chủ nhân căn hộ còn được sở hữu 30 đêm nghỉ dưỡng, nhận gói đặc quyền bảo hiểm chăm sóc sức khỏe trong 10 năm với giá trị bảo vệ lên tới 2,5 tỷ đồng, miễn phí phòng chờ sân bay hạng sang…

Chìa khóa lợi nhuận nằm ở chất lượng sản phẩm

Trong giai đoạn "hoàng kim", nhiều chủ đầu tư đưa ra mức cam kết "không tưởng" lên đến 12% để thu hút khách hàng. Tuy nhiên thực tế đã chứng minh, đa phần các dự án cam kết "khủng" đều không thể giữ đúng lời hứa. Đây không chỉ là bài học đắt giá cho giấc mộng làm giàu của nhiều nhà đầu tư mà còn giúp đơn vị phát triển nhận ra chất lượng sản phẩm mới chính là chìa khóa của lợi nhuận.

Đại diện Charm Group - chủ đầu tư dự án Charm Resort Hồ Tràm chia sẻ: "Bất động sản nghỉ dưỡng cần được trả về giá trị thực của nó. Đó là khả năng thu hút khách du lịch và tạo đà cho kinh doanh chứ không phải ở giá trị căn hộ cũng như những con số cam kết lợi nhuận cao. Một dự án có sản phẩm tốt, tiện ích độc đáo, chất lượng dịch vụ được đảm bảo thì tất yếu sẽ hấp dẫn du khách và mang lại lợi nhuận ổn định cho nhà đầu tư".

Wellness Center là một trong những tiện ích hấp dẫn du khách của Charm Resort Hồ Tràm

Chính vì vậy từ khi "thai nghén", dự án Charm Resort Hồ Tràm đã lên kế hoạch chỉn chu từ quy mô, các tiện ích cho đến khâu vận hành về sau. Dự án chứng minh khả năng mang lại lợi nhuận ngay từ vị trí đắc địa giữa "thủ phủ" du lịch nghỉ dưỡng Hồ Tràm. Vị trí này chỉ cách TP. HCM 2 tiếng chạy xe, lại có nhiều tiềm năng đón đầu dòng khách khổng lồ từ sân bay Quốc tế Long Thành.

Ngoài ra, Charm Resort Hồ Tràm cũng là dự án theo mô hình tổ hợp "all in one" tiên phong tại Hồ Tràm. Với quy mô lên đến 50ha, Charm Resort Hồ Tràm có đủ diện tích để phát triển nhiều tiện ích đa dạng từ nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe đến vui chơi giải trí bất tận như: Wellness Center, shopping mall rộng 30.000m2, sàn runway, bar pub, nhà hàng, sky bar, kidzone…. Sở hữu nhiều tiện ích, dịch vụ độc đáo giúp du khách gia tăng trải nghiệm, ở lại lâu hơn và chi tiền nhiều hơn.

Thương vụ hợp tác giữa Charm Group và Best W để nâng tầm dự án

Có thể thấy, dự án Charm Resort Hồ Tràm hội tụ đủ yếu tố từ vị trí đắc địa, quy mô lớn, tiện ích đa dạng và được quản lý vận hành bởi thương hiệu quốc tế để hấp dẫn du khách. Khi đó, chính sách chia sẻ lợi nhuận 90% cho khách hàng chính là phương án đột phá mang lại lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư.