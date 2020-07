Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thanh làm Tổng Giám đốc EVNHCMC

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN và Ban Lãnh đạo EVN đã dự buổi công bố và trao quyết định bổ nhiệm. Theo đó, ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc EVNHCMC từ ngày 16-7-2020, nhiệm kỳ 5 năm; đồng thời ký hợp đồng người đại diện với ông Nguyễn Văn Thanh.

Ông Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1967, Thạc sỹ khoa học kỹ thuật (chuyên ngành Hệ thống điện và mạng điện), cử nhân quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị, ngoại ngữ tiếng Nga và tiếng Anh. Hiện ông đang là Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC.

Ông Nguyễn Văn Thanh đã trải qua các công tác kỹ thuật, kế hoạch, quản lý doanh nghiệp, đã kinh qua các chức vụ Phó Giám đốc Điện lực Hóc Môn; Phó Giám đốc Điện lực Sài Gòn; Giám đốc Điện lực Củ Chi, Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM khóa VII (nhiệm kỳ 2004 - 2011); Giám đốc Công ty Điện lực Tân Thuận; Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phú; Phó Bí thư thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy EVNHCMC; Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng Ban Kế hoạch EVNHCMC; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Truyền thông Tổng Công ty Điện lực TP HCM. Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC từ năm 2016 đến nay.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Thanh - Tân Tổng giám đốc EVNHCMC

Trong những năm qua, Tổng Công ty Điện lực TP HCM luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tổng công ty đã bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục cho thành phố và người dân. Chất lượng cung cấp điện ngày càng được nâng cao thông qua chỉ số độ tin cậy cung cấp điện liên tục được cải thiện và đã tiệm cận các nước tiên tiến trong khu vực. Số lần mất điện (SAIFI) và thời gian mất điện (SAIDI) bình quân 1 khách hàng giảm sâu, từ 6,72 lần/năm và 720 phút/năm vào năm 2015 còn dưới 0,8 lần và 59 phút năm 2019. Tổn thất điện năng giảm sâu, tiến dần đến giới hạn tổn thất kỹ thuật. Đó là kết quả của việc hiện đại hóa quản lý vận hành hệ thống điện, nổi bật như thành lập trung tâm điều khiển xa, trang bị các phần tử tự động trên lưới điện, đóng cắt mạch vòng, thực hiện sửa chữa đường dây mang điện, áp dụng phương châm vận hành "Chuyển tải trước, sửa chữa sau"…



Kết quả này góp phần quan trọng vào việc nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam (do Doing Business thuộc Ngân hàng thế giới WB đánh giá tại TP HCM). Cụ thể, năm 2015, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đạt 63,34 điểm, xếp thứ 108/190 nước và vùng lãnh thổ, đến năm 2019 đã đạt 88,2 điểm, xếp hạng 27/190 nước và vùng lãnh thổ, đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN, về đích sớm 2 năm so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại Lễ bổ nhiệm, ông Dương Quang Thành nhắn nhủ: "Với vai trò mới, chúng tôi tin tưởng ông Nguyễn Văn Thanh sẽ lãnh đạo EVNHCMC hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ EVN giao trong nhiệm kỳ 2016 - 2020 và những năm tiếp theo".